Mijatović: Vlasti da identifikuju i procesuiraju odgovorne za napad na Lakić

Komesarka za ljudska prava pri Savjetu Evrope, Dunja Mijatović, osudila je napad na novinarku "Vijesti" Oliveru Lekić.

"Osuđujem ponovni napad na Oliveru Lakić, istraživačku novinarku dnevnika "Vijesti". Pozivam crnogorske vlasti da prioritetno osiguraju njenu bezbjednost i identifikuju i procesuiraju odgovorne", napisala je Mijatović na Twitteru.

I condemn the repeated assault on Olivera Lakić, investigative journalist at the daily @Vijestime. I call on the Montenegrin authorities to ensure her safety as a matter of priority and to identify and prosecute those responsible