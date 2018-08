Mesić: Ne treba žuriti s arbitražom o Prevlaci

Crna Gora i Hrvatska ne treba da ubrzavaju rješavanje pitanja Prevlake, jer je taj problem za sada dobro riješen, izjavio je bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić. On je ocjenio da su odnosi ove dvije države možda i najbolji “ako se uzmu u obzir drugi odnosi među zemljama bivše Jugoslavije.

“Što se tiče razgraničenja i sporenja oko jedrenjaka “Jadran”, ta pitanja se mogu rješavati samo dogovorom, a mislim i da nijedno od tih pitanja nije takvo da bi iziskivalo nekakvu veliku brzinu. Naime, što se tiče ulaza u Bokokotorski zaliv, to pitanje je riješeno na jedan dobar način, ali to nije konačno rješenje. Međutim, nema incidenata, nema problema i to uvijek može čekati. Dakle, nema niti jednog razloga da se sada ubrzava nekakva arbitraža ili traži neko sudsko rješenje. Što se tiče jedrenjaka, isto tako treba sjesti za sto i riješiti to”, kazao je Mesić za Radio “Slobodna Evropa”.

Zbog problema sa Prevlakom između Hrvatske i Crne Gore primjenjuje se privremeni režim razgraničenja utvrđen protokolom iz 2002. Granica na kopnu je u tom protokolu uređena tako da slijedi bivšu republičku granicu koju su stručnjaci tokom rada međudržavnih radnih grupa zajednički utvrdili, tako da je sporniji dio razgraničenja na moru. Iz Evropske unije (EU) nedavno su upozorili da bi problemi sa granicama mogli usporiti integracije, dok su iz Beograda i Zagreba najavili mogućnost međunarodne arbitraže.

Komentarišući tenzije u regionu, Mesić je kazao da je dobar dio problema u fašizaciji. On je upozorio da fašizacija nije prisutna samo na Zapadnom Balkanu, već da se se pojavljuje i na drugim mjestima.

“Krajnja desnica sve više uzima maha, a ta liberalna, demokratska Evropa nije na vrijeme shvatila opasnosti koje se mogu dogoditi ako se na vrijeme ne reaguje. Prije svega, Evropa snosi odgovornost zbog toga što je ona izjednačila tobože sve totalitarne režime. Istine radi moramo reći da u Jugoslaviji nije bio totalitarni režim, bio je autoritarni i to je nešto sasvim drugo od onoga što je bilo iza gvozdene zavjese. Ali Evropa je to u svojoj percepciji opasnosti od komunizma prepustila vremenu, a sada vidimo šta se događa”, kazao je Mesić.

On je istakao da EU mora da riješi neka unutrašnja pitanja, kao što je jedinstvena fiskalna i monetarna politika, ali i funkcionisanje institucija. On smatra da EU mora da vodi ozbiljnu politiku, ističući da ozbiljnu politiku vode ozbiljni ljudi.

“Vi danas nemate u Evropi istinskih lidera koji mogu diktirati jednu takvu politiku. Naš interes mora biti to da u glavama onih koji vode EU ugradimo shvatanje da se Evropa mora udružiti radi onih koji su danas udruženi i radi onih koji će doći. Udružena Evropa isključiće rat kao političko sredstvo, jer će zemlje EU otvoriti svoje granice. Nema više motiva da neko osvaja tuđu teritoriju da bi, pobogu, pomogao svojoj nacionalnoj manjini”, kazao je on.

