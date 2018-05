Megakruzer doveo skoro 1.900 putnika u Kotoru

Veliki kruzer "Marella Discovery 2" uplovio je u luku Kotor sa 1.868 putnika i 743 člana posade.

To je drugi dolazak ovog broda u Boku Kotorsku, nakon što je njegov vlasnik, britanska kruzing kompanija "Thomson Cruises" na jesen prošle godine promijenila ime i prošla ri-brending, pa sada posluje pod imenom "Marella Cruises".

Foto: Siniša Luković

Tim povodom kruzer od 69.130 bruto-tona dugačak 264 metra, obišla je delegecija domaćina iz Crne Gore koju su činili predstavnici barske agencije "Allegra" na čelu sa vlasnikom Mihailom Vukićem, izvršni direktor Luke Kotor kapetan Branko Kovačević, predstavnici granične policije i lučki kapetna u Kotoru Bruno Brkanović.

Njih je u glavnom atrujumu broda-hotela, primio zapovjednik "Marella Dicovery 2", kapetan Džejson Ikiadis.

Ikiadis i Vukić razmjenjuju poklone Foto: Siniša Luković

Nakon razmjene plaketa i progodnih poklona prilikom čega su Ikiadis i drugi predstavnici kompanije "Marella" najavili povećanje broja dolazaka brodova britanske kompanije u Crnu Goru, za posjetioce iz Crne Gore upriličen je obilazak kruzera "Marella Discovery 2" među čijom posadom ima i dosta ljudi iz bivše Jugoslavije.

Tako je glavni barmen Crnogorac, šef restorana je sa Zlatibora, a vodič po brodu – jedna od menadžerski u hotelskom dijelu kruzera, Makedonka iz Kumanova.

"Marella Discovery 2" inače, do proljeća prošle godine plovila je pod imenom "Legend of the Seas" u floti renomiranje amerilčke kompanije "Royal Caribbean International".

Amerikanci su brod izgrađen 1995. u Francuskoj, nakon 19 godina korišćenja, prodali "Thomsonu", a koji je od njih kupio i blizanca ovog kruzera, brod "Splendour of trhe Seas".

Foto: Siniša Luković

Na svojih 11 paluba "Marella Disovery" ima ukupno 918 putničkih kabina, sedam restorana, sedam tematskih barova, zabavni centar, kino, dva bazena, šping centar i fitnes centar kod koga je posebna atraktica zid za slobodno penjanje.

Zanimljivo je da na ovom brodu, za razliku od svih drugih kruzera gje su ti prostoro strogo zabranjeni za putnike, putnici tokom plovidbe uz vodiča i malu novačnu nadoknadu, mogu obići i sve prostorije koje bi im inače bile nedostupne - od kabina za smještaj posade, preko strojarnice, do samog komandnog mosta broda.

Ovu ljetnju kruzing sezonu "Marella Discovery 2" provodi na Mediteranu sa matinom lukom na Krfu odakle svakih sedam dana kreće na novo putovanje, a u Kotor će ovog ljeta ovaj britanski kruzer koji vije zastavu Malte, svraćati na svakih 14 dana.

