Ministarstvo da presiječe za KAP

Ministarstvo održivog razvoja i turizma još nije donijelo odluku po žalbi kompanije „Uniprom“ na rješenje Agencije za zaštitu životne sredine, kojom je KAP-u odbijen zahtjev za izdavanje integrisane dozvole za rad.

Agencija je odbila da izda integrisanu dozvolu za rad Tosčeliku i KAP-u. Bez integrisane dozvole, za koju je rok za pribavljanje bio 1. januar 2018, preduzećima koja su veliki zagađivači životne sredine, po zakonu nije moguć rad.

“Kada je riječ o KAP-u u stečaju, Agencija je donijela rješenje 22. januara, kojim je potvrdila prvobitno rješenje od 12. oktobra 2017. godine, kojim se odbija zahtjev KAP-a za izdavanje integrisane dozvole, zato što podnosilac zahtjeva nije operater, odnosno fizičko ili pravno lice koje, u skladu sa propisima, upravlja postrojenjem ili ga kontroliše ili je ovlašćeno za donošenje ekonomskih odluka u oblasti tehničkog funkcionisanja postrojenja i na čije ime se izdaje integrisana dozvola. Rješenjem Ministarstva od 15. novembra 2017. godine, poništeno je rješenje”, saopšteno je “Vijestima” iz Agencije.

Iz Agencije je pojašnjeno da je donijela novo rješenje, kojim se odbija zahtjev KAP-a za izdavanje dozvole. „Uniprom“ se 8. februara žalio Ministarstvu. Postupak odlučivanja je u toku.

Tosčeliku dozvola nije izdata zbog nepotpune dokumentacije. Zbog toga je ekološka inspekcija protiv Tosčelika podnijela prekršajnu prijavu. Zakonom su propisane novčane kazne od 5.000 do 15.000 eura za pravno lice i od 500 do 1.000 eura za odgovorno lice. Zakon predviđa i izricanje zaštitne mjere zabrane vršenja djelatnosti u trajanju od mjeseca do godine.

