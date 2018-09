Milačić: Slaćemo godišnje po jednu ugroženu porodicu s Kosova na ljetovanje

Predsjednik Prave Crne Gore, Marko Milačić, kazao je da će ta partija počevši od ove godine, slati po jednu porodicu iz najugroženijih mjesta na Kosovu na Crnogorsko primorje.

Milačić je, nakon jučerašnjih susreta u Orahovcu i Velikoj Hoči na Kosovu, boravio i u Kosovskoj Mitrovici, gdje se sastao sa predstavnicima Srpske liste, na čelu sa predsjednikom Goranom Rakićem.

''U Crnoj Gori je trenutno na sceni proces kosovizacije, i taj proces je, makar u jednom dijelu, problematičniji od vašeg, od ovog na Kosovu, u dijelu razjedinjavanja jednog istog naroda. Riječ je o pogubnom, anti-državnom procesu zvanične Crne Gore. Vi se možda svi politički ne slažete oko pojedinih pitanja, oko rešenja vašeg velikog, istorijskog problema, ali se makar ne dijelite izmedju jednog istog naroda. Kod nas, zvanična Crna Gora, želi da podijeli jedan isti, pravoslavni narod. Želim, kao predstavnik najmlađe političke partije u Crnoj Gori, Prave Crne Gore, da kažem da ćemo se svim snagama truditi da vam pomognemo koliko god možemo", rekao je, između ostalog, Milačić.

On je kazao da je srećan što su opozicioni političari iz Crne Gore danas zajedno, bez obzira na političke razlike, i što time šalju snažnu poruku podrške srpskom narodu, "koju ne smiju obezvrijediti naše političke različitosti".

"Želim da kažem još nešto: da ne bi bilo da samo pričamo - naslušali ste se govora zadnjih godina i decenija - Prava Crna Gora će pokušati kroz skromne gestove da pomogne i simbolički pokaže da smo uz naš bratski narod na Kosovu. Nakon teških uslova života i traumatičnih ljudskih sudbina s kojima smo se upoznali nekoliko sati ranije u Orahovcu, obećavamo da će Prava Crna Gora, u godinama pred nama, počevši od ove godine, jednu porodicu iz najugroženijih mjesta slati na crnogorsko more, a pogotovo one porodice čija djeca nisu vidjela more. Želja je da ovim simboličkim gestom, osim pomoći konkretnim porodicama, pokažemo da naša braća nijesu sama u svojim mukama na ovim prostorima. Dakle, svakog ljeta ćemo, o trošku Prave Crne Gore, za sada kao vanparlamentarne partije, obezbjeđivati sedmodnevno ljetovanje odnosno put, hranu i smještaj, u neki od naših gradova na primorju, počevši od Bara. Na kraju, u prethodnom periodu više puta sam imao priliku da stavove o viziji Prave Crne Gore prenesem i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, i da istaknem da moramo, naročito mi kao mlađa generacija političara, da pokažemo i regionu da nova generacija političara stasava – generacija koja ne zaboravlja svoje korijene, niti se stidi da kaže ko smo i šta smo, ali koja se, istovremeno, snažno bori za ekonomski oporavak ovih prostora. Još jednom vam želim sreću u ovom delikatnom trenutku za srpski narod na Kosovu, i znajte da ćete u nama uvijek naći bratsku ljubav, ali i podršku'', zaključio je Milačić.

