Mitropolit Mihailo: Ocjene Irineja neistinite i nedostojne

Ocjene patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja o položaju te crkve i Srba u Crnoj Gori su neistinite, nemoralne i nedostojne, ocijenio je mitropit Crnogorske pravoslavne crkve (CPC) Mihailo.

Irinej je kazao da je u Crnoj Gori položaj crkve gori nego u vrijeme okupacije Osmanlije, a Srba kao u vrijeme fašističke Nezavisne države Hrvatske.

"Zaboravio je patrijarh da su Osmanlije preživjeli manastiri Dečani, Studenica, Mileševa, Gračanica, crkva Svetoga Petra u Rasu, pa redom svi fruškogorski manastiri, i ne samo oni", kazao je Vladika Mihailo.

Prema njegovim riječima, zaboravio je Irinej da je borbu crnogorskoga naroda za slobodu predvodila CPC, koju su silom srpskoga oružja, 1918. godine ukinuli Karađorđevići, i tron Svetoga Petra pretvorili u filijalu Beogradske patrijaršije.

"Zaboravio je Irinej da su njegove prethodnike koji su stolovali u Peći čuvali janičari, i da su u njihovoj pratnji dolazili u Crnu Goru da prijete Crnogorcima, i traže od njih pokornost "svijetlome sultanu", rekao je Mihailo.

Ali, kaže on, od njegovih "Osmanlija" stradao je svaki crrnogorski manastir i crkva.

"Đe su stigli, kam na kamenu nije ostao isti. U ovih posljednjih 30 godina, na primjer, manastir Ostrog, i ne samo njega, nego i većinu ostalih, preoblikovali su da liče na srbijansko vašarište i sabiralište novca, i negaciju svih deset božjih zapovijesti“, kazao je Mihailo.

On je u vezi crkvene imovine poručio Irineju da se sjeti osme zapovijesti iz dekaloga - ne ukradi, i desete - ne poželi ništa što je tuđe. “I ja i on, i svi oni koji upravljaju Crnom Gorom i Srbijom, znaju da je u Crnoj Gori, do 1996. godine, sva crkvena imovina bila u vlasništvu, sela, bratstava i države”.

"A onda su je Irinejeva duhovna đeca, koristeći se okolnostima da je zemljom upravljao beogradski okupacioni režim, dio te imovine nezakonito upisali u vlasništvo Beogradske patrijaršije”, kazao je Mihailo.

Kako je naveo, istinito je da su Turci za Irinejeve 'Osmanlije' bili ljudi i gospoda.

“Na kraju mu poručujemo, digni ruke od Crne Gore! Velikim se bogom kunemo da beogradske patrijaršije robovi bit nećemo”, kazao je Vladika Mihailo.

