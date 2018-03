Minić: Elektronsko zakazivanje nije uspjelo da dovede u red haotične liste čekanja

Poslanica Demokratske Crne Gore dr Valentina Minić saopštila da sistem elektronskog zakazivanja ni nakon devet mjeseci primjene nije uspio da dovede u red haotične liste čekanja i omogući poštovanje Zakona – da pacijet mora dobiti zdravstvenu zaštitu u roku od mjesec dana.

“U našim domovima zdravlja i dalje vlada tihi haos. Tihi zato što struka zbog političkih uticaja mora da ćuti i trpi. Međutim, po hodnicima možete vidjeti redove nezadovoljnih pacijenata koji ne ćute i koji se verbalno sukobljavaju sa medicinskim osobljem i izabranim doktorima zbog sistema koji nijesu oni kreirali, već Ministarstvo, a koji često uopšte nije u funkciji. Naime, kada sistem, kako se to narodski kaže, padne, pacijent nije u mogućnosti ni da ostvari pregled, ni da dobije dijagnozu, ni da dobije elektronski recept za lijek koji mu je potreban, niti da dobije uput za specijalistu. Blokada sistema se dešava od početka primjene, periodično, nekad i po više nedelja u kontinuitetu. Prema informacijama koje imamo, najveći problemi u dužem trajanju nastaju upravo ponedjeljkom i utorkom, kada doktori imaju najviše posla”, kazala je dr Minić.

Ona je istakla da taman kada pomislite da ste konačno uspjeli zakazati i potrefiti termin kada radi i vaš izabrani doktor, i njegov kompjuter i sistem centralnog zakazivanja, shvatite da ne možete kao ranije otići odmah, već vam na uputu piše da ipak morate sačekati 3 mjeseca na običan ultrazvuk abdomena i bubrega.

“Do tada možete da pijete tablete protiv umjerenih bolova ili da se nadate da ćete zbog jačih završiti u hitnoj, jer je to jedini način da zdravstvenu uslugu dobijete na vrijeme. Šta blagovremena dijagnoza donosi pacijentu sa recimo benignim ili malignim tumorom, i šta u ovom slučaju za vrijeme od tri mjeseca može da mu se dogodi, procijenite sami”, naglasila je poslanica Demokrata.

Foto: Vesko BELOJEVIĆ

Sve ukazuje na to da se našim zdravstvenim sistemom poigravaju ljudi koji možda nijesu dostojni funkcija na koje su postavljeni, saopštila je Minić.

“I dok gospodin ministar, džipom braon metalik boje planira podići nivo zdravstvene zaštite, tako što službeni automobil koristi čak i za pijačnu trgovinu, dužni smo da pribavljenu dokumentaciju o njegovoj najbližoj saradnici, dr Vesni Miranović, prezentujemo javnosti, jer je riječ o zvaničnim papirima koji bude osnovanu snumnju da zdravstvo Crne Gore vodi osoba koja je od strane njenih kolega pedijatara u prošlosti bila optužena za mobing na radnom mjestu, a od strane akademika i grupe pedijatara Crne Gore osporavana zbog svjesnog kršenja Kodeksa akademske etike.

“Dr Vesna Miranović je upisala subspecijalizaciju iz kardiologije 2000. godine, a u svojoj biografiji za izbor u vanrednog profesora navodi da je istu upisala 2003. godine. To nije sve. Iz dokumenta koji posjedujemo se vidi da je obavezna subspecijalistička edukacija trajala od 1. juna do 1. oktobra, da bi u biografiji za sticanje naučnog zvanja navela da je završni ispit položila 4. jula 2006, dakle 3 mjeseca prije nego što su se stekli zakonski uslovi za to. Ono što takođe ostaje nejasno jeste: kako je i kada je subspecijalizacija iz kardiologije trajala samo tri, a ne četiri semestra”, upitala je dr Minić.

Ona je predočila javnosti i da u Biltenu UCG br. 295 postoji negativno mišljenje sadašnjeg dekana Medicinskog fakulteta, prof. Gorana Nikolića, na izbor Miranovićeve u zvanje vanrednog profesora, jer uvidom u naučne arhive (WOS-a i Pub med-a), 2012. godine nije objavljen niti jedan rad koji bi je kategorisao za to zvanje, a Miranovićeva je za recenziju prijavila dva. Od toga, jedan nikada nije objavljen u srpskom arhivu kao međunarodnom časopisu, a drugi koji je predstavila kao rad objavljen u domaćem časopisu, zapravo nije rad, već apstrakt tj. sažetak - odnosno predavanje sa Kongresa koji se u Budvi održavao od 6. do 9. maja 2009. godine. Uprkos ovoj obmani sa umišljajem, izabrana je za vanrednog profesora na Medicinskom fakultetu u Podgorici”, saopštila je dr Minić.

Ona je istakla i da su dvije godine kasnije, 10. juna 2014. godine, kolege Miranovićeve, grupa pedijatara Crne Gore, o cijelom slučaju zvaničnim dopisom informisali Rektorku, Senat, Vijeće, predsjednika Upravnog odbora UCG, direktoricu Centra za nauku, ali da nijedan od navedenih organa i institucija ni do današnjeg dana nije reagovao na ove nepravilnosti.

“U posjedu smo i dokumenta koji 16. februara potpisuje 18 pedijatara načelnika odjeljenja i kolega dr Vesne Miranović, koje su je zbog mobinga prijavile direktoru KCCG, za vrijeme dok je bila direktorica Instituta za bolesti djece. U arhivi imamo i dva audio snimka sa zvaničnih sjednica koje su tim povodom održane, a koja su zaista tegobna za slušanje, te ih i iz etičkih razloga nećemo puštati. Proces neobičnog i ponižavajućeg odnosa prema zaposlenima u Institutu za bolesti djece završava se njenom smjenom. No, kao nagradu za sve navedeno djelovanje, Vesna Miranović se danas nalazi na mjestu direktorice Direktorata za kontrolu zdravstvene zaštite i ljudskih resursa u Ministarstvu zdravlja. Sada Ministrov džip braon metalik boje u pijačnoj trgovini i ne zvuči tako strašno, zar ne?”, zaključila je poslanica Demokrata.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)