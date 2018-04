Milačić: Podržaću opozicionara bez obzira na razlike

Predsjednički kandidat Marko Milačić kazao je da će u slučaju drugog kruga podržati opozicionog kandidata bez obzira na razlike u mišljenjima.

“Ukoliko neko od opozicionih kandidata osvoji više glasova od mene i uđe u drugi krug, razumije se da ću ga podržati, bez obzira na razlike u mišljenjima, konceptima. U prvom krugu treba slobodno glasati za ideju i koncept, a u drugom krugu biramo manje zlo”, kazao je Milačić u intervjuu “Vijestima”.

Ukoliko pobijedite na izborima, šta ćete raditi kao predsjednik? Koji će biti Vaši prvi potezi?

Dva najveća problema Crne Gore su ekonomska okupacija koja je skopčana sa tri decenije nesmjenjivom vlašću i okupacija duhovnosti, što se ogleda u skandaloznom stvaranju alternativnih institucija – crkve, jezika, proganjanju pisma... Oba pogubna procesa uništavaju običnog čovjeka i u narednom periodu daću sve od sebe da podignemo ekonomiju, ali i prekinemo razdor unutar jednog istog, pravoslavnog naroda, koji se planski melje. Odbraniti i Njegoša, i novčanik, zaštititi Marka Miljanova i budžet, Mojsija Zečevića i sumnjive privatizacije.

Crna Gora se iskorjenjava. Pogubna, zvanična antisrpska i antiruska politika, kao i priznanje lažne države Kosovo, ali i besprizorno manipulisanje našom braćom manjinama od strane vlasti, dio su tog opasnog procesa iskorjenjavanja Crne Gore, njene ukrajinizacije. To nije prava Crna Gora, to nije moja Crna Gora. Tim procesima se destabilizuje država. Boriću se protiv takve samoubilačke državne politike.

Od čijih birača očekujete podršku na predsjedničkim izborima?

Ne kalkulišem u tom smjeru. Tu sam zbog vjekovne ideje velikih Petrovića i Marka Miljanova, ideje koju treba predstaviti u novom duhu, duhu savremenosti, snažno i pristojno, civilizovano i prema svima otvoreno, novom generacijom neistrošenih političara, bez političkih mrlja, sa jasnim stavovima. Pred sobom imamo veliki istorijski zadatak i to je mnogo važnije i dugoročnije od dnevne politike i bilo kog izbornog procesa. Ovaj proces nas uveliko nadilazi pa “udaram” na birače koji će to tek postati, našu rođenu i još nerođenu djecu, buduće generacije. Sijemo punu istinu bez trulih kompromisa. Srećan sam što iz dana u dan mnogo ljudi koji prilaze Pravoj Crnoj Gori i daju podršku mojoj kandidaturi kažu da nikada nijesu glasali i da nikada nijesu bili članovi niti jedne političke partije. To me raduje jer kao društvo moramo da se izborimo da tu veliku armiju apstinenata motivišemo da se uključi.

Očekujete li da će Vaša predsjednička kandidatura ojačati status Prave Crne Gore, posebno imajući u vidu da se u maju očekuju lokalni izbori u više opština.

Najvažnije je stvoriti snažnu političku partiju, za godine pred nama, za budućnost, što je jedan od mojih primarnih motiva i u ovom izbornom procesu. Nijesam ušao u politiku, kao lider najmlađe političke partije, samo zbog predsjedničkih izbora, već zbog narednih godina i decenija. Stoga vjerujem da će Prava Crna Gora biti prepoznata nakon ovih izbora, a to je samo prvi korak u našem velikom pohodu. Obećavam da će partija koju predvodim biti parlamentarna stranka na sljedećim izborima.

Motiv nam je ogroman, da vratimo Crnu Goru sebi i da budemo puna, najčistija istina i sloboda, bez jeftinih političkih trkova, priče o površini, tehnokratije i limunada-politike, već ćemo govoriti i zalagati se za rješavanje najvažnijih tema koje muče ovo društvo, bez straha od nametnutih moda i diktata. Sve to ćemo raditi civilizovano i pristojno, savremeno i sa novim, neistrošenim političarima.

Iza mene nije Amfilohije iako dobro sarađujemo

Kako komentariše navode da iza Vaše stranke stoji mitropolit Srpske pravoslavne crkve Amfilohije i zvanični Beograd, kao i navode o porijeklu finansija koje koristite za kampanju?

Iza mene ne stoji niko osim naroda, a ispred mene stoji velika ideja naših slavnih predaka koji se, za razliku od velikog broja naših političara, nijesu stidjeli da kažu ko su i što su. To što imam dobre javne odnose sa adresama koje ste pomenuli, i onom koju nijeste – Rusijom – ali ne samo njima, ne govori da te adrese stoje iza mene, već da želim da promovišem mudru i trezvenu politiku prijateljstva i partnerstva sa našim prijateljima i braćom. U godinama koje slijede tek ću unapređivati te odnose, u intresu svih građana Crne Gore. Tek sam počeo ovu veliku borbu.

Što se finansiranja tiče tu je sve jasno i čisto, u skladu sa zakonom, bazirano na donacijama čestitih ljudi kojima je preko glave ove vlasti, ali ne malim dijelom i nedovoljno kvalitetne opozicije.

