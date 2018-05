Milošević: Đukanović zaboravlja da je Abazović branio proteste DF-a

Licemjerstvo Demokratskog fronta (DF) i njegovih funkcionera ne poznaje granice, a mi iz Građanskog pokreta URA sa gnušanjem odbacujemo neistine ovog političkog subjekta uperene prema lideru naše stranke Dritanu Abazoviću, saopštio je večeras politički direktor Građanskog pokreta URA Rade Milošević reagujući na saopštenje Milutina Đukanovića iz DF-a.

"Podsjećanja radi, a zbog demantovanja neistina Đukanovića – opozicija se u Nikšiću dogovorila, a Drago Đurović je taj koji je jedini krivac što dogovor nije ispoštovan. Zaboravlja to Đukanović, a zaboravlja i da je Dritan Abazović jedini poslanik manjinskog naroda u Crnoj Gori koji je u crnogorskoj skupštini branio proteste DF-a i pozivao vlast na prevazilaženje uvredljivog diskursa prema srpskom etnosu u Crnoj Gori. Zaboravlja Đukanović i da je Dritan Abazović jedan od rijetkih lidera koji je među prvima posumnjao u istinitost tzv. državnog udara za šta se i terete čelnici DF-a. Zaboravlja Đukanović i da je Abazović jedan od rijetkih opozicionih lidera sa kojima su čelnici DF-a mogli da vode dijalog o jedinstvenom opozicionom predsjedničkom kandidatu", istakao je Milošević.

Milošević je rekao i da "licemjerni Đukanović i labilni Medojević" svaki dan koriste kako bi na razne načine ocrnili svoje kolege iz opozicije, pa među njima i Abazovića, a sve u cilju da učine sve da se DPS ne pobijedi na lokalnim izborima.

"Stoga današnje izjave Medojevića u sudnici niko i ne uzima za ozbiljno. One su samo niz njegove degradacije kao čovjeka i političara. Sada im je zasmetala i koalicija Demokrata i URE od koje vide jedinu i istinsku opasnost za pobjedu nad DPS-om pa bi svakakvim nedjelima da javnosti ogade tu priču. Nažalost bezuspješno. Neka se prisjete Đukanović i Medojević izbora u Nikšiću i solidarisanju opozicije sa njima a prije svega Dritana Abazovića koji je među prvima dao sud da na te izbore ne treba izlaziti zbog situacije sa DF-om. Još licemjernije izgledaju pred crnogorskom javnošću koja zna da su oni jedini iz opozicije koji su prekinuli bojkot i vratili se u parlament", kazao je Milošević.

On tvrdi da je sraman i ogavan pokušaj prvaka i funkcionera DF-a da Abazovića predstave kao nekog ko je neprijatelj bilo kog naroda u Crnoj Gori i da je to u paraleli sa onim što radi DPS.

"No, uzalud im izmišljanja i pokušaji da se zaustave promjene u Crnoj Gori. Vječiti opozicionari poput njih će jednako kao DPS već u narednih desetak dana poći na margine političke scene dok će mlade i kredibilne snage ovu zemlju izvući iz blata u koje su je uvukli ljudi poput Đukanovića i Medojevića", zaključio je Milošević.

