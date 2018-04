Miličković: Stan za onoga ko pronađe razliku u programima Medojevića i Đukanovića

Ukoliko bude drugog kruga, neću podržati nijednog od tzv. opozicionih kandidata iz razloga što oni niti znanjem, niti sposobnošću, niti radnim iskustvom, ne zavređuju pažnju niti podršku. Ovo je u razgovoru za „Vijesti“ kazao predsjednički kandidat Vasilije Miličković, ističući pritom da onome ko mu pokaže razlike u političkom programu između Nebojše Medojevića i Demokratskog fronta i programa Mila Đukanovića i njegove Demokratske partije socijalista (DPS) nudi stan.

Miličković tvrdi i da je nedavno bio meta atentata zbog svojih aktivnosti usmjerenih protiv Mila i Aca Đukanovića.

Šta će biti vaše prve odluke i konkretni potezi ukoliko postanete predsjednik Crne Gore?

Kako je Crna Gora metastazirala po svim oblastima, kako niti jedna državna institucija nema svoj legitimitet, jer nijesu nastale slobodnom voljom naroda iz člana 2 Ustava Crne Gore, već je poprimila sve obrise privatne države, onda je u ovom trenutku veoma teško kazati sa koje strane krenuti sa hirurškim zahvatima kad je sve trulo. Počeću od sebe. Na posao ću dolaziti svojim kolima, trošiti sopstveno gorivo, trošiti svoj telefon, kao i sav drugi narod koji ide svako jutro na rabotu, za sebe ću odrediti prosječnu platu u visini 500 eura, da dijelim sudbinu ovog naroda. Ovo će biti moj prvi radni dan, a za drugi da se strpimo.

Nedavno ste tvrdili da je neko pokušao da na vas izvrši atentat, policija je odbacila te tvrdnje, a čule su se i tvrdnje da ste na taj način željeli da privučete pažnju. Zbog čega mislite da bi neko pokušao da vas ubije kada vam ankete ne daju velike šanse za trijumf na izborima?

Prisluškujući mi telefon godinama, pa i tog 2. aprila policija je znala da ću svoje vozilo, u vremenu dok budem gostovao na TV Budva, parkirati ispred kafića “Milenijum“ od 18:30 do 21:30 i da će vozilo biti neobezbijeđeno na tom parkingu. Inspektor CB Budva Džudović konstatovao je i fotoelaboratom potvrdio da postoje jasni tragovi curenja nafte sa mog vozila prilikom odlaska u rikverc sa datog parkinga, oko 21:30, isto tako da nema drugih tragova, tj. da nema tragova curenja nafte sa mog vozila prilikom dolaska na taj parking, oko 18:30h. Ova neoboriva činjenica jasno govori da je nebulozno i lažno medijsko saopštenje Uprave policije toga 3. aprila koje je obišlo Crnu Goru, imalo je za cilj da Upravu policije kao glavnog organizatora i scenariste tog zločina skrene odgovornost i za izvršenu diverziju izmisli i optuži nesposobne automehaničare, a mene prikaže kao lažnog prijavljivača diverzije. Kako je Uprava policije glavni organizator ove kriminalne radnje, a po nalogu braće Đukanović, ja sam protiv Uprave policije podnio krivičnu prijavu sa navedenim 31 čvrstim dokazom. Zbog javnosti koja je za navedeni slučaj iskazala nevjerovatno površnu zainteresovanost, a radi se o izuzetno opasnoj radnji državnog organa, kakva je Uprava policije, u funkciji organizovane kriminalne grupe, iskazujem zainteresovanost i spremnost da u jednoj jednočasovnoj emisiji, koju bih lično i sponzorisao, dokažem diverziju na mene kao predsjedničkog kandidata u organizaciji Uprave policije. Moje sučeljavanje u sa inspektorom Džudovićem i potpisnicima lažnog saopštenja vrha Uprave policije će razobličiti užasnu ulogu te institucije koju u punom kapacitetu kontrolišu braća Đukanović. Ističem da niko, da niti jedan od drugih kandidata za predsjednika nije bio meta Đukanovića iz prostog razloga što mu tokom kampanje manje više svi dijele komplimente, osim mene koji im svakodnevno pišem krivične prijave za kriminalne radnje i pljačku po pitanju rada malih hidroelektrana na sjeveru, vjetroelektrana čiju će energiju građani sljedećih dvadeset godina plaćati po 96 eura po MWh, pljačke za“ mrtve“ akcije Rudnika uglja gdje sam ih natjerao da svi budu suzdržani, a da odluku o punjenju džepova donese N.N. lice sa 0,008 odsto akcija gdje pišem krivičnu prijavu Dušku Markoviću za veleizdaju države zato što neće na instant da raskine ugovor sa A2A, gdje svakodnevno potenciram zarobljenost i svu trulost privatne države Đukanovića i partitokratske vladavine. Više sam krivičnih prijava protiv oligarha na vlasti podnio u zadnjih tri mjeseca nego svi drugi kandidati i „lažni“ lideri opozicije u svojim političkim karijerama zajedno.

