Mićunović i Grbović i dalje van nadzora

Kompanije koje se bave priređivanjem igara na sreću Lutrija Crne Gore, Džek pot i Flesh& As, čiji su vlasnici biznismeni Branislov Brano Mićunović i Sava Džigi Grbović, i dalje jedine nijesu priključene na državni on-line nadzor.

Svi ostali priređivači igara na sreću u kladionicama i na automatima za klađenje su do septembra prošle godine priključeni na on-line nadzor ili im je ukinuta koncesija. Već mjesec dana Uprava za igre na sreću neodgovara na više puta ponovljena pitanja “Vijesti” zašto ovi priređivači imaju privilegiju da bude van državnog nadzora. Cilj on-line nadzora je da ima u realnom vremenu uvid u sve uplate i isplate kod priređivača, kako bi se naplatila koncesija na stvarni iznos prometa kao i da bi se onemogućilo pranje novca.

“Vijesti” su Upravu za inspekcijske poslove, čija Inspekcija za igre na sreću je ljetos i jesenas kontrolisala obavezu priključenja na on-line nadzor, pitala zbog čega ovi priređivači nijesu obuhvaćeni nadzorom, ali je samo odgovoreno: “Za odgovore na postavljena pitanja nadležna je Uprava za igre na sreću”.

Nijesu odgovorili da li je inspekcija obavljala nadzor kod ovih priređivača kako bi utvrdila da li su završili zakonsku obavezu u vezi sa priključenjem na on-line nadzor, kao i da li su prilikom tih kontrola priređivačima izrečene neke mjere.

Priređivači koji su ispunili ovu zakonsku obavezu potrošili su desetine hiljada eura za nabavku potrebne tehnologije. Zbog većih mogućnosti kontrole i prikazivanja tačnog prometa, nakon uvođenja on-line nadozora povećana je naplata varijabilne koncesije za 63 odsto, kako su ranije saopštili iz Uprave za igre na sreću.

Zbog ove privilegije koja važi samo za ove priređivače, “Vijesti” su pitali udruženja priređivača igara na sreću da li smatraju da se na ovaj način narušava ravnopravnost na tržištu.

Iz Međunarodnog udruženja priređivača igara na sreću LIGA naveli su da nijesu upoznati da u Crnoj Gori postoje priređivači koji nisu, shodno Zakonom o igrama na sreću i podzakonskim aktima, priključeni na on-line nadzor.

“Vjerujemo da institucije sistema funkcionišu te da obezbjeđuju da obavljanje ove djelatnosti bude u skladu s propisima”, naveli su iz ovog udruženje.

Obaveza priključenja priređivača igara na sreću za kladionice, automat klubova i automate u kazinima, postoji od 9. januara prošle godine ali je Uprava to prolongirala do ljeta prošle godine. Na on-line nadzor čekalo se od 2004. godine kada je to predvidio tadašnji zakon. Međutim procedura je ubrzana tek prije tri godine, a pravilnik je donio ministar finansija u prelaznoj Vladi Raško Konjević.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)