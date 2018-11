Milić: Nemam namjeru da bježim, Amfilohije da se distancira od mene

Branka Milić, okrivljena u slučaju pokušaja terorizma na dan parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godin kazala je da nem namjeru da bježi iz Crne Gore i zamolila mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija da se od nje distancira.

"Tu sam u ambasadi Srbije gdje se oporavljam od trauma koje sam doživjela tokom sudskog procesa.", kazala je Milić za "Novosti" komentarišući naredbu Višeg suda za izdavanje potjernice za njom, nakon što je 23. novembra napustila suđenje i pobjegla u srpsko diplomatsko predstavništvo u Podgorici.

Viši sud u Podgorici izdao je ranije danas naredbu za izdavanje potjernice za Milić.

"Vladika i Mitropolija crnogorsko-primorska su zaista mnogo za mene učinili i zato sam im beskrajno zahvalna. Vladika je čovjek koji ima gomilu krivičnih prijava i gomilu problema i ne želim da ga opterećujem sa ovim budalaštinama", kazala je Milić.

Ona je za "Novosti" takođe kazala da je nevina osoba "koju mrcvare dvije godine".

"Nemam apsolutno nijedan razlog bilo gdje da bježim i bilo gdje i bilo od koga da se skrivam. Onog momenta kada se meni pred sudom omogući pravo koje pripada svakom živom biću na kugli Zemaljskoj, a to je poštovanje člana 6 Konvencije o ljudskim pravima, moćićemo da nastavimo suđenje. Ovo do sada je bilo mrcvarenje u montiranom političko-sudskom procesu, gdje je atakovano na moj život i na moje zdravlje. Imam motiv da živim za moje dijete i za mog unuka i neću dozvoliti da me unište", poručila je Milić.

Ona je za "Novosti" kazala i da zbog njenog slučaja mnogo trpi porodica.