Da li biste u eventualnom drugom krugu izbora podržali nekog od opozicionih kandidata, koga i zbog čega?

Ne bih podržao nijednog od tzv. opozicionih kandidata iz razloga što oni niti znanjem, niti sposobnošću, niti radnim iskustvom, ne zavređuju pažnju niti podršku za tako visoku funkciju, a posebno ne dva kandidata iza kojih kao podrška stoje lažni i nemoralni lideri tzv. „opozicionih“ partija jer oni nisu opozicioni predstavnici. Ovo potvrđujem činjenicom da dajem nagradu luksuznog dvosobnog stana u Podgorici koji mi napravi razliku u političkom programu između Nebojše Medojevića i DF-a i PROGRAMA Mila Đukanovića i njegovog DPS-a. Ova moja tvrdnja pokazuje svim građanima CG da nemoralni lideri opozicije ulivaju svjesno lažnu nadu ojađenom i opljačkanom narodu koji čeka promjene kao ozebli sunce.

Ja sam jedini koji ništa ne uzima iz državnog budžeta

Dio javnosti smatra da Vi, i drugi kandidati iza kojih ne stoje partije i nemaju značajan dio podrške, mogu samo naškoditi eventualnom uspjehu opozicije na ovim izborima. Kako komentarišete te tvrdnje? Da li smatrate da na ovim izborima imate šansu za ozbiljan rezultat?

Ja sam jasno saopštio 15. novembra 2017. da sam ponosan na svoju odlučnost i hrabrost da se upustim u rat protiv partitokratije koja je kao hobotnica ščepala Crnu Goru, i tu sam, naglašavam, sam protiv svih. Svjesno sam ušao u ovaj politički brlog. Prije dva mjeseca sam saopštio da bi me bilo stid i sram da me podrži bilo koja lažna, tzv. opoziciona partija ili njen lider jer su oni glavni krivci i armirači privatne države Đukanovića i njegovi sistemski i omiljeni opozicionari, bez kojih mafijaška vlast nebi trajala ni dva dana. Ja sam jedini od kandidata koji sam u nekoliko navrata istakao političko-ekonomski program sa kojim bih Crnu Goru u jednogodišnjem mandatu izveo u red razvijenih država Evrope, samo sa razumnim i racionalnim korišćenjem prirodnih resursa. Nedostatak medijskog prostora i sučeljavanja sa protivkandidatima tipa Đukanović, Mladen Bojanić, Draginja Vuksanović, je moj hendikep kojega sam svjestan, ali i mađije koje su bačene na ovaj narod u zadnjih 30 godina su moj veliki problem. Ružno je, i zašto ne reći i nevaspitano, govoriti hvalospjev o sebi, ali kako sam prinuđen da i o tome kažem rečenicu, rizikovaću da me krivo shvate ljudi do kojih mi je stalo. Iz punih usta ću istaći da sam od svih protivkandidata stručniji, sa kvalitetnijom radnom prošlošću i biografijom, dokazani humanista, borac za vladavinu prava i pravnu državu i jedini koji ne uzima ništa iz budžeta Crne Gore, a koji sam mukotrpno u budžet vratio opljačkanih 17 miliona eura.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (6 glasova)