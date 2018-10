Ministarstvo očekuje da koncesionar džaba opslužuje Montenegro erlajns

Najveći apsurd proistekao iz javne rasprave o nacrtu Koncesionog akta i Koncesionog ugovora za crnogorske aerodrome je stav Ministarstva saobraćaja i pomorstva (MSP) da Vlada očekuje da će njihov budući privatni partner nastaviti da besplatno opslužuje avione nacionalne aviokompanije Montenegro erlajns na aerodromima u Tivtu i Podgorici.

„Projekcije koje je radilo MSP pretpostavljaju da će postojeći uslovi u smislu trenutnog ugovora o pružanju usluga između ACG i MA, da se primjenjuju tokom trajanja koncesije“, piše u odgovorima MSP na primjedbe izrečene u javnoj raspravi vezane za odnos budućeg koncesionara prema nacionalnoj aviokompaniji Montenegro erlajns (MA) koja je u velikim ekonomskim problemima. Jedan od razloga koji Vlada navodi opravdavajući svoju odluku da vazdušne luke da u koncesiju je navodna znatno bolja ekonomska iskorišćenost aerodroma od strane privatnika u odnosu na rezulate koje postiže ACG.

Vlada je prethodno svojim odlukama ACG-u „vezala ruke“ i dobar dio zdravog novca koji zarade aerodromi, ovako ili onako kroz davanje garancija na kredite MA ili otpis potraživanja, „prebacila“ nacionalnoj aviokompaniji. ACG je lani ostvario dobit od 5.166.060 eura, osam odsto veću u odnosu na 2016. godinu. Da nije izvršena ispravka potraživanja (odnosno otpis potraživanja) od MA od 7.211.360 eura, lanjska dobit ACG prije oporezivanja bi iznosila čak 12.377.420 eura.

Proteklih mjeseci ministar saobraćaja Osman Nurković (BS) i još neki ministri prozivali su rukovodstvo ACG za navodne nedovoljno dobre ekonomske rezultate državne firme koja gazduje aerodromom, tvrdeći da će privatni koncesionar to mnogo bolje raditi. Sada, iz odgovora MSP, ispada da država očekuje i od privatnika, da nastavi da džabe opslužuje avione MA.

ACG naime, potvrđeno je „Vijestima“ u krugovima bliskim vrhu te državne kompanije, MA-u uopšte ne neplaćuje niti fakturiše usluge tzv. hendlinga i lendinga za avione nacionalne kompanije, pa se sav prihod ACG od MA svodi na uplatu tzv. putničke takse od oko 17 eura po putniku, koju MA naplati kada putnicima što njihovim avionima lete iz Tivta ili Podgorice, proda avionsku kartu. Na taj način ACG će od MA ove godine prihodovati oko 5 miliona eura, ali bi zarada bila još mnogo veća kada bi MA plaćao usluge prihvata i opsluživanja aviona.

Za letjelice veličine MA-ovih „fokera“ i „embraera“, ACG drugim kompanijama te usluge naplaćuje po cijeni i do oko 1.000 eura po operaciji.

U Koncesionom aktu za aerodrome koje je pripremilo MSP daje se mogućnost budućem koncesionaru da svim aviokompanijama koje koriste crnogorske aerodrome, uključujući i MA, podigne aktuelne cijene usluga. Istovremeno, država koncesionaru garantuje i da će mu ona nadoknaditi novac, ukoliko MA ne bude bio u stanju da plaća aerodromske usluge.

To znači da će privatnom partneru-novom gazdi aerodroma koga bira ministarstvo Osmana Nurkovića, država morati da doplaćuje milionske iznose svake godine, samo da on ne bi prekinuo da pruža aerodromske usluge avionima MA jer je sigurno da privatnik to neće raditi džabe, kao što to trenutno čini državno preduzeće ACG, pomažući na taj način oporavak i opstanak MA.

Nacionalni avioprevoznik na kraju prošle godine, kako je utvrdio revizor, Aerodromima duguje 25 miliona eura.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)