Medojević u zatvoru jer ne zna ime agenta ANB

Član Predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medojević kažnjen je sa još dva mjeseca zatvora, Milan Knežević je proveo još jednu noć u Skupštini izbjegavajući zatvorsku kaznu, dok su njihove kolege iz Fronta najavile da će okupiti 10.000 pristalica ispred zgrade parlamenta i “osloboditi Crnu Goru”.

Pet dana nakon što je oko ponoći uhapšen na ulici, Medojevića je juče Viši sud ponovo kaznio sa dva mjeseca zatvora jer je, kako piše u Rješenju, odbio da svjedoči o spostvenim tvrdnjama iz maja prošle godine - da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić učestvovao u ratnom zločinu na teritoriji Cavtata tokom 1991. i 1992.

“Rješenjem sudije za istragu Višeg suda u Podgorici, po predlogu Specijalnog državnog tužilaštva, prema svjedoku N.M., a nakon što je prethodno bio novčano kažnjen rješenjem sudije za istragu ovog suda, određeno je stavljanje u zatvor zbog ponovnog odbijanja da svjedoči u predmetu Specijalnog državnog tužilaštva koji je formiran povodom javno iznijetih navoda svjedoka putem saopštenja političke stranke PzP objavljenog na portalima www.promjene.org. i www.in4s dana 3. 5. 2017. godine, te tvrdnji u javnosti o učešću M.K. GSDT u izvršenju ratnih zločina na teritoriji Cavtata tokom 1991. i 1992. godine”, objavljeno je na sajtu podgoričkog Višeg suda.

Neki od sagovornika “Vijesti” tvrde da će Medojević tu kazna izdržati tek nakon što mu istekne ona zbog koje se od petka nalazi u zatvoru. Njegovi pravni zastupnici sinoć su saopštili da još nijesu dobili odluku suda.

Lider PzP-a već je u zatvoru zbog navodnog odbijanja da svjedoči povodom izjave da je bivši gradonačelnik Miomir Mugoša platio Katniću 100.000 eura, kako mu ne bi odredio pritvor u postupku zbog zloupotrebe službenog položaja u slučaju “Carine”.

Medojević Foto: Filip Roganović

U ustavnoj žalbi njegovih branilaca koju su juče podnijeli, piše da nije tačno da je Medojević odbio da svjedoči, već da nije naveo ime izvora koji mu je dao informaciju da je Katnić primio mito od Mugoše: “Više je nego očigledno da je podnosilac sve pojasnio i to detaljno, na koji je način došao do ovih saznanja i na kraju je zaista naveo istinite navode da ne zna ime i prezime svog izvora, niti ga je to interesovalo, niti želi da ga zna, upravo zbog bezbjednosti tog izvora što je bio njegov uslov za takvu saradnju. Prema tome, ustavni žalilac je saopštio sve što zna …. ništa nije prećutao”, navodi se između ostalog u žalbi.

Jedan od advokata uhapšenog poslanika ranije je saopštio da je Medojević kazao da mu je informcije o navodnom mitu dostavio agent tajne službe čije ime ne zna i da je to saopštio i istražnom sudiji Višeg suda Miroslavu Bašoviću, koji je odbio da mu odredi pritvor.

U žalbi konstatuju konkretne primjere nejednakog tretmana svjedoka pred Višim sudom, pojašnjavajući da je osuđeni u slučaju državni udar Mirko Velimirović - priznao krivicu, ali je tokom svjedočenja na sudu odbio da odgovara na pojedina pitanja Medojevićevog advokata Miroja Jovanovića.

Zbog odbijanja da kaže koji sudija mu je tražio 10.000 eura, kako bi mu ukinuo presudu zbog napada na policajca 2015. dvomjesečna kazna prijeti i Kneževiću, koji se od petka nalazi u zgradi parlamenta.

