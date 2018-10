Mediteran reklame prve platile danak

Opštinsko preduzeće Mediteran reklame isplatilo je 30.000 eura, nakon što je Viši sud donio presudu u korist tri radnika koji su vodili sudski spor protiv preduzeća zbog umanjenja koeficijenata na zarade.

Viši sud je preinačio presudu kotorskog Osnovnog suda koji je prvobitno presudio da odšteta bude 88.000 eura, ali nakon žalbe Mediteran reklame, umanjen je iznos.

Time su se obistinile prognoze novog menadžmenta preduzeća, da će tužbe koje su podnijeli radnici u tri odvojena sudska spora vrijedna ukupno 700 hiljada eura na ime umanjenja koeficijenata na zarade u periodu od prije decenije, finansijski koštati to preduzeće.

„Presudom se usvaja tužbeni zahtijev radnika da im se isplati po osnovu umanjenja koeficijenta po zahtjevu stručnosti od koeficijenta određenog Granskim kolektivnim ugovorom za period od 2008. do 2010. i na ime obračunate zakonske kamate na utvrđene razlike za prethodno navedeni period pa do 31. 1. 2017., kao i razlika po osnovu manje obračunate cijene rada za period od 2011. do 2015“, navedeno je u presudi.

Pred Višim sudom je i drugi spor, nakon što je kotorski sud presudio u korist 14 radnika Mediteran reklama po istom osnovu. Oni su tražili isplatu 383.330 eura, dok je u toku spor koji vode još šest radnika koji zahtijevaju da im se isplati 88.665 eura.

Očekuje se da će i u preostala dva sudska spora Viši sud presuditi identično, ali se još ne zna da li će iznosi odšteta ostati isti, ili će ih umanjiti.

