Matijevićevoj plata išla i do 2,4 hiljade eura, Novosel u kreditima

Gradonačelnica Tivta dr Snežana Matijević (DPS) ukupno je tokom 2017. na tom mjestu zaradila 19.143 eura – pokazuju podaci iz njenog imovinskog kartona za prošlu godinu.

Matijevićkina plata se prema podacima koju je gradonačelnica Tivta dostavila Agenciji za spriječavanje korupcije (ASK), lani kretala od minimalnih 1.305 eura neto koliko je ona primila u novembru, do maksimalnih čak 2.393 eura koliko je gradonačelnica inkasirala u maju prošle godine. Pored plate u Opštini, Matijevička je lani dobijala i po 432 eura mjesečno honorara kao profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Matijevićka u kartonu nije napisala prihode koje je lani ostvario njen suprug Duško koji je privatnik, ali je navela da je plata njene kćerke Vedrane koja radi u Zdravstvenoj ustanovi „Apoteke Crne Gore“ 750 eura, dok je sin Josip radio za 420 eura mjesečno u kompaniji Adriatic Marinas-Porto Monteegro. Plata mu je u elitnom tivatskom nautičkom centru, od novembra prošle godine povećana na 580 eura.

Gradonačelnica Tivta posjeduje „folksvagen pasat“ iz 1997, njen suprug vozi „pežo 207“ iz 2016, a kćerka Vedrana „gofa“ iz iste godine, a na ime supruga upisan je i čamac tipa pasara.

Matijevićka je u svom imovinskom kartonu navela nekretnine koje su upisane na njenog supruga (stan od 112 i stan od 26 kvadrata, građevinsko zemljište od 239 kvadrata te livade i šume ukupne površine skoro 47 hiljada kvadrata), ali ne i sopstvene nekretnine u naselju Mažina (stara kuća površine 51 kvadrat, nestambeni prostora povšine 7 kvadrata i dvorište od 157 kvadrata). Ta imovina koju je ona, kako je tada navela stekla „održajem ili poklonom“ gradonačelnici je lani bila osnov da konkuriše i od Opštine Tivat dobije stambeni kredit „za poboljšanje uslova stanovanja kroz adaptacuju objekta“, u visni od 33.673 eura, od čega će u narednih 10 godina Matijevička u gradsku kasu vratiti samo 6.735 eura.

Gradonačelnica u kartonu koji je predala ASK, nije međutim, uopšte navela tu svoju kreditnu obavezu.

Stambeni kredit koji je lani od Opštine dobio kad Matijevićka, u svom je imovinskom kartonu, prijavio potpredsjednik Opštine Tivat i lider OO DPS Tivta dr Siniša Kusovac. On je naveo da po tom osnovu duguje 52.000 eura iako će u skladu sa odlukom opštinske stambene komisije koja mu je dala kredit, morati da u narednih 20 godina u gradsku kasu vrati samo 14.560 eura.

Kusovac Foto: Siniša Luković

Kusovac je lani kao potpredsjednik Opštine primao platu od 1.135 eura, dok njegova supruga Ljiljana u neimenovanom privrednom društvu radi za 270 eura mjesečno. Iako je lani, po osnovu dokumentacije koju je priložio za dobijanje opštinskog stambenog kredita, Kusovac postao zvanični vlasnik „stana u izgradnji“ od 80 kvadrata u Mažini, on tu nepokretnost nije evidentirao u kartonu koji je predao ASK. Njegova supruga Ljiljana sa platom od 270 eura, svaki mjesec izdvaja po 220 eura za vraćanje gotovinskog kredita od 3.000 eura, a na njeno ime upisan je i automobil „fiat panda“ iz 2007.

Predsjednik tivatskog parlamenta Ivan Novosel (DPS) prošle je godine obavljajući profesionalno taj posao zaradio ukupno 18.451 euro. Uz platu predsjednika SO koja je iznosila od 1.285 do 1.468 eura, Novosel je lani svakog mjeseca inkasirao i po 160 eura odborničke nadoknade. I ostatak porodice predsjednika tivatskog parlamenta je na državnoj kasi – supruga Svetlana radi u Poreskoj upravi za 315 eura mjesečno, sin Stevan u Crnogorskom narodnom pozorištu za platu od 127 do 254 eura, dok drugi sin Milorar u Turističkoj organizaciji Tivat prima 350 eura mjesečno.

Ivan Novosel posjeduje „kuću u izgradnji sa dvorištem od 296 kvadrata“ i automobil „fiat“ iz 1998, a opterećen je sa ukupno preko 116 hiljada eura kredita. Novosel naime, vraća dva gotovinska kredita od po 15 i 35 hiljada eura, jedan stambeni kredit od 16 hiljada i još dva stambena kredita koja je 2011. i 2014. dobio od Opštine Tivat, u iznosima od 25.741 i 24.761 euro.

Prema podacima koje je prijavio ASK-u, Novosel mjesečno na vraćanje svih kredita izdvaja ukupno preko 743 eura, ali se od toga na povrat dva opštinska kredita odnosi samo 51 euro. Supruga Svetlana vraća još jedan gotovinski kredit od 13.300 eura.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)