Medijske platforme ne ruše DPS

Umjesto medijskih najava platformi i protesta, lideri opozicije bi trebalo da razrade model saradnje kojim bi povratili povjerenje birača, smatraju u civilnom sektoru. Izvršni direktor Građanske alijanse (GA) Boris Raonić ističe da u opoziciji, za početak, mora postojati usaglašen stav o izbornom zakonodavstvu, ali i da integrativni faktor može biti ideološka profilacija “a ne generacijska ili privatna bliskost lidera”.

“Opozicija mora da prekine sa cikličnim najavama jalovih platformi, prijetnjama praznim puškama i iz korijena promijeni način djelovanja. Ukoliko žele da uđu spremni u novi izborni proces, moraju prestati sa prizemnim prepucavanjima, jer tako samo povećavaju broj apstinenata. Moraju kreirati ozbiljne politike i dekonstruisati loše sa druge strane, kroz ozbiljan i sistematičan rad u Skupštini, ali i na terenu”, kazao je Raonić.

Obilazak terena najavili su čelnici Demokratskog fronta, poručujući da će se sa članovima opštinskih odbora konsultovati treba li organizovati proteste na jesen. Poziv Fronta na proteste do sada je ignorisao ostatak opozicije, poručujući da bi radikalizacija političkih prilika išla naruku Demokratskoj partiji socijalista (DPS). Ostatak opozicije nije odgovorio ni na pozive jednog od članova predsjedništva DF-a Branka Radulovića koji je pozvao na razgovore o platformi pod nazivom “Vječna Crna Gora”.

Raonić smatra da opozicija mora biračima da ponudi više od medijskih promocija. Najava protesta i platformi uslijedila je nakon poraza opozicije na predsjedničkim i lokalnim izborima, koje je obilježio veliki broj apstinenata.

“Moraju se kadrovski osvježiti na vrhu, ali i blizu sebe držati sve one koji slično razmišljaju, a ne samo one koji hrane ego liderima. Potrebna je i nova vizija u kojoj će se prepoznati svi građani, a ne lješkariti na lagodnim jaslama nacionalizma i populizma. Za to je bitno da priznaju svoje manjkavosti i shvate da su bez zajedništva skroz bezopasni za ovakav sistem”, smatra on.

U Demokratskoj Crnoj Gori ističu da opozicija ne smije pristajati na ideološke podjele, na kojima insistira vlast i dio opozicionih lidera. Iz partije Alekse Bečića ističu da svaki opozicioni politički subjekt od septembra treba da “okrene oštricu ka DPS-u i izađe iz Đukanovićevog pećinsko-nacionalističkog kola”.

“Moramo raditi na ponudi koja će izvesti apstinente na biračka mjesta i motivisati opozicionog birača. To se može postići jakim i upornim terenskim radom i programskim politikama, kako bismo ljudima stavili do znanja da im nije neprijatelj komšija druge vjeroispovijesti ili nacionalnosti, već kriminalci, lopovi, politički mešetari i trgovci vjerskim i nacionalnim osjećanjima”, navode u Demokratskoj Crnoj Gori, ističući da opozicija mora iskreno raditi i u skupštinskom odboru za izbornu reformu kako bi se došlo do slobodnih izbora.

Treba animirati međunarodnu zajednicu

Demokrate smatraju da opozicioni lideri moraju skrenuti pažnju međunarodne zajednice na probleme u Crnoj Gori.

“Lideri političkih partija moraju staviti do znanja svim subjektima međunarodne zajednice da nema stabilne i prosperitetne Crne Gore u kojoj je DPS kolovođa, te da su sa DPS-om evropske integracije samo misaona imenica, jer ta partija nikada ne može zatvoriti nekoliko poglavlja, jer joj ne pada na pamet da udari na svoje čelnike. Ako pomirimo ljude, dođemo do fer uslova za izbore, ponudimo ozbiljne i ostvarljive programske politike, prestanemo sa cirkuskom politikom i ako nam DPS bude jedini politički neprijatelj, ta partija će biti razbijena u paramparčad”, navode u Bečićevoj stranci.

