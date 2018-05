Medenica: Socijaldemokrate su budućnost Kolašina

Socijaldemokrate Kolašina su održale Konvenciju na kojoj je predstavljena lista "Socijaldemokrate - ivan Brajović - Dosljedno za Kolašin" koja će na predstojećim lokalnim izborima, 27. maja 2018, nastupiti pod rednim brojem 4.

Predsjednik OO SD Kolašin i nosilac liste Socijaldemokrata Nikola Medenica je kazao da su Socijaldemokrate budućnost Kolašina i da očekuje još jednu veliku pobjedu na predstojećim lokalnim izborima.

Naglasio je da je ponosan na snagu koju Socijaldemokarte predstavljaju u Kolašinu, na sve drugarice i drugove i omladinu SD koji su opstali i doprinijeli očuvanju ideje građanske Crne Gore. Socijaldemokrate Crne Gore će uzeti učešće u vršenju lokalne vlasti koja će "poslije četiri mučne godine konačno Kolašin izvući iz beznađa".

"Građani Kolašina ne bi smjeli više da daju povjerenje partijama koje su skoro uništile najljepši grad u Crnoj Gori, niti onima koji u ne tako davnoj prošlosti nijesu uspjeli da iskoriste velike potencijale ovog grada ili su propustili nebrojene razvojne prilike", rekao je Medenica.

Predsjednik Socijaldemokrata Ivan Brajović je naglasio da ta partija u svakoj sredini može "mirno i spokojno" da čeka rezultate izbora jer su partija koja je pokazala "da joj je interes države i svake sredine u njoj na prvom mjestu".

"Mlada smo partija, ali smo dugo u politici i gotovo trideset godina baštinimo one prave socijaldemokratske ideje, što građani prepoznaju. Kada se nekada se nije smjelo pomisliti, a kamoli izgovoriti da želimo nezavisnu i međunarodno priznatu Crnu Goru u u NATO i u EU, mi smo to radili i zapisali u svojim programskim dokumentima. Sada ubjediljivo većinska Crna Gora to baštini", kazao je Brajović.

Lider SD je naglasio da su svi puni obećanja i raznih priča, dok Socijaldemokrate govore samo o onome što će sigurno uraditi.

"To je razlika između ozbiljnih političkih igrača i onih usputnih pojava na političkoj sceni. Oni mogu da pričaju svašta i obećavaju sve pošto sigurno neće biti u prilici da obećano ostvare. Ozbiljni i odgovorni ljudi koji se bave politikom moraju dobro da vode računa šta obećavaju građanima Kolašina i širom Crne Gore", naglasio je Brajović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)