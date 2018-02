Milo naručio posao, Aco ga dobio pa zaposlio i Mila

Nacrt Prostornog plana posebne namjene Nacionalnog parka „Prokletije“ izradio je konzorcijum na čijem je čelu Republički zavod za urbanizam i projektovanje (RZUP) u vlasništvu Aca Đukanovića dok je jedan od podugovarača bila kompanija Capital Invest čiji je vlasnik njegov brat i bivši premijer Milo Đukanović.

Odluku da se naruči izrada ovog plana donijela je Vlada 25. jula 2013. godine na sjednici kojoj je predsjedavao tadašnji premijer Milo Đukanović, koji je i potpisao tu odluku.

Javni poziv za ovu nabavku objavilo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma 22. decembra 2014. godine. Odgovorni naručilac bio je ministar Branimir Gvozdenović. Jedini ponuđač bio je konzorcijum RZUP-a, sa kojim je potpisan ugovor 17. marta 2015. godinu. Ugovorena vrijednost posla je 319 hiljada eura.

Na pitanje “Vijesti” da li u angažovanja Capital Investa postoji konflikt interesa jer je vlasnik ove kompanije Milo Đukanović koji je bio premijer u periodu kada je donošena odluka o potrebi izrade Plana kao i tokom trajanja javne nabavke, iz Ministarstva održivog razvoja i turizma je saopšteno:

“U Tenderskoj dokumentaciji navedena je izjava o nepostojanju sukoba interesa koju je u ime kompanije Capital Invest potpisao ovlašćeni zastupnik kompanije Capital Invest, Radislav Jovović, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Podsjećamo da je Ministarstvo sklopilo Ugovor sa Konzorcijumom i nije u obavezi da posebno sklapa ugovore sa podugovaračima”.

Jovovića je za izvršnog direktora Capital Investa izabrao vlasnik Milo Đukanović.

Iz Ministarstva su potvrdili da je Capital Invest jedan o četiri podugovarača Konzorcijuma koga čine tri firme (RZUP, Centar za arhitekturu i urbanizam - CAU i Montecep Kotor).

Naveli su da Ministrstvo Capital Investu nije uplaćivalo novac jer fakturu ispostavlja nosilac konzorcijuma.

Foto: Amil Imbrahimagić

Javni poziv za ovu nabavku objavljen je 22. decembra 2014. godine, a konzorcijum RZUP-a je dobio posao odlukom Gvozdenovića od 27. februara 2015. godine. Dok je trajao javni poziv Capital Invest je od Inženjerske komore 22. januara 2015. tražio licencu za izradu planskih dokumenata koju je dobio četiri dana kasnije 26. januara. Capital Invest i RZUP su 28. januara potpisali ugovor o podugovaranju.

Ministarstvo je tada istim pozivom tražilo i autore strateškog plana procjene uticaja na životnu sredinu za ovoj prostorni plan, kao i studije zaštite kultirnih dobara za taj prostor. Međutim, za ova dva posla je ponovo raspisivan poziv. Posao izrade studije zaštite kulturnih dobara dobio je CAU Podgorica za ugovorenih 25 hiljada eura, a za izradu strateške procjene uticaja na životnu sredinu firma Winsoft za 24.900 eura.

Ova dva dokumenta su završena i usvojena, a nacrt prostornog plana NP “Prokletije”, kako su saopštili iz Ministarstva je urađen, prikupljena su mišljenja nadležnih institucija i dostavljen je Savjetu za reviziju planskih dokumenata na davanje mišljenja i sugestija. Nakon toga, ukoliko mišljenje Savjeta bude pozitivno, nacrt plana će biti upućen na javnu raspravu.

RZUP nije odgovorio za šta su Đukanovića angažovali i platili

Iz RZUP-a su “Vijestima” odgovorili da “firma Capital Invest nije angažovana na izradi plana”, ali na dodatno pitanje da pojasne koju ulogu u ovom poslu je imala firma Mila Đukanovića, s obzirom da sa njom imaju potpisan ugovor, nijesu odgovorili.

U odluci Branimira Gvozdenovića o izboru najpovoljnije ponude, navedena su četiri podugovarača, među kojima je Capital Invest, koji su za učešće dobili po 5.080 eura. Naveden je i ugovor između RZUP-a i Capital Investa, ali ne i da li je bilo uplata po tom osnovu i koliko su one iznosile.

Iz RZUP-a kažu da je nacrt plana rađen do 30. septembra 2016. godine kada je izrada zaustavljena jer je izrada Strateške procjene uticaja na životnu sredinu naknadno započeta. Nakon njene izrade, nastavljen je rad i planu i on je u decembru prošle godine dostavljen Ministarstvu kao korigovan i dopunjen nacrt plana. Sada očekuju mišljenje komisije, nakon čega će on biti upućen na javnu raspravu ili vraćen na korigovanje i dopunjavanje.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (3 glasova)