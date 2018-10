Meta poručio Albancima da treba da podržavaju Đukanovića

Predsjednik Albanije Ilir Meta kazao je da Albanci u Crnoj Gori treba da podržavaju predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića jer nemaju političku alternativu. On je na večeri sa predstavnicima albanske dijaspore u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) rekao da zvanična Tirana Đukanovića smatra prijateljem.

“U razgovorima sa Đukanovićem i crnogorskim zvaničnicima lično ću se zalagati za riješavanje problema Albanaca u Crnoj Gori. Kazao sam Markoviću: Nemojte raspirivati čarke između Albanaca i nemojte njihove političke partije pritiskati preko DPS-a jer kod njih izazivate nervozu i nas dovodite u neprijatnu situaciju. Većeg prijatelja od Albanije nemate jer nas interesujete kao nezavisna država”, kazao je Meta.

On je na večeri sa dijasporom tokom godišnjeg zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija (UN) podsjetio da je zvanična Tirana hrabrila sunarodnike da podrže crnogosku nezavisnost i ulazak u NATO.

"Mi smo im govorili da Crna Gora treba da bude nezavisna i da uđe u NATO. To se i desilo i oni se pitaju šta sada imaju od toga. Albanske partije treba da sarađuju jer su do sada rasipale mnogo glasova. Na tome ćemo raditi”, tvrdi on.

Meta je, kako je prenio portal malesia.me, istakao da albanski zvaničnici imaju dobru saradnju sa Đukanovićem i premijerom Duškom Markovićem, navodeći da su sa njima razgovarali o problemima koje imaju Albanci u Crnoj Gori.

“U Crnoj Gori su uvijek postojale dvije alternative. Jedna je Đukanović i njegova partija a druga su Srbija i Rusija. Albanci su, na sreću, tamo uvijek igrali pozitivnu ulogu, posebno kod obnove državnosti, kao i u slučaju problema oko učlanjenja u NATO. I naš interes je bio da Crna Gora bude u NATO-u, a ne sa Srbijom i Rusijom”, kazao je Meta i najavio da će se zalagati za bolju saradnju Albanac iz Albanije i Plava i Gusinja u oblasti turizma.

"Tu postoji prostor za korišćenje turističkih potencijala. zašto bi išli u Kolašin kada su Plav i Gusinje jako lijepi, samo su potreba ulaganja u infrastrukturu", kazao je on.