Mandić najavio oslobađanje

Čelnici DF-a najavili su da neće učestvovati u radu parlamenta dok njihove kolege ne budu oslobođene. Pozvali su ostatak opozicije i predstavnike civilnog sektora da im se pridruže na protestima.

“Nećemo biti u Skupštini dok su naši drugovi u zatvoru ili im prijeti zatvor. Očekujem od ostalih da nam se pridruže. Biće nas svakog dana sve više, jer naš cilj je oslobađanje Crne Gore. Imamo plan i ako treba nabavićemo i žute prsluke da ovaj grad po nečemu liči na Pariz”, kazao je član predsjedništva DF-a Andrija Mandić aludirajući na proteste u Francuskoj.

Protest DF-a Foto: Filip Roganović

Nakon što je dio demonstranata nakratko blokirao Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, Mandić im je poručio da će to učiniti kada ih bude dovoljno.

Članovi skupštinskog Kolegijuma raspravljali su kako politički prevazići krizu, ali bez zaključaka. Priča će biti nastavljena danas.

Svi klubovi poslanika, kako je saopštio Predrag Bulatović (DF), protiv su ulaska policije u parlament i hapšenja Kneževića: “Jer bi to ponizilo ovaj dom”.

Na novinarsko pitanje - da li policija može ući u zgradu Skupštine da privede Kneževića, predsjednik parlamenta Ivan Brajović odgovorio je da “postoji razumijevanje poslanika da ne bi dobro bilo da neke institucije, organi preduzimaju određene radnje”. “Zato sam rekao da svi treba da pokažemo veliku pažnju i osjetljivost prema ovom važnom i osjetljivom političkom trenutku”, kazao je Brajović.

Nakon Kolegijuma kazao je da je jasno razmišljanje svih da se svakom poslaniku mora obezbijediti puna zaštita u izražavanju stavova i sloboda njegovog političkog djelovanja. To, kako je rekao, ne smije značiti neodgovornost poslanika da mogu da se do kraja grubo, paušalno i bez činjenica odnose prema drugim pojedincima i institucijama.

“Postojeća zajednička rješenja u vezi sa pitanjima imuniteta poslanika zahtijevaju da o njima ozbiljno razgovaramo i da pravimo analizu njihove sveobuhvatnosti i, ako nađemo za potrebno, ulazimo u njihove izmjene”, rekao je Brajović.

Brajović Foto: Filip Roganović

Iz DF-a su nakon Kolegijuma poručili da će nastaviti da dežuraju u zgradi parlamenta kako bi zaštitili Kneževića.

Veći dio njih prethodnih noći spavao je u prostorijama poslaničkog kluba. Kneževićeve partijske kolege u Skupštini dežuraju u smjenama. Sa njima je i obezbjeđenje čelnika DF-a.

Ponovo bojkot

Poslanik Demokratskog fronta Predrag Bulatović kazao je da je na kolegijumu saopšteno da DF neće učestvovati u radu Skupštine, pa ni u radu Odbora za reformu izbornog zakonodavstva: “Osim u radu onih tačaka dnevnog reda gdje nam je interes da se borimo za vladavinu prava, zaštitu ustavno-pravnog poretka i slobodu za Medojevića i Kneževića”.

Knežević juče u Skupštini Foto: Savo Prelević

Bulatović je istakao da nije riječ o sebičnom odnosu DF-a prema njihovim članovima, već da se bore “protiv prakse koju je inaugurisao Viši sud i Uprava policije sa Apelacionim sudom”:

“Da ne postoji imunitet za poslanika i da vlasnik imuniteta može da bude neki sudija ili tužilac, a ne Skupština Crne Gore”.

Pozvao je vlast da riješi krizu i rekao da očekuje da, na današnjem nastavku sjednice Kolegijuma, parlamentarna većina na čelu sa DPS-om, zauzme stav prema predlogu da se hitno sazove sjednica Skupštine koja će usvojiti odgovarajući akt po pitanju imuniteta poslanika.

