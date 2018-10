Martinović: Iz budžeta po osnovu tužbi isplaćeno 110 miliona eura

Iz budžeta Crne Gore po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka isplaćeno je više od 110 miliona eura, kazali su iz Demokratske Crne Gore i pozvali premijera Duška Markovića da kaže šta je urađeno na utvrđivanju odgovornosti za direktnu štetu državi.



Demokrate su danas održale konferenciju na kojoj je potpredsjednik Demokrata, Vladimir Martinović, upoznao javnost sa Izvještajem DRI o revizijama završnih računa budžeta Crne Gore za period 2012-2017. godina, koji jasno svjedoči da je po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih odluka, iz budžeta Crne Gore, isplaćeno preko 110 miliona eura.



Kako je naveo, utvrđeno je da je, u najvećem dijelu, osnov za utuženje države bilo neisplaćeno ili manje isplaćeno potraživanje državnih službenika i namještenika iz rada ili po osnovu rada.



Martinović je istakao da se od ukupnog iznosa prinudno naplaćenih potraživanja, a koja iznose 110 miliona eura, oko 54 odsto iznosa odnosi na isplatu glavnog duga, dok se oko 46 odsto odnosi na obračunatu kamatu zbog neblagovremene isplate i na troškove sudskog postupka.



"Kada se sagleda samo finansijski aspekt ovog problema, dolazi se do podatka da je neodgovornim i nezakonitim postupanjem, visoko rukovodnog kadra u državnoj upravi, Crnoj Gori i svim njenim građanima, nanesena direktna materijalna šteta od preko 50 miliona eura koje su tužiocima isplaćene na ime kamate i sudskih troškova", naveo je Martinović.



On je kazao da ova direktna šteta koja je učinjena državi i budžetu Crne Gore, kada se kvantifikuje, odgovara gotovo dvogodišnjem iznosu neto zarade svih zaposlenih u Upravi policije, ili četvorogodišnjem iznosu neto zarada svih zaposlenih u Vojsci ili dvogodišnjem iznosu neto zarada svih zaposlenih u srednjem obrazovanju ili jednogodišnjem iznosu neto zarada svih zaposlenih u osnovnom obrazovanju.



"Za štetu prouzrokovanu nezakonitim i neodgovornim radom visoko rukovodnog kadra u državnoj upravi, moglo se izgraditi petnaestak novih savremenih škola ili dvadesetak novih savremenih dječijih vrtića", rekao je Martinović.



On je istakao da su na podnošenje tužbi protiv države, kako bi ostvarila svoja prava, bile prinuđene osobe koje profesionalno obavljaju poslove u oblasti odbrane, čuvanju javnog reda i mira i otkrivanja učinilaca krivičnih djela, kao i druge značajne poslove propisane zakonom.



Matinović je podsjetio da je početkom ove godine premijer Duško Marković oštro i potpuno neutemeljeno, uputio riječi prekora državnim službenicima koji su se odlučili da tuže državu zbog toga što im je bilo uskraćeno određeno pravo iz rada i po osnovu rada.



On je nakon toga, kazao je, obećao da će Vlada obezbijediti da se u odgovarajućem postupku, utvrdi odgovornost rukovodnog kadra u onim organizacionim jedinicama državne uprave u kojim su zaposleni službenici koji su tužili državu.



"Pozivamo Markovića da obavijesti javnost o tome šta je njegova Vlada preduzela na utvrđivanju konkretne odgovornosti zbog direktne štete učinjene državi koja prelazi 50 miliona eura", naveo je Martinović.

