Milačić: Đukanović je glavni i odgovorni urednik kolumbijskog ambijenta u državi

Predsjednički kandidat Marko Milačić kazao je da bi Milu Đukanoviću bolje bilo da privede pravdi nalogodavce ubistva Duška Jovanovića, švercere cigareta, droge i one koji su rasprodali državnu imovinu.

"Trideset godina ste imali priliku da stvorite ambijent u kome se kriminalci neće osjećati slobodno, a ovo što sada govorite dio je jeftine predizborne političke kampanje, čovjeka koji nema ni trunku kredibiliteta da daje ovakve izjave, jer ste upravo lično vi, najodgovorniji za trenutno stanje u državi, od krvavih ulica, preko uništene ekonomije, do spoljne politike“, poručio je predsjednički kandidat Marko Milačić lideru DPS-a Milu Đukanoviću, osvrćući se na njegovu jučerašnju izjavu da će se obračunati sa kriminalcima.

Milačić je rekao da Đukanovićeva jučerašnja izjava da će silom odgovoriti na silu kriminalaca i da će kao predsjednik predložiti nove zakone koji bi poboljšali stanje bezbjednosti u Crnoj Gori - "vrijeđa zdrav razum”.

On smatra da je Đukanović kao šef režima i "kao osoba koja punih 30 godina vlada na temelju sprege kriminala i korupcije glavni i odgovorni urednik današnjeg kolumbijskog ambijenta u državi."

“I dok govori da će tobože mijenjati zakone koje je lično on, logikom ''država - to sam ja'' - donosio poslednjih trideset godina - bolje bi mu bilo da konačno privede pravdi nalogodavce ubistva Duška Jovanovića, švercere cigareta, droge i one koji su rasprodali državnu imovinu”, istakao je Milačić.

Milačić je pozvao sve građane da izađu na izbore 15. aprila, "kako bi zajedno počeli stvaranje sigurnog ambijenata za našu djecu, ozdravljenje ekonomije za budućnost svih nas, i vraćanje Crne Gore njenim pravim vrijednostima, uz očuvanje vjekovnih prijateljstava."

JWPlayer video mesto

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)