“Krizu može brzo da riješi vrhovni državni tužilac (VDT) u skladu sa nadležnostima, ako smatra da treba da se obavi još jedno saslušanje i da dođe do zaključka da njihovo svjedočenje više nema svrhe”, kazao je on.

Stopirane izborne reforme

Predstavnici opozicije osudili su Medojevićevo hapšenje na jučerašnjoj Konferenciji parlamentarnih odbora za evropske integracije država obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja Jugoistočne Evrope u Skupštini. Predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović napustio je sjednicu nakon uvodnih izlaganja, ističući da Medojevićevo hapšenje dovodi do suspenzije daljeg rada Odbora za reformu izbornog zakonodavstva i kompletnog procesa koji je Crna Gora željno iščekivala.

“To nije izbor DF-a, siguran sam da nije ni izbor velikog dijela ljudi iz vlasti, ali jeste nekog ko ne želi dobro Crnoj Gori. Ne želim da optužujem cijeli DPS, jer sam svjedok da neki iz vlasti ne odobravaju to što se dešava i nije im jasno kako je zloupotrijebljena pravosudna i tužilačka funkcija”, rekao je on.

Protestu DF-a ispred parlamenta sinoć je prisustvovao i nezavisni poslanik Goran Danilović.

Medojević još štrajkuje glađu, porodica zabrinuta za zdravlje

Nebojša Medojević štrajkuje glađu peti dan u samici, u Poluotvorenom odjeljenju ZIKS-a.

Medojevićeva porodica i kolege, kako su juče rekli “Vijestima”, zabrinuti su za njegovo zdravlje jer uzima ljekove uprkos tome što samo pije vodu.

Protest DF-a Foto: Filip Roganović

Njegova supruga Marina Medojević ispričala je “Vijestima” da joj nije dozvoljeno da posjeti supruga u zatvoru, ali da joj je naručio da mu, uz ljekove, pošalje i odijelo - jer mu je za srijedu u Višem sudu zakazano suđenje za pranje para.

“Uprkos što je iz bezbjednosnih razloga tražio samicu, strahujemo za njega jer je smješten sa onima na koje je upozoravao čitav život”.

Krivokapić: Nismo robovi sudstva i tužilaštva

Lider SDP i poslanik Ranko Krivokapić rekao je da je imunitet osnovna zaštita poslanika da slobodno govore i kritikuju insitucije.

“Ovo je tipičan primjer kršenja parlamentarnih principa od jedne grane vlasti, u ovom slučaju, sudske i tužilačke nad parlamentarnom. Moramo da vidimo i definišemo šta je sloboda govora. Ako ne možemo zaštititi slobodu govora poslanika, čemu se onda mogu nadati građani”.

Ukoliko poslanik ne može da uputi kritiku prema onome što se dešava, Krivokapić tvrdi da je to kršenje slobode govora u parlamentu i parlamentarnih principa.

“Moramo tražiti da se Skupština odredi prema ovom pitanju. To moramo da uradimo mi parlamentarci, da ne budemo robovi ni sudstva ni tužilaštva”, ocijenio je Krivokapić.

Nezavisni poslanik Neđeljko Rudović rekao je da se solidariše sa poslanicima DF-a: “Mi smo različite političke opcije, ali tim prije je naša dužnost da stanemo u odbranu nečega što smatramo fundamentalnim pravom na kojem se bazira i EU, u kojoj svi želimo da budemo što prije”.

Knežević spava u vreći, u restoran sišao na supu

Na vratima poslaničkog kluba DF-a, u kome Kneževič boravi, piše “Ne ulazi, odmaram”. Knežević spava u vreći, na podu kluba, kako su se juče uvjerili reporteri “Vijesti”. Njegovo odijelo okačeno je o čiviluk. On je juče napustio prostoriju i sišao u skupštinski restoran na supu, sa kolegom Slavenom Radunovićem. Kao ni prethodne noći, sinoć se nije obraćao građanima koji su protestovali pred parlamentom.

