Milačić: Mugoša pokajnički aplaudira Milu Đukanoviću, u nadi da će mu ovaj oprostiti

Pojavljivanje bivšeg gradonačelnika, ali i aktuelnog pokajnika Podgorice, Miomira Mugoše, na predizbornim tribinama pokazuje više stvari, saopštio je danas predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić.

"Prvo, mladi Ivan Vuković, bratanić Miška Vukovića, predstavlja običnu ikebanu za jednokratnu upotrebu u ovom procesu, iako je postavljen u namjeri da pokaže kako se DPS tobože podmlađuje. Drugo, DPS i njen lider, u maniru Koza Nostre, tjeraju one kojima sude i kojima će presuditi, da mirno sjede i aplaudiraju onima koji im spremaju političku omču i nestanak. Treće, ali i najvažnije: Mugošino pojavljivanje potvrđuje tezu koju cijeli grad zna – podgorički odbor DPS-a je u dubokoj klanovskoj zavadi, s kojom mladi Miškov bratanić, očito, nije kadar da se nosi, pa je poslat i stari specijalac Mugoša, da pokuša da ugasi požar, koji je njega odavno zahvatio", istakao je Milačić.

On je dodao da u konačnom, Mugošino pojavljivanje savršeno ilustruje dramatičnu situaciju u našem korumpiranom društvu.

"Umjesto da čovjek koji se tereti za pronevjeru državnog novca, državnog zemljišta, namještanja tendera, sumnjivu dodjelu državnih stanova – sjedi i priprema svoju odbranu, on ide od mitinga do mitinga DPS-a i pokajnički aplaudira Milu Đukanoviću, u nadi da će mu ovaj oprostiti. Prava Crna Gora, sa druge strane, nudi potpuno novu kulturu politike, neistrošenu generaciju političara, koji će se do kraja uhvatiti u koštac sa svim nepočinstvima prethodne vlasti, hrabro i stručno, uz to fokusirajući se na probleme običnog čovjeka", poručio je Milačić.

Mugoša je aktivan u kampanji DPS za predstojeće lokalne izbore, iako mu dva dana nakon izbora počinje suđenje za zloupotrebu službenog položaja.

Pojavljivanje Mugoše optuženog da je Glavnom gradu nanio višemilionsku štetu u kampanji DPS nije iznenađenje, već na najreprezentativniji način oslikava ono što su vrijednosti te partije, poručili su ranije iz crnogorske opozicije.

