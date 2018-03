Miličković: UDBA izvršila diverziju na DIK

Predsjednički kandidat Vasilije Miličković rekao je da nijedan potpis podrške na listama koje je predao Državnoj izbornoj komisiji (DIK) nije falsifikovan.



Na pitanje novinara kako objašnjava da je aplikacija DIK-a pokazala da su ga podržali ljudi koji to nijesu učinili i da su njihovi lični podaci falsifikovani, Miličković je kazalo da se to "otkriveno naknadno".



"To je otkriveno naknadnom pameću, jednom diverzijom. UDBA je izvršila diverziju na DIK", rekao je Miličković.



Kako je naveo, onog dana kada je dobio rješenje da mi je primljena kandidatura, nastala je "medijska haranga u organizaciji CDT-a, Milice Kovačević i Dragana Koprivice, TV Vijesti, a u drugoj fazi i DIK-a".



"Umjesto da Milica plaši narod, zajedno sa Koprivicom, morala je na TV da bude precizna, da kaže kako se zovu ti ljudi, koje ime i prezime imaju, i da kažu kako znaju da su oni na mom spisku", kazao je Miličković.



On tvrdi da je CDT lažno obavještavao javnost govoreći da je "pola Podgorice usijalo njihove telefone".



"Vrši se pritisak, u svim informativnim emisijama TV Vijesti se daju Milica i Koprivica. Uključuje se i DIK i objašnjava da oni nemaju pravo da izađu u susret ni toj TV, ni CDT-u, zato što je to propis i zakon, i zato što je DIK zadužen isključivo da prihvata i kontroliše", naveo je Miličković.



Prema njegovim riječima, da je DIK ostao dosljedan da radi svoj posao po zakonu, "ovi igrači bi morali da pričaju istinu".



"Oni su izmišljali, naručeni, oni su Vladina organizacija", dodao je Miličković.



Miličković je kazao da se danima zloupotrebljava njegovo ime i prezime, i da se nadao da će to prestati.



"Međutim, DIK poklekne i promijeni pravila. I šta se dešava – kažu da će dati veb sajt, pa će građani moći da saznaju. Tada je nastao opšti pritisak na veb sajt i DIK je zatrpan pozivima", kazao je Miličković.



On je rekao da njega ljudi zovu uveče i nazivaju ga pogrdnim imenima, da mu šalju poruke preko društvenih mreža da im vrati pravo glasa, da mu maltretiraju porodicu.



"A sve je to moglo da se završi malo drugačije. Mogli su, makar u januaru, prije nego što je DIK dao liste koje možemo da popunjavamo, da kažu da će građani ubuduće moći da kontrolišu ko im je to dao i koga su glasali, da nam daju uputstvo da su promijenili pravila", naveo je Miličković.



Kako je kazao, trebalo je reći kandidatima da će oni morati da iskontrolišu validnost potpisa.



Miličković je rekao da se imena mnogih njegovih prijatelja, kumova i rodbine, za koje zna da su potpisali njegove liste podrške, ne mogu naći preko veb aplikacije.



On je rekao da DIK ne smije da obmanjuje javnost.



"Podsjetiću vas da je u prvoj fazi rekao – mi nemamo ovlašćenja da kontrolišemo potpise, nemamo grafologa, nama je to zabranjeno. Da, ali je dozvoljeno Milici i Koprivici", kazao je Miličković.



On je rekao da je danas podnio krivične prijave protiv CDT-a, Kovačević, Koprivice, DIK-a i TV Vijesti "zbog uvreda, kleveta i neprijatnosti koje doživljavam".



"Umjesto da su se Milica i Koprivica potrudili da vrate narodu pravo glasa. Sad kad su se mijenjali zakoni – nijesu ga ni pomenuli", dodao je Miličković.



On je rekao da je spreman da odgovara ako neko nađe "i jedan jedini dokaz da je Vasilije mogao da učestvuje i da bira ko će mu dati potpis ili da nešto koriguje".



"Istina mora da se čuje, mora se odgovarati za nečinjenje, podmetanje i klevetu", istakao je Miličković dodajući da će da traži i novčanu nadoknadu.



On je rekao da se radi prevari i "providnom prljavom spinovanju".



"Odgovorno tvrdim da niti jedan falsifikat mi nijesmo napravili", istakao je Miličković.

