Mehmed Kolarević gradi bez dozvole

Komunalna inspekcija i policija konstatovala je juče da građevinska kompanija „14. septembar“ biznismena Mehmeda Meše Kolarevića izvodi građevinske radove u budvanskom naselju Gospoština, za šta nema dozvolu, o čemu je obavijestila Urbanističko-građevinsku inspekciju Ministarstva održivog razvoja i turizma i tražila da reaguje.

Komunalni inspektor izašao je lice mjesta nakon što su mještani Gospoštine zatražili da se provjeri gradilište u njihovom komšiluku.

Glavna gradska arhitektica Ana Samardžić donijela je 12. oktobra rješenje kojim je odbila zahtjev Kolarevićeve građevinske kompanije da im izda saglasnost na idejno rješenje budućeg primarnog ugostiteljskog objekta za pružanje usluga smještaja - petospratnice sa 23 smještajne jedinice.

„Komunalni inspektor je 14. novembra po usmenoj inicijativi građana Gospoštine izašao na lice mjesta i sačinio zapisnik i konstatovao da ‘14. septembar’ DOO Podgorica izvodi građevinske radove na parceli gdje je srušen stambeni objekat i djelimično se izvode iskopi zemljanim radovima“, navodi se u zapisniku, koji će biti proslijeđen inspekciji MORT-a.

Opština je prije godinu i po uvela moratorijum na gradnju u zahvatu DUP-a “Budva-centar” koji obuhvata i parcelu od 352 kvadrata u vlasništvu podgoričke firme. Kolarević je još 5. septembra podnio zahtjev glavnom državnom arhitekti za dobijanje saglasnosti na idejno rješenje zgrade u Gospoštini. Dan kasnije podnio je i prijavu Direktoratu za inspekcijski nadzor Ministarstva za uklanjanje prizemne zgrade na toj parceli, na kojoj planira gradnju primarnog ugostiteljskog objekta.

Glavni državni arhitekta, kako stoji u dokumentima, proslijedio je zahtjev Glavnoj gradskoj arhitektici Opštine Budva zahtjev “14. septembra” na dalju nadležnost, koji je stigao u Opštinu 10. septembra. Samardžićeva je četiri dana kasnije obavijestila Kolarevićevu kompaniju da mora da pribavi nove urbanističko-tehničke uslove u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, jer one koje je dostavio iz marta 2017. a koje mu je izdalo MORT su po odredbama starog Zakona.

“U oktobru 2018. stupio je na snagu novi zakon, te navedene odredbe zakona o izdavanju UTU za primarne ugostiteljske objekte do privođenja lokaciji namjeni više ne važe“, navela je Samardžićeva u obrazloženju rješenja o odbijanju davanja saglasnosti na idejno rješenje.

Kolarević je 25. septembra, kako se navodi, dostavio dopis gradskoj arhitektici da je od budvanskog Sekretarijata za urbanizam zatražio izdavanje uvjerenja da su UTU uslovi iz marta 2017. koje je dobio od MORT-a i dalje na snazi.

“S obzirom na to da se do dana isteka roka ‘14. septembar’ nije izjasnio o rezultatima ispitnog postupka, a osim dostavljanja dopisa niti je otklonio nedostatke zahtjeva na koje mu je ukazao Glavni gradski arhitekta, to je u skladu sa Zakonom o upravnom postupku donijeto rješenje o odbijanju“, navodi se u rješenju koje je objavljeno na sajtu Opštine Budva.

I dok se pred glavnim gradskim arhitektom Budve vodio postupak, dotle je Direktorat za inspekcijski nadzor MORT-a odobrio Kolareviću da poruši jednospratnicu.

„Uvidom u priloženu dokumentaciju inspektor je utvrdio da je prijava uklanjanja objekta ispravna“, navodi se u rješenju.

Time je Kolareviću dato zeleno svjetlo da ukloni objekat, iako još nije bila gotova procedura da li će Opština sa svoje strane aminovati gradnju petospratnice, umjesto jendospratne porodične kuće. Kolarević je porušio kuću, ali gradnja mu nije dozvoljena.

