Milačić: Đukanovićevih 60.000 potpisa nijesu odraz podrške, već straha od gubitka posla

”Želio bih da gospodina Đukanovića podsjetim na drugih skoro 60.000 ljudi koji bolje nego ovih vaših 60.000 prikupljenih potpisa, pokazuju superiornost vaše partije. To su skoro 60.000 nezaposlenih u ovoj zemlji! E, to je gospodine Đukanoviću pokazatelj vaše superiornosti, ali superiornosti da ekonomski uništite ovu zemlju i da naročito mlade ljude ostavite bez posla. To je prava moć vaše partije, moć razaranja i uništenja“, rekao je predsjednički kandidat Marko Milačić u današnjoj video poruci upućenoj predjsedniku Demokratske partije socijalista (DPS).

On je reagovao na Đukanovićevu jučerašnju predaju potpisa za predsjedničku kandidaturu, ističući da tih 60.000 potpisa nije za pohvalu s obzirom na način na koji su prikupljani.

„Taj broj se skoro poklapa sa brojem zaposlenih u javnoj upravi, i svi znaju kako su ti potpisi prikupljeni i to u samo četiri dana: po direktivi, ne na bazi pune slobodne volje. Zaposleni su morali da se potpišu, a iza tog moranja krije se strah od gubitka posla. To nije za pohvalu, gospodine Đukanoviću, to je za zabrinutost, pa čak i za pravosuđe“, rekao je Milačić.

Milačić je istakao da će svaki atom svoje snage usmjeriti ka korijenitim promjenama, kako bi se stvorilo zdravo društvo utemeljeno na radu, znanju i duhovnosti.

Sinoć je u Bijelom Polju održana predsjednička konvencija Marka Milačića, na kojoj je saopštio da je u Crnoj Gori, pored organizovanog kriminala prisutan problem i organizovanog zaborava.

„Mi se ne borimo samo protiv organizovanog kriminala, mi se borimo i protiv organizovanog zaborava. Mislim da je to možda čak i važnije od borbe protiv organizovanog kriminala. Organizovani kriminal ubija ljude, a organizovani zaborav ubija dušu jedne zemlje. To je ono što se radi u Crnoj Gori u poslednjih 30 godina i to je ono protiv čega mi želimo da se borimo“, kazao je Milačić.

Povodom godišnjice NATO bombardovanja, 19 godina od agresije, minutom ćutanja prisutni su odali počast stradalima u bombardovanju.

