Matijević još nije potpisala kontroverzni oprost komunalija Porto Montenegru

Gradonačelnica Tivta dr Snežana Matijević (DPS) još nije potpisala kontroverzni ugovor sa Porto Montenegrom kojim bi se investotoru elitnog nautičkog centra, kompaniji Adriatic Marinas, oprostilo 5,6 miliona eura potraživanja Opštine Tivat na ime komunalija.

Potvrdila je to danas medijima Matijević koja je istakla da se "čekaju stručna mišljenja" u vezi ovog aranžmana.

"Pitanje otpisa komunalija Porto Montenegru je jedno od gorućih u Tivtu. Nismo potpisali ugovor, jer još uvijek čekamo neka mišljenja i onda ćemo se odlučiti što raditi dalje", kazala je Matijević.

Saglasnost na potpisivanje kontroverznog aranžmana sa Portom u ime lokalne Skupštine, na sjednici SO 17.januara, donijela je većina koju čini 17 odbornika DPS. Specijalno državno tužilaštvo je odmah potom formirao predmet i otvorilo izviđaj povodom namjere tivatske vlasti da Portu oprosti ukupno 5,6 miliona eura komunalija uz pozivanje na kontroverzni član 18C ugovora o prodaji Arsenala iz 2006. Taj ugovor koji su potpisali bivši vlasnik Porta Piter Mank i tadašnji premijer Milo Đukanović, stranom investitoru omogućava da mu se odbiju dadžbine koje svako drugi mora platiti, po osnovama koje nemaju uporišta u tada, ali ni sada važećim crnogorskim propisima. Komunalije se po aranžmanu na koji paraf u ime Tivta treba da stavi Matijevićka, Portu ne opraštaju zbog ulaganja te firme u uzgradnju nove javne infrastrukture na lokaciji bivšeg Arsenala, već na osnovu njenih ulaganja u ekološkusanaciju lokacije, troškova rušenja objekata Arsenala i "površine objekata Arsenala prije 1945", a za što se ne može naći uporišta ni u jednom tada, ali ni sada važećem zakonu u Crnoj Gori. Uprkos tome, lider DPS Milo Đukanović je tokom izborne kampanje za predsjednika Crne Gore nastavio da vrši pritisak na Matijevičku da potpiše sporni ugvor i u ime grada, odrekne se novčanog iznosa koji je veći od četvrtine godišnjeg budžeta Tivta.

"Nema tu nikakvog oprosta, već je riječ o vrlo korektnom i uobičajenom aranžmanu gdje novog investitora oslobađate komunalija koje su pretpostavljeno plaćene ili trebalo biti plaćene za one strukture koje su prethodno bile na tom lokalitetu. Ne vidim da je tu ikome išta oprošteno, ali dozvolite –čak i da je oprošteno, a nije - sa zadovoljstvom ću oprostiti svakome 5 miliona ako on uloži 550 miliona i otvori ovoliko radnih mjesta", poručio je Đukanović 5.aprila gostujući u programu Radio Tivta. On je tada indirektno prozvao tivatsku DPS-SD-HGI vlast da je, povlačeći se iz ovog kontroverznog posla, podlegla pritisku opozcije i medija i pozvao je da to više ne čini.

"Vlast mora da prati proces razvoja Porto Montenegra i da prepoznaje svoju odgovornost za očuvanje i unapređenje te dinamike. Vlast uvijek mora znati da je na tom putu vrebaju izazovi. U državi kakva je Crne Gora najmarkatniji izazov je destrukcija medijskog i NVO sektora koji se bori za vlast", kazao je tada Đukanović koji je u međuvremenu izabran za predsjednika Crne Gore.

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", od njegovog izbora, intenzivirali su se pritisci Đukanoviću bliskog dijela vrha DPS na Matijevićku da što prije potpiše sporazum sa Portom, ali ona i dalje odbija da to uradi, mada je u međuvremenu morala odustati od ideje da lokalnom parlemnetu zvanično podnese inicijativu da se ukine u januaru donesena odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje takvog ugovora. SDT se o svemu još nije zvanično izjasnio, ali prema tvrdnjama izvora "Vijesti", oni to i neće činiti prije nego što se ugovor potpiše i time eventualno i formalno počini krivično djelo sa višemilionskom štetom po budžet Opštine, a za koje će odgovarati onaj čiji potpis bude stajao na tom ugovoru.

Matijevička je danas novinarima kazala da je "stav Opštine Tivat da prije svega, sačuvamo naš interes, ali isto tako da vidimo i što treba da uradimo sa investotorom koji je napravio od našeg grada ovako uspješnu priču".

"Činjenica je da je Tivat zahvaljujući Porto Montenegru procvjetao i da je Tivat danas na vrhu crnogorske ponude nautičkog i elitnog turizma zahvaljujući Portu. Ipak, moramo da razmislimo i još čujemo neka dodatna mišljenja koja smo tražili. U očekivanju smo tih mišljenja da bi zauzeli konačan stav", kazala je Matijević. Ona je objasnila da čeka stav i SDT-a o legalnosti cijelog posla, kao i "još neka dodatna stručna mišljenja, ali sada ne bih govorila koga smo i što dodatno u tom smislu angažovali“. Ona je dodala da su svemu tome, uz njene najbliže saradnike iz rukovodstva Opštine, upoznati i predstavnici Porto Montenegra, ali i Vlade.

