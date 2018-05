Medojević: Markovićeva vlada će nakon izbora otpustiti radnike, smanjiti plate i penzije

Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević tvrdi da će vlada Duška Markovića odmah nakon lokalnih izbora početi sa otpušanjem radnika iz javnog sektora, smanjiti plate i penzije.

Medojević je na promociji Koalicije "Da Pljevljima svane" (Nova, SNP i PzP), u pljevaljskom Domu Vojske, kazao da je Vlada o tome već potpisala protokol sa MMF-om.

„Crna Gora ide ka bankrotu, mafija preuzima državu, 25 glava je palo u obračunu dva narko klana. Sukob u DPS-u eskalira. Njih dvojica (Duško Marković i Milo Đukanović), kao što vidite više ne komuniciraju na političkim skupovima. Šta je ostalo samo da budemo jedinstveni da izdržimo još malo da budemo hrabri da se borimo za pravu našu Crnu Goru“, rekao je Medojević.

On je kazao da se protiv diktatorskih režima treba boriti samo konkretnim i opipljivim otporom.

„Ne smijemo da pokažemo strah. Žao mi je što neke kolege iz opozicije radije slušaju neke ljude iz američke ambasade nego svoju braću iz DF. Takođe mi je jako drago dasu kolege iz SNP došli u svoje prirodno opoziciono okruženje“, rekao je Medojević.

Rekao je da ni oni nisu idealni i da su griješili, „ali da u volji i nevolji niko od nas nije bolji“.

„Lako je bilo promjeniti Mila Đukanovića, oni su znali da je on švercer, kriminalac, o njemu postoje dosijei u više stranih obavještajnih službi i jednostavno su 1997. godine otvorili fasciklu i rekli mu - slušaj, Đukanoviću, ili ćeš da ideš u zatvor ili ćeš da promijeniš svoju politiku, da budeš naša marioneta i da slušaš šta ti kaže prvi, drugi ili treći savjetnik iz ambasade, jednostavno - da budeš izdajnik. On je rekao - nema problema, biću izdajnik, to nije toliko strašno, samo mi ne dirajte pare i nemojte me hapsiti. Vlast je prstala da bude izdajnička zbog prljavih švercerskih para koje je zadradila od 1992. do 1997. godine“, rekao je Medojević.

Foto: Goran Malidžan

Nakon toga je, tvrdi lider PzP, trebalo promijeniti opoziciju.

„I opozicija treba da bude takva izdajnička, poslušnička i da ne odgovara vama nego da odgovara Ambasadi SAD. Zato ja tu opoziciju zovem ambasadorska opozicija. Zato oni za sebe kažu da su za 21. vijek, a šta to znači? Da odustanemo od imena, prezimena od identiteta od svoje prošlosti da nam Njegoš i sveti Petar Cetinjski budu retrogradni, da zaboravimo naše epske pjesme da zaboravimmo sve ono o čemu su nas naši roditelji vaspitavali. Da zaboravimo sve i da budemo poslušnici američke ambasade. Ovo je politička opcija koja želi da odgovara samo građanima Pljevalja i želimo da odgovaramo samo građanima Crne Gore. Zašto bi američka ambasada vodila više interesa o Crne Gore nego o SAD? Ambasade su tu da štite interese svojih država a ne naš. I oni u Crnoj Gori i svakoj državi traže svoje poslušnike. To nije koalicija za 21. vijek, to je koalicija za marionete američke ambasade. Zbog toga morate da znate da su sve ostale opozicione ponude su prevarantske da oni ne mogu kao što Milo Đukanović nije mogao da odbije ponudu američke ambasade. Tako je i ova opozicija sama pristala da bude poslušnička, da bude marionetska i da pokuša da napravi nešto što je suprotno interesima građana Crne Gore“, rekao je Medojević.

Lider Nove srpske demokratije, Andrija Mandić, je kazao da su pozivali sve opozicione partije da formiraju jednu listu, koja bi bila najbolja kombinacija.

„Nažalost, neki koji su bili sebični u opoziciji i koji nisu shvatali koliko je opasan naš protivnik, na šta je sve spreman, a očigledno iz vrlo sebičnih interesa, idu sami i rasipaju narodnu energiju i snagu koja treba da bude sabrana na jedno mjesto sa kojeg možemo da zadamo najjači udarac ovoj odnarođenoj vlasti u Pljevljima. No, imamo što imamo“, rekao je Mandić.

Mandić Foto: Goran Malidžan

On je pozvao građane Pljevalja da uvijek brane svoje resurse, bez obzira ko je na vlasti u Podgorici, makar i ljudi iz ovih partija.

Predsjednik SNP-a Vladimir Joković kazao je da će uz izlaznost od 85 odsto kao u Pivi, vlast u Pljevljima biti u rukama opozicije.

Joković Foto: Goran Malidžan

„Ova koalicija je nešto najbolje što se može ponuditi Crnoj Gori. Ova koalicija nije slučajno sastavljena, već je ovo koalicija prirodnih partija i najvećih boraca za bolju, pravedniju, časniju i našu istorijsku Crnu Goru“, rekao je Joković.

