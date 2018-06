Milion eura odštete za budvanske vatrogasce

Opština Budva moraće da isplati milion eura odštete za 50 budvanskih vatrogasaca zbog neusaglašenosti koeficijenta na zarade od prije deceniju, kao i po osnovu manje obračunatih plata u periodu od 2013. do 2016. godine.

To je presuda Osnovnog suda u Herceg Novom, pred kojim su zaposleni u budvanskoj Službi zaštite i spasavanja prije dvije godine pokrenuli spor.

Vatrogasce je zastupala advokatica Milica Milićević iz Novog Sada, koja je za “Vijesti” potvrdila da je sud odlučio u korist njenih branjenika.

Ona je, međutim, dodala da presuda još nije pravosnažna i da zbog toga neće saopštavati više detalja.

Prema istoj odluci, Opština će snositi i 8.700 eura troškova parničnog postupka.

Imaju pravo žalbe.

Vatrogasci su presavili tabak kako bi dokazali da ih je Opština oštetila, kršeći propise u vrijeme dok je gradom upravljala koalicija DPS - SDP...

Sada na štetu grada idu mnogi sudski sporovi koje su zaposleni u opštinskoj administraciji i ostalim službama i ustanovama na budžetu, pokrenuli zbog načina obračuna zarada.

Zbog toga je samo krajem prošle godine isplaćeno oko pola miliona eura.

Iako je Opština 2008. bila u obavezi da plate uskladi sa tada važećim Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika, njeni predstavnici su to učinili tek godinu kasnije - od 1. aprila 2009.

Osim toga, tužioci su tražili i da im se nadoknadi šteta po osnovu manje obračunatih zarada od 2013. do 2016. godine.

“Opština je u januru 2008. donijela odluku kojom je utvrdila minimalnu cijenu rada od 100 eura. U aprillu 2009. donijela je novu odluku kojom je minimalna cijena rada iznosila 85, da bi u martu 2013. donijela odluku kojom minimalnu cijenu rada utvrđuje na iznos od 55 eura. Iako je odluka o minimalnoj cijeni rada od 55 eura važila do kraja 2012. Opština je i dalje nastavila da plate obračunava po toj odluci sve do dana današnjeg“, naveli su u tužbi vatrogasci.

Predstavnici opštine pred sudom su osporili potraživanja vatrogasaca, ističući prigovor apsolutne nenadležnosti suda i konstatujući da je spor trebalo riješiti u upravnom postupku.

Vještak ekonomsko finanijske struke utvrdio je da je Opština oštetila vatrogasce, što je sud uzeo kao dokaz prilikom donošenja presude.

Sud je takođe utvrdio da Opština nije dovela u pitanje osnovanost tužbenog zahtjeva vatrogasaca.

Oko 700.000 eura naplate i od Mediteran reklama

I službenci opštinskog preduzeća Mediteran reklame, tužili su Opštinu zbog umanjenja koeficijenata i dobili sudske sporove u vrijendosti od gotovo pola miliona eura.

Dva sudska spora u vrijednosti od 400.000 eura radnici su dobili krajem prošle godine, da bi prije desetak dana sud i u trećem sudskom sporu - vrijednosti od 88.000 eura, presudio u korist radnika.

Ako se uračunju porezi i doprinosi, propusti bivšeg menadžmenta tu firmu koštaće više od 700 hiljada eura.

“Presudom se usvaja tužbeni zahtijev tužilaca da im se isplati, po osnovu umanjenja koeficijenta po zahtijevu stručnosti od koeficijenta određenog Granskim kolektivnim ugovorom za period od 2008. do 2010. i na ime obračunate zakonske kamate na utvrđene razlike za predhodno navedeni period pa do 31.01.2017. kao i razlika po osnovu manje obračunate cijene rada za period od 2011. do 2015.“, navedeno je između ostalog u presudi.

