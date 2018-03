Miličković: Mandić, Medojević i Bečić dokazali da su sluge Đukanovića

Opozicioni lideri Andrija Mandić, Nebojša Medojević i Aleksa Bečić su danas dokazali da su sluge predsjednika Demokratske partije socijalista (DPS) Mila Đukanovića i da rade u korist režima i oni su direktni krivci za blokadu rada budvanskog parlamenta, a ne odbornik Stevan Džaković, saopštio je danas Vasilije Miličković, kandidat za predsjednika Crne Gore.

Sjednica SO Budva prekinuta je danas nakon što je nezavisni odbornik Stevan Džaković napustio zasijedanje.

Miličković je na pres konferenciji kazao da je Džaković, koji se bori za otvorene izborne liste, odnosno da građani glasaju ljude, a ne partije, napravio ogroman demokratski iskorak u Crnoj Gori.

Džaković je naglasio da je njegov potez iznuđen i da mu je cilj vraćanje prava glasa crnogorskom narodu i da spriječi veliku pljačku stanovnika Budve, koju namjerava neustavnim odlukama da ozvaniči budvanska vlast.

"Najbitniji razlog zbog kojeg nisam obezbijedio kvorum za rad budvanskog parlamenta je činjenica da Demokrate odnosno partije koje čine koalicionu vlast u Budvi, nisu ispunile obećanje koje su mi dali da će u martu se vratiti u Skupštnu Crne Gore i podnijeti predlog za izmjenu izbornog zakona, odnosno otvorene liste. Mandić, Medojević, Bečić mogu i danas u Skupštini Crne Gore potpisati izmjene izbornog zakona i koliko ujutro bi Skupština Budve nastavila sa radom uz sigurni kvorum. Više razloga leži u činjenici da je zakonodavna vlast u Opštini Budva predložila niz protivzakonitih i protivustavnih odluka koje se odnose na javna preduzeća u Opštini. Ovim odlukama građani opštine Budva bi bili opljačkani za najmanje šest miliona eura. Izvršna vlast je planirala da vodu i smeće tj komunalne usluge naplaćuje duplo više pravnim licima što Zakon o komunalnim uslugama zabranjuje", rekao je Džaković na pres konferenciji Miličkovića koji se u predsjedničkoj kampanji zalaže za izmjenu izbornog zakona i otvorene liste.

Miličković je istakao da je Džaković današnjim odbijanjem da obezbijedi kvorum zarobljenom budvanskom parlamentu, postao heroj crnogorske borbe za demokratiju, heroj crnogorskog naroda i sirotinje kojoj je oduzeto i osnovno ljudsko pravo, pravo da glasa za kandidata koga želi, da narod bira odbornika, poslanika, da bira vlast po svojoj volji.

"Odgovornost za nastavak rada budvanskog parlamenta i opstanak vladajuće koalcije je sada iskljućivo odgovornost lidera opozicionih partija u crnogorskom parlamentu, Andrije Mandića, Nebojše Medojevića i Alekse Bečića", kazali su Džaković i Miličković.

Miličković je rekao i da je jedan od glavnih motiva zbog kojih je ušao u predsjedničku trku, upravo da bi građanima objasnio da su otvorene izborne liste, odnosno izmjena postojećeg izbornog zakona, od kapitalnog značaja za rušenje "odnarođenog i pljačkaškog režima u Crnoj Gori".

"Otvorene izborne liste, odnosno pravo građana da glasaju za kandidate a ne za partije, automatski bi značile, ne samo rušenje lopovskog režima, nego i rušenje odnarđene i poltronske opozicije. To je ključni razlog zbog kojeg Bečić, Mandć i Medojević, neće da potpišu predlog za izmjenu Izbornog zakona koji je već predao poslanik Aleksandar Damjanović. To bi značilo da će svi oni več na narednim izborima ostali bez fotelja u Skupštini, Javnim preduzećima, raznim agencijama i slično, u koje su zasjeli, neki i po više decenija", rekao je Miličković i pozvao opozicione lidere da pokažu na djelu da im je stalo do demokratije

