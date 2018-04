Mještani Buljarice: Nećemo Sea Dance u našim dvorištima

Mještani Buljarice neće dozvoliti da na kraju ljeta u njihovom naselju održi muzički festival Sea dance, već traže od Opštine da ga izmjeste u Buljaričko polje ili vrati ponovo na Jaz.

“Da je što valjao ne bi pripao Buljarici”, kazao je za „Vijesti“ predstavnik mještana i potpredsjednik Udruženja ugostitelja Budve Ilija Armenko.

Tvrdi da je nekadašnja fabrika Monteks određena za mjesto gdje će na hiljadu kvadrata, između stotinu kuća mještana, biti postvaljene bine.

“Između stotinu kuća mještana, žele da oprganizuju festival. To je nemoguće, jer Buljarica je i ovako infrastrukturno neopremljena, ima dva puta, lošu kanalizacionu mrežu. I ovako plivamo u fekalijama, putevi su u nikakvom stanju,, o čemu godinama upozoravama, a sada će u sezoni da nam dovedu 40 hiljada ljudi. Plašimo se za bejbjednost naše djece. Ti ljudi, koji dolaze na festival, od kojih mnogi konzumiraju narkotike, alkohol, ima da nam uskaču u dvorišta kuća, jer se sve dešava u srcu naseljla. Treba li da organizujemo lično obezbjeđenje da kuće štitimo“, kazao je Armenko.

Ostaviće nam tone smeća: Armenko Foto: Vuk Lajović

Samo kilometar dalje, rekao je, u Buljaričkom polju ima četiri miliona kvadrata slobodne zemlje, gdje mogu da održe festival.

„Nemamo ništa protiv održavanje festivala, ali ne između naših kuća. To jeste planetarni događaj, mi znamo da je predsjednik Opštine Dragan Krapović, koga cijenimo, nije doveo Sea dance u Budvu, već da su to učinili negovi prethodnici iz DPS –a, ali mi nećemo da nam u dvorištima bude festival. Znamo da je na Jazu bilo na tone smeća, fekalije na sve strane, šta će tek u Buljarici da se desi.To vam je kao da festival pravite u Starom gradu. Živimo od turizma i šta će onda da se dogodi, kada bude festival, ima da doživimo kolaps. Tih sedam dana, život u Buljarici biće nemoguć“, tvrdi Armenko.

Kaže da stara fabrika ne može da bude mjesto održavanja festivala: “Neka ga vrate na Jaz, tim ljudima neka plate više zakup, jer tamo je sasvim drugačija situacija, postoji infrastruktura. Ovdje u Buljarici je to nemoguće“.

Poručio je opštinskim vlastima da ne zaključuju aneks ugovora dok se sa mještanima ne dogovore.

Iz Opštine su “Vijestima” kazali da je zaključen ugovor sa vlansicima zemlje oko održavanja festivala, kao i da je napravljena kompletna logistika - od infrastrukture, do ostalih neophodnih stavki za održavanje festivala.

Planirano je da se Sea dance održi krajem avgusta ili početkom septembra, a Opština će iz kase izdvojiti 200.000 eura, odnosno 50.000 eura više nego lani, dok će Turistička organizacija Budve standardno podržati organizaciju sa stotinu hiljada eura.

