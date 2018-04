Milačić poručio Haradinaju: Dalje ruke od Crne Gore

”Ramušu Haradinaju, bivšem lideru Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), koji se tereti za teške zločine nad Srbima i nelojalnim Albancima, počinjene na Kosovu, poručujem: dalje ruke od Crne Gore", kazao je Marko Milačić u saopštenju upućenom medijima.

Komentarišući poziv Haradinaja da građani Crne Gore glasaju za Mila Đukanovića, Milačić je poručio Haradinaju da svog "brata po ideji, kriminogenom mentalnom sklopu i mračnoj prošlosti, slobodno vodi u Prištinu".

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj juče je, za prištinsku televiziju T7, izjavio kako Albanci u Crnoj Gori treba da na predstojećim predsjedničkim izborima podrže kandidata Demokratske partije socijalista (DPS). Ovim se, kako smatra Milačić. Haradinaj zahvalio DPS-u i Đukanoviću lično za priznavanje Kosova.

”Ovim frapantnim miješanjem u crnogorske izbore postalo je više nego očigledno da je Đukanovićevo priznavanje lažne države Kosovo, stiglo na naplatu. Vodeći se logikom da se sličan sličnom raduje, Đukanović i Haradinaj nastavljaju svojevrsnu koaliciju nastalu 2008. godine kada je naša vlast, suprotno, kako je premijer Marković kazao, volji 85 odsto građana, stavila pečat na priznanje tkz. nezavisnog Kosova”, smatra Milačić.

On je istakao da nikada neće priznati "lažnu državu Kosovo", niti će to uraditi partija koju on predstavlja i čiji je on predsjednički kandidat na ovim izborima, ističući da će učiniti sve da se ova nedemokratska oduluka poništi.

