Mijović: Da sam u partiji bila bih u fotelji

Prije odluke o izboru direktora podgoričkog vrtića “Đina Vrbica” kandidatkinji za tu funkciju Mileni Mijović sugerisali su da se učlani u Demokratsku partiju socijalista (DPS) ili Socijaldemokrate Crne Gore (SD), što je odbila. Mijovićeva je to ispričala juče u sudnici danilovgradskog Osnovnog suda, pred sutkinjom Ninom Radunović.

Objasnila je da je te savjete dobijala od bivše direktorice vrtića (Nataše Tomović) i još nekoliko osoba bliskih vrhu DPS-a i SD-a.

Tvrdi i da joj je ministar prosvjete Damir Šehović nezakonito, na sastanku, nudio mjesto pomoćnika direktora vrtića ili da izabere radno mjesto u njegovom ministarstvu.

“Rekao mi je da su mi reference takve da mogu da biram radno mjesto, ali da ne mogu biti direktor i ne mogu biti na mjestu na kom se odlučuje. Pitala sam ga da li mi zakonito nudi mjesto pomoćnika direktora, jer on o tome ne odlučuje. Odgovorio je da sa svoje pozicije može sve. Kada sam odbila, predložio mi je da odem na odmor mjesec dana i izaberem radno mjesto kad se vratim. Rekla sam mu da sam htjela biti direktor vrtića, ali da mi on to nije dozvolio. Bila sam šokirana njegovom odlukom”, kazala je ona.

Dodala je da je izvještaj o analizi kompletne dokumentacije sva tri prijavljena kandidata, koji služi kao logistika ministru pri donošenju odluke, bio suprotan Šehovićevoj odluci da za direkora imenuje Vuka Stanišića. Tvrdi da je Stanišić izabran, jer ona nije bila poslušna, a i zbog toga što je otvoreno govorila o tome što na valja u toj obrazovnoj ustanovi.

Objasnila je da je nepravilnosti primijetila dok je bila pomoćnik direktora te ustanove, a da je nakon imenovanja za v.d. direktora krenula da ih ispravlja.

“Trudila sam se da se ljudi ne sklanjaju sa posla samo zato što je neko čuo da su glasali za neku partiju, da na njih ne prave političke pritiske, ne ucjenjuju ih ugovorima na određeno. Takođe, analizom stvarnog stanja otkrila sam da pojedinci godinama, u kontinuitetu, neosnovano primaju prekovremene. To sam ukinula. Otkrila sam da su zaposleni po automatizmu učlanjeni u Sindikat i da ih niko o tome nije pitao. Kada sam tražila da se izjasne ko želi dobrovoljno da postane član Sindikata, kako im ne bi zavlačili ruke u džepove, dobila sam poruku iz Ministarstva. Rekli su mi da je dolazio Zvonko Pavićević da se žali ministru Šehoviću, i poručili mi da se ne miješam u to, jer nije moj posao”, tvrdi Mijovićeva.

Istakla je da misli da su tokom tri mjesca, dok je bila v. d. direktora, pretpostavljeni iz Ministarstva testirali njenu političku poslušnost.

Mijović je tužila državu zbog diskriminacije po osnovu političkog opredjeljenja, odnosno neopredjeljanja. Tražila je da se poništi odluka o izboru Vuka Stanišića za direktora te javne predškolske ustanove i presuda javno objavi.

Ministarstvo prosvjete je na mjesto direktora podgoričkog vrtića 5. jula 2017. godine izabralo Stanišića, protivno većinskoj volji Upravnog odbora i roditelja djece.

Fotografija sa Bečićem loša za karijeru

Milena Mijović je sutkinji ispričala i da su prije odluke o izboru direktora vrtića “Đina Vrbica” na nju vršili pritisak zbog njenog supruga Saše Mijovića.

“Moj suprug je javna ličnost. Sa pozicije na kojoj se nalazi i zbog svog posla, u kontaktu je sa gotovo svim političarima iz svih partija, ali i predstavnicima državnih institucija. Dok je trajao konkurs dobila sam fotografiju skinutu sa njegovog Fejsbuk profila, na kojoj se vidi kako se rukuje sa Aleskom Bečićem. To mi je stiglo na viber, uz poruku - 'što je ovo, ovo nije dobro za tvoju karijeru'”, kazala je Mijović.

Nije htjela da otkrije ko joj je poslao poruku koju je shvatila kao opomenu, ali je rekla da je taj čovjek uticajan, kao i čitava njegova porodica.

“Ta osoba je zaista mogla da utiče na moju karijeru”, rekla je ona, dodajući da njen suprug ima fotografije sa gotovo svim političarima, pa i sa Duškom Markovićem.

“Migovi prekobrojni kuvari”

Milena Mijović je istakla da je, dok je bila pomoćnik direktora, na stolu direktorice vidjela spiskove na kojima je bilo upisano ko je od zaposlenih i članova njihovih porodica simpatizer, a ko član DPS-a, ali i da su nju pitali za koga će glasati.

“Zamjerila sam se pretpostavljenima kada sam javno obećala prekidanje prakse pritisaka na zaposlene i ukidanje ugovora na određeno, jer oni imaju sistematizovano 150 radnih mjesta, a te ljude drže pod ugovorima na određeno i svima 30. juna prekidaju ugovor na po dva mjeseca. Na taj način ih drže u neizvjesnosti i pod kontrolom. Kada sam otkrila da imamo četiri prekobrojna kuvara, angažovana na ugovore od po 30 dana, nisam im produžila ugovore. Rekli su mi: 'ne miješaj se, njih je Migo (Slavoljub Stijepović) doveo'”, kazala je Mijovićeva.

Odgovarajući na pitanje svog punomoćnika, advokata Sergeja Sekulovića, kazala je da je sa pozicije v.d. direktora javno obećala zaposlenima da će prekinuti praksu pritisaka na zaposlene za koga da glasaju.

“Mišljenja sam da bih danas bila direktor Ustanove da sam u vrijeme dok sam bila v. d. direktora, prihvatila savjete za učlanjenje u vladajuće političke partije”, kazala je Mijovićeva.

Zastupnik države ni juče nije došao u sudnicu

Na juče održanom ročištu nije se pojavio zastupnik države. Nakon početka suđenja, sutkinji Radunović stigao je dopis kojim je advokat Nikola Martinović obavijestio da ga je Ministarstvo prosvjete ovlastilo da ih zastupa u tom sporu, zbog čega je tražio odlaganje.

Sutkinja Radunović na kraju jučerašnjeg ročišta objasnila je da glavnu raspravu mora odgoditi, jer u spisima predmeta nema dokaza da je zastupnik države obaviješten o rješenju sa pripremnog ročišta, koje se odnosi na izvođenje dokaza na glavnoj raspravi.

“Odnosno, da mu je dostavljena ovjerena kopija raspravnog zapisnika sa pripremnog ročišta”, kazala je Radunović.

Suđenju je prisustvovala Dina Knežević, savjetnica u kancelariji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

