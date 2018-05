Ministarstvo zdravlja: Ne utičemo na cijenu ljekova van liste, ne kupujte ljekove "na svoju ruku"

Cijene ljekova u slobodnoj prodaji, koji nijesu na osnovnoj i doplatnoj listi ljekova, formiraju se na slobodnom tržištu i nema zakonskog osnova da se ograniče. To su, reagujući na tekst “Zašto je dio ljekova skuplji nego u regionu”, saopštili iz Ministarstva zdravlja. Reagovanje prenosimo u cjelosti:

“Na listi ljekova se nalazi savremena terapija u svakoj terapijskoj grupi, pa tako i pomenuti ljekovi monopril, brilique, cosopt, tritace, singulair, pradaxa, seroxat i 19 različitih antiepileptika. Za ove ljekove građani ne plaćaju u apotekama, kada imaju recept za iste, već njih plaća Fond za zdravstveno osiguranje, i građani u tom slučaju nemaju izdataka. Ostali ljekovi pomenuti u tekstu se ne nalaze na osnovnoj odnosno doplatnoj Listi ljekova, ali za najveći broj tih ljekova u okviru istih terapijskih grupa imamo adekvatne ljekove na Listi i savremenu terapiju.

Po ko zna koji put vrši se zamjena teza i Lista ljekova se slučajno ili namjerno, a možda i zlonamjerno, miješa i poistovjećuje sa ljekovima u slobodnoj prodaji.

Kada je riječ o ljekovima u slobodnoj prodaji, tj onima koji se prometuju van Liste ljekova, njihove cijene se formiraju na slobodnom tržištu i nema zakonskog osnova da se ograniči slobodno tržište. Takođe, prema propisima Evropske unije, cijene ljekova u slobodnoj prodaji ne mogu biti administrativno ograničene, što Crna Gora poštuje i primjenjuje. U tekstu se navodi da su antiepileptici u Crnoj Gori 50eura, što ponavljamo nije tačno i to iz razloga jer se radi o širokoj terapijskoj grupi gdje imamo više od 10 različitih vrsta ljekova, pa ne možemo za sve reći da je ista cijena. Tačna informacija je da cijena antiepileptika na Listi ljekova u Crnoj Gori (ima ih 19 različitih) ide od 1,32 do 37,07 eura. Na kraju apelujemo na građane da ne kupuju ljekove „na svoju ruku“, već da se jave svom izabranom ljekaru i u konsultaciji sa njim dobiju adekvatnu terapiju koja se nalazi na Listi i tako izbjegnu neželjene efekte, kako po svoje zdravlje tako i po svoj budžet. Vlada Crne Gore je na predlog Ministarstva zdravlja donijela listu koja je proširena i u nju su uvršteni novi ljekovi sa boljim dejstvom i efektom u svakoj grupi ljekova gdje je za to postojala realna potreba pacijenata, što je i bio osnovni motiv za stavljanje ljekova na listu”.

