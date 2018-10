Ministarstvo popustilo: Biće nešto blaži uslovi za odlazak u penziju

Pregovarački timovi sindikata i Ministarstva rada postigli su kompromis u vezi izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju oko ključnih zahtjeva sindikata, a da li su prihvatljivi za sindikalno članstvo biće poznato nakon zajedničke sjednice glavnog odbora i skupštine Unije slobodnih sindikata i Saveza sindikata koja će biti održana naredne sedmice.

Prethodni predlog Ministarstva rada da se u punu penziju ide kada se ostvare oba uslova 40 godina staža i 65 godina starosti, korigovan je na 40 godina staža i 61 godinu starosti. Umjesto 67 godina granica za starosnu penziju se za muškarce spušta na 66 i važiće već od naredne godine, a za žene sa 65 na 64.

Sadašnja norma u zakonu da se za iznos penzije računaju koeficijenti za svih 40 godina staža, prema dogovoru biće izmjenjena pa se za penziju neće računati koeficijenti za četvrtinu perioda staža sa najmanjim uplatama. To će važiti narednih do 2030. godina, i značajno će uticati na povećanje konačnog iznosa penzije.

Iako se nije direktno ticalo zakona o radu, dijelimično je prihvaćen zahtjev sindikata o povećanju minimalne penzije koja sada iznosi 125 eura. Iz Ministarstva su sindikatima obećali da će od naredne godine povećati iznos minimalne penzije na ne manje od 140 eura.

Ove rezultate razgovora sa ministrom saopštili su danas predstavnici sindikalnih timova Srđa Keković i Duško Zarubica.

Oni su najavili da će ukoliko najviši organi oba sindikata pristanu na ovaj kompromis, sa ministarstvom nastaviti pregovore oko drugih spornih pitanja u zakonu koji se odnose na invalidske i porodične penzije, pitanja radnog i staža osiguranja, staža za osobe sa invaliditetom, roditelje djece sa posebnim potrebama,...

Na pitanje da li je postignut dogovor o spornih odredbi za beneficirani radni staž, Zarubica je kazao da se sa ovim smanjenjem uslova za godine života i onoga što je dogovoreno za beneficirani radni staž došlo do boljeg rješenja.

"Oni koji imaju četiri mjeseca beneficiranog staža na godinu staža moći će da odu u punu penziju sa 53 i po godine života, a prema ranijem predlogu ministarstva to je bilo 57 godina. Oni koji imaju šest mjeseci beneficija, starosna granica za odlazak u penziju biće 51 godina života. To je značajno rješenje vatrogasce, policajce, vojnike, spasioce, koji po svojim zakonima mogu raditi do 55 godine starosti, tako da će sada prije te granice imati uslove za penziju", kazao je Zarubica.

Na pitanje da li su zadovoljni postignutim, Keković je kazao da se značajno postiglo u ovim razgovorima oko četiri ključna predloga oba sindikata i da je nađene mjera u odnosu na zahtjeve Vlade, a da li su zadovoljni znaće nakon sastanka sa delegatima svojih sindikalnih organizacija.

Zarubica je kazao da je socijalni dijalog pokazao da je moguće doći do boljih rješenja za radnike, u odnosu na dosadašnje zakone koji su mijenjani bez dijaloga i konstantno na štetu radnika.

Na pitanje da li je moguće, s obzirom da su iz Ministarstva ranije odbijali zahtjeve sindikata uz riječi da taj zakon moraju da potvrde Evropska komisija i MMF-a, da te institucije promjene ovaj dogovor, Zarubica je kazao da im je iz ministarstva obećano da ovaj dogovor, ukoliko ga potvrde sindikati, ide u Brisel.

"Do sada se nije dešavalo da Brisel odbije zakon koji je postignut socijalnim dogovorom", kazao je Zarubica.

Vlada je do juče smatrala da su za održavanje penzionog fonda i stabilnost vladinih finansija potrebni stroži uslovi za odlazak u penziju, zbog čega je njihov predlog bio da je za buduće odlaske u punu penziju potrebno ispuniti oba uslova - 40 godina staža i 65 godina života. Ukoliko ne ispunjava ova oba uslova, zaposleni bi mogao otići u nepunu penziju sa 67 godina života. Tražili su i značajno smanjenja koristi od beneficiranog radnog staža i ukidaju računanje radnog staža za koji nije uplaćeno osiguranje (staž na birou rada, povoljniji staž za invalide...), takođe stroži su uslovi za dobijanje prava na porodičnu penziju. “Reformu” penzionog zakona tražio je Međunarodni monetarni fond (MMF).

Sindikati su tada ponudili četiri uslova, a to su da su uslovi za odlazak u penziju 40 godina staža ili 65 godina života, da se za osnovicu obračuna penzije koristi 20 najboljih godina staža po osiguranika, a ne svih 40 godina, kao i da se povećaju najniže penzije na 80 odsto minimalne zarade, odnosno na 55 odsto prosječne zarade kada je u pitanju starosna penzija ostvarena na osnovu 40 godina staža.

Prije 30 godina u starosnu penziju se odlazilo sa 40 godina staža ili 55 godina života za žene i 60 godina za muškarce, a koeficijent za penziju računao se na najboljih 10 godina staža. Tada je prosječna penzija iznosila 85 odsto prosječne plate, a sada je, nakon više izmjena zakona, pala na 55 odsto plate.

Sindikati su prijetili da će, ukoliko se ne postigne prihvatljiv kompromis organizovati peticiju da se o zakonu raspravlja na referendumu uz pripreme za generalni štrajk, ako ne bude prihvaćena inicijativa.

