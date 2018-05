Milačić: Podgorica da bude dom i modernosti i Nemanjića

Osnovni motiv i cilj Prave Crne Gore na lokalnim izborima, bilo da je riječ o Podgorici, Baru ili Danilovgradu gdje Prava učestvuje samostalno na izborima, jeste odnos sa ljudima, sa običnim čovjekom, sa porodicom, kazao je predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić predstavljajući kampanju.

"Zato je naš slogan za izbore u Podgorici "Da Podgorica bude porodica", jer želimo grad, ali i državu, gdje će na prvom mjestu biti porodica. Da Podgorica bude porodica, a ne da jedna ili nekoliko porodica budu Podgorica", naveo je Milačić.

Prema njegovim riječima, osim sadržaja u duhu modernosti, Podgorica mora revitalizovati svoju kulturno-istorijsku baštinu, koja se, kako je Milačić naglasio, planski i sistematski uništava, kao dio šireg procesa iskorjenjavanja našeg bića i identiteta.

Podgorica, kako ističe, mora biti dom modernih sadržaja i objekata poput mosta Milenijum, ali istovremeno i dom rodonačelnika dinastije Nemanjića, oca Svetog Save.

"Stoga ćemo ponuditi koncept razvoja i dizanja iz pepela Nemanjinog grada, to je mjesto, a to je sistematski zaboravljeno, gdje je rođen Stefan Nemanja, rodonačelnik velike dinastije Nemanjića i otac Svetog Save, i takvo jedno mjesto, koje se nalazi u glavnom gradu Crne Gore treba da postane prepoznatljivost i brend ne samo Podgorice već i cijele Crne Gore, pa i regiona. To se mora uraditi i sa Starom Varoši, i mnogim drugim važnim kulturno istorijskim lokalitetima u Baru, u Danilovgradu i u drugim mjestima", rekao je Milačić.

U Pljevljima Prava Crna Gora nastupiće u okviru koalicije "Za spas Pljevalja", koju čine i Demokratksa narodna partija (DNP) i Pokret za Pljevlja, a u nazivu liste su Vladislav Bojović, Novica Stanić i Marko Milačić.

"To je najbolja ponuda u Pljevljima, kombinacija mladosti i iskustva. Nemamo konkurenciju. Pozivam građane Pljevalja da snažno podrže koaliciju "Za spas Pljevalja"", poručio je Milačić.

U toku kampanje, kako je dodao, fokusiraće se na ekonomske i teme od značaja za lokalno stanovništvo, kao i na svakodnevne probleme građana.

"Kao ozbiljna politička partija ponudićemo rješenja koja se tiču infrastrukture u glavnom gradu, problema u saobraćaju, bavićemo se korupcionaškim aferama, ali ono što je mnogo važnije i što je na mnogo većem udaru u Podgorici jesu - ljudi", kazao je Milačić.

"Ljudi su osiromašeni, ogromna je nezaposlenost, njihova prava se ne poštuju, brojne ugrožene i obespravljene grupe mole za pomoć, a pomoći nema. Bićemo servis građana. Nije stoga slučajno što su dva od tri nosioca liste Prave Crne Gore, u Baru i Danilovgradu, uspješni advokati", istakao je Milačić.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (3 glasova)