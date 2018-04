Medenica: Mediji i NVO da se suzdrže od miješanja u sudske procese

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica zatražila je danas od javnosti, medija i nevladinog sektora da se uzdrže od pokušaja miješanja u sudske procese.

Medenica je na konferenciji za novinare, na kojoj je predstavila razultate rada sudova u prošloj godini, kazala da je povjerenje javnosti u pravosudni sistem, moralni autoritet i integritet sudstva od najvećeg značaja u društvu.

Ona je kazala da su uspjesi sudstva prepoznati i u najnovijem izvještaju Evropske komisije u kojem se navodi da je progres u drugim pregovaračkim poglavljima omogućen i zbog napretka u oblasti vladavine prava.

„Dok će napredak u ispunjenju privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava biti ključan za dalji napredak u pregovorima“, dodala je Medenica.

Sudije su, podsjetila je ona, položile zakletvu da će tu funkciju obavljati savjesno, samostalno, nepristrano, pošteno, pravično i odgovorno, i zato se od njih očekuje da u svemu garantuju takvo postupanje.

„Međutim, postavlja se pitanje kako ćemo obezbijediti sudijama zaštitu sudijskog, ličnog i porodičnog digniteta, nastojeći pritom da stvorimo ambijent nesmetanog obavljanja funkcije“, kazala je Medenica i dodala da za Vrhovni sud to pitanje izaziva posebnu brigu.

Kako je kazala, s obzirom na to da se od sudija očekuje primjereno ponašanje, od drugih učesnika u sudskom postupku – javnosti, medija i nevladinog sektora se očekuje da se uzdrže od bilo kojih radnji kojima se podriva samostalnost i nezavisnost sudske vlasti i autoriteta.

Prema riječima Medenice, pokušaj obesmišljavanja sudskih procesa, u cilju postizanja nekih drugih interesa, ne vrijeđaju samo sudiju i sudstvo, već ometaju sudsku vlast na putu osnaživanja vladavine prava i nanose štetu ugledu države.

Ona je kazala da je put ka nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti sudstva konstantan, budući da sudska vlast uvijek mora da dokazuje javnosti da ne trpi eksterne uticaje – ni političke, ni medijske, ni bilo kojih interesnih grupa ili pojedinaca.

„Imajući na umu da je nezavisno i nepristrasno sudstvo neophodno da bi sudovi vršili svoju ulogu u poštovanju vladavine ptava i zaštiti osnovnih ljudskih prava i sloboda, tražim, kako od stručne, tako i od opšte javnosti, da se uzdže od pokušaja miješanja u sudske procese“, poručila je Medenica.

Na pitanje da li se to odnosi i na izvršnu vlast, s obzirom na to da je minista unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić nedavno ukazao da bi trebalo pooštriti kazne za napade na policajce, ona je rekla da to ne doživljava kao upozorenje.

„Doživljavamo to kao nedostatak njegove potpune obaviještenosti. U crnogorskim sudovima je zadovoljavajuća kaznena politika, i što se tiče napada na službena lica, i što se tiče neovlašćenog nošenja oružja“, navela je Medenica.

70 odsto slučajeva iz 2017. završeno

Govoreći o radu sudova u prošloj godini, ona je kazala da su primili 101.644 predmeta, i da su ukupno imali oko 134 hiljade, od kojih je 70 odsto završeno.

Medenica je pojasnila da je broju nezavršenih doprinio je veliki priliv predmeta, koji su se u Upravnom sudu našli nakon ukidanja odredbe Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojima je majkama bilo priznato pravo na nadoknadu po osnovu rođenja troje i više djece.

Ona je precizirala da je takvih predmeta bilo čak 10.743.

Medenica je naglasila da je u prošloj sudijskoj godini, od 91. 400 sudskih odluka, ukinuto samo 1.934, ili 2,12 odsto.

Ona je kazala da je samo 417 odluka, ili 0,69 odsto, urađeno van zakonskog roka, i naglasila da su u nepoštovanju rokova prednjačili Viši Sud u Podgorici i Osnovni sud u Herceg Novom.

Medenica je kazala da na uslovne osude otpada 41 odsto, a na zatvorske kazne 30 odsto.

„U dva viša suda, u Bijelom Polju i Podgorici, u prošloj godini izrečeno je ukupno 690 godina zatvora“, precizirala je Medenica.

Prema njenim riječima, osnovni sudovi riješili su 60.170 predmeta, ili 70,87 odsto, a najopterećeniji je podgorički čije su sudije zadužene sa po 850 do 900 predmeta.

Viši sudovi su, kazala je Medenica, riješili 93,44 odsto predmeta, a u 73,9 odsto slučajeva svi postupci su završeni u roku od tri mjeseca.

"Kvalitet rada odličan"

Ona je kazala da je nezadovoljna radom Specijalizovanog odjeljenja, jer je samo 51,85 odsto predmeta korupcije, organizovanog kriminala i ratnih zločina završeno.

„Mislim da se može bolje i brže. Što se tiče kvaliteta, on je odličan“, dodala je Medenica.

Kako je navela, privredni sud je u prošloj godini ostvario izvanredne rezultate sa samo 16,71 odsto nezvaršenih predmeta, dok je Apelacioni sud završio 73,77 odsto predmeta.

Medenica je kazala da je Vrhovni sud prošle godine imao ukupno u radu 4.683 predmeta, i svaki predmet iz prethodne godine je završen.

U izvještaju o radu tog suda navodi, u odnosu na ukupan broj predmeta, sudije su riješile 90,56 odsto predmeta, a prosječno su bile opterećene sa 246.47 predmeta.

"U najvećem broju predmeta – 3.612, postupak je trajao do tri mjeseca, u 487 predmeta postupak je trajao do šest mjeseci, u 125 predmeta do devet mjeseci, a u 17 predmeta do jedne godine", kaže se u izvještaju.

Navodi se da je Vrhovni sud osnažio transparentnost u radu i naporno radio na vidljivosti sudstva u javnosti, kao i da će u narednom periodu biti usvojen Komunikacioni protokol koji će izmijeniti i unaprijediti sadašnji oblik komunikacije sudova sa medijima.

Na pitanje novinara šta bi poručila poslanicima opozicije, s obzirom da uskoro ističe mandat Sudskog savjeta a da je za izbor novog potrebna dvotrećinska većina u parlamentu, Medenica je kazala da nije na predsjedniku Vrhovnog suda da daje preporuke.

„Venecijanska komisija je najavila dolazak početkom maja, i očekujem da oni sa opozicijom naprave neki kompromis“, rekla je Medenica dodajući da očekuje da neće doći do blokade rada Sudskog savjeta jer bi to, kako je navela, bilo pogubno za sudsku vlast.

Na pitanje da li raspolaže sa brojem konačnih presuda koje se tiču organizovanog kriminala i visoke korupcije, Medenica je kazala da je zabilježen porast broja odluka u predmetima korupcije.

„Broj nepravosnažnh odluka u 2017. je devet, a 31 pravosnažna“, kazala je Medenica.

Na pitanje da li osjeća odgovornost zbog oslobađajućih presuda u slučajevima organizovanog kriminala, ona je rekla da sud postoji zato da ocjenjuje.

„Nije svaka optužnica i oslobađajuća presuda. Za to su sudovi, koji kroz pretres i ponuđene dokaze, uz svestranu ocjenu, donose pravilnu i zakonitu odluku“, dodala je Medenica.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (4 glasova)