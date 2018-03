Mijović: Konsultant Dilojt je uvažio niz pretpostaki koje mu ne služe na čast

Izvještaj o procjeni vrijednosti Rudnika uglja Pljevlja (RUP) potvrdio je slutnje da je on naručen sa ciljem da potvrdi, umjesto da provjeri opravdanost zahtjeva A2A i Aca Đukanovića da im se isplati 6.5 eura po akciji, ocijenio je u analizi za “Vijesti” bivši član borda EPCG Dejan Mijović.

„Konsultant Dilojt iz Beograda je to čak indirektno potvrdio izjavom da je izvještaju radio na bazi podataka koje je dobio od menadžmenta RUP-a (kojeg kontrolišu navedeni prodavci akcija) i da nije vršio njihovu reviziju,već da ih je“prihvatio bez ikakve provjere kao podatke koji u potpunosti tačno odražavaju poslovno stanje i rezultate poslovanja društva”, naveo je Mijović.

Konsultant je, ipak, naveo da njegovi zaključci ne služe kao zamjena za proces “due diligence” tj. detaljne provjere svih relevantnih činjenica da bi se ustanovila opravdanost ove transakcije.

“Radi se o standardnom postupku koji se primjenjuje prilikom svake veće akvizicije, kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori, ali naručilac posla to očigledno nije zatražio od konsultanta. Na pitanje, koje sam postavio na poslednjoj skupštini EPCG zašto se makar ne pošalje stručni tim EPCG da obiđe RUP i snimi tamošnje stanje, predsjednik borda je odgovorio da to nije potrebno i da je sasvim dovoljno to što će se dobiti od procjenjivača. Što mu dođe isto kao da kupujete kuću na bazi nekog lijepo upakovanog prospekta a ne provjeravate da li postoji neki teret ili zabrana za njeno otuđenje”, dodao je Mijović.

Konsultant se je, takođe, ogradio da je svoj izvještaj zasnovao na hipotetičkim pretpostavkama koje je dobio od RUP i EPCG, a mi bismo rekli, naglašava Mijović, “od vrha DPS i Vlade”.

Između ostalog, od konsultanta je zatraženo da, posle svega, uzme zdravo za gotovo da postoji investitor koji će finansirati i izgraditi II Blok TE “Pljevlja” do kraja 2022. i da će nova TE,zajedno sa rekonstruisanim I Blokom, raditi i otkupljivati svu proizvodnju RUP-a narednih 40godina.

“Da prihvati pretpostavku da će građani redovno kupovati električnu energiju po cijeni koja garantuje profit TE, a ne najnižoj koju nudi tržište. Da napiše da postoje garantovane reserve uglja za snabdijevanje oba bloka, ali i da prećuti da te rezerve nije potvrdilo i ovjerilo nadležno Ministarstvo ekonomije. On je sve to uvažio, što mu nimalo ne služi na čast”, istakao je Mijović.

Kao što je poznato, dodaje Mijović II Bloka Te “nema ni na papiru, a kamoli u stvarnosti”.

Vlada je, podsjetimo, krajem decembra, nakon propasti višegodišnjih pregovora sa češkom Škodom, zatražila od EPCG novo alternativno rješenje za njegovu gradnju, ali krije od javnosti da ga nije dobila, niti ga je mogla dobiti jer izrada takvog projekta traje makar godinu ili više dana, kao i da su preuzeli obavezu prema MMF-u, Svjetskoj banci i EU da neće finansirati ovaj projekat preko budžeta ili državne EPCG. Uprkos tome, izvršni direktor EPCG najavljuje ovih dana da će preduzeće uložiti 1.4 milion eura za navodnu pripremu gradnje II Bloka.

“U Vladi takođe odlično znaju i da bi postojeća TE, nakon ekološke rekonstrukcije od 40 miliona koja bi produžila njen tehnički vijek za 20 godina, ali je ne bi modernizovala i povećala njenu prenisku efikasnost korišćenja uglja od 29 odsto,brzo postati ekonomski neodrživa jer je njena sadašnja proizvodna cijena od 4.6 E po kilovatu već previsoka, a posle rekonstrukcije će biti još viša. Vlada je potpisnik Evropske energetske zajednice i ne bi smjela zatvarati tržište i subvencionisati termoelektranu da bi je vještački održavala u životu”. tvrdi Mijović.

Pošto nam je, ipak, prioritetni cilj da uđemo u EU, zaključuje Mijović, “jasno je da je čitava priča o gradnji termoelektrane izmišljena da se za dobre pare opravda pravovremeno bjekstvo Aca Đukanovića i A2A iz vlasništva u RUP-a”.

“Zato će, pored ostalih, izvještaj Dilojt za nezavisno tužilaštvo biti jedan od krunskih indikatora da je preuzimanje Rudnika, ako se realizuje pocijeni od 6.4 eura poakciji, bio udruženi kriminalni poduhvat kojim su na štetu državne EPCG i javnog interesa čelnici vlasti pribavili sadašnjim vlasnicima akcija Rudnika, a možda i sebi, neopravdanu ekstra-dobit. O povredi javnog interesa koja će se izvršiti ovom transakcijom obavijestiću i Agenciju za borbu protiv korupciju, doduše bez mnogo nade da će to na kratak rok i šta promijeniti”, zaključio je Mijović.

"Beogradski Dilojt u konfliktu interesa"!

Dilojt Beograd je naveo da je koristio preliminarni umjesto finalni tekst revizorskogizvještaja RUP-a za 2016. koji je izradio Dilojt Podgorica. Njega je 4. oktobra 2017. Usvojila Skupština RUP-a ali nigdje nije objavljen, što navodi na sumnju, kako napominje Mijović, da se isti možda naknadno “dotjeruje”.

“Sumnjivo je išto je EPCG izabrao baš beogradski Deloitte za procjenjivača jer je on, kao i RUP-ov revizor Deloitte iz Podgorice, afilijacija Deloitte Central Europe Holdings Limited, pa je bio u konflktu interesa na ovom poslu.Konsultant je ogradama u tekstu izvještaja pokušao da sebe oslobodi formalno-pravne odgovornost za neprofesionalno odrađen posao, ali je nekritičkim uvažavanjem podataka i hipotetičkih pretpostavki koje su mu dostavili RUP i EPCG, uključujući i onih za koje je znao ili morao znati da nemaju uporište u stvarnosti, prekršio etička pravila revizorske struke. Tu spada i zaključak konsultanta da se u svijetlu svih poznatih globalnih i lokalnih okolnosti na poslovanje RUP-a može primjeniti pretpostavka neograničenog poslovanja u budućnosti (going concern), da ne postoje rudarske kompanije slične RUP-u čija analiza bi pomogla da se dođe do realne predstave o vrijednosti akcija RUP-a, kao i da u procjeni vrijednosti RUP-a nije nikako mogao da se, pored ostalih, primjeni i troškovni pristup koji se često koristi za društva pred stečajem ili likvidacijom. Zbog toga ću se pobrinuti da o svemu navedenom podrobno informišem matičnu kompaniju, da bi znala kako je predstavljaju u region”, naveo je Mijović.

