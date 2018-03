Mještani će 10. aprila blokirati put Budva-Cetinje: Sami će ga lopatama završiti

Mještani Brajića , Pobora, Mažića, Lapčića, Stanišića i Markovića, sela u zaleđu Budva blokiraće 10. aprila magistralni put Budva-Cetinje, nezadovoljni, jer ni nakon tri godine radovi nijesu završeni.

Delagacija mještana danas se sastala sa gradonačelnikom Budve Draganom Krapovićem i predsjednikom Skupštine opštine Đorđijem Vujovićem, od kojih su dobili punu podršku da se uputi posljednje upozorenje Vladi, Ministarstvu saobraćaja i Direkciji za soabraćaj, kako bi se dionica Budva-Brajići završila.

Činjenica da je dionica trebala da bude završena 17. maja, prošle godine, a da se radovi mjesecima ne izvode, svi su saglasni da je riječ o namjernom, štetnom djelovanju prema Budvi, jednom u nizu koji vlada čini opozicionoj vlasti metropole turizma.

Opština će uputiti poziv Vladi, resornom ministarstvu i Direkciji da se naredne sedmice održi sastanak, a ukoliko i dalje mašine budu stajale, a radnici ne budu izvedeni i završili dionicu, mještani će se 10. aprila od 8 do 9 časova izjutra u velikom broju se okupiti i zaustaviti saobraćaj, a sami će sa lopatama i drugim alatom oni završiti izgradnju puta.

"Tražimo sastanak sastanak sa direktorom Direcije za soabraćaj Savom Paračom, ako je moguće najkansije do utorka. Danas ćemo Upravi policije podnijeti zahtjev za obustavu saobraćaja, na dionici Budva-Brajići, u utorak 10. aprila u periodu od 8 do 9 časova. Ukoliko oni izađu u susret i krenu radovi mi smo spremni da od radikalne mjere odustanemo ne možemo više dozvoljavati da se stvari odvijaju na ovakav način. Već tri godine smo zimi i ljeti blokirani, nama djeca idu u škole, ljudi idu na posao, ne možemo doći do svojih kuća. Sezona je počela, mnogi žive od turizma i ovo više nećemo da trpimo. Maksimalnu smo podršku dobili od čelnih ljudi Opštine Budva u našim nastojanjima i zahvalni smo im", istakao je predstavnik mještana Aleksandar Saša Franeta.

Gradonačelnik Budve Krapović poručio je da ono što je urađeno na trasi Cetinje-Budva je do te mjere aljkavo izvedeno i do te mjere štetno po interese Budve, da je to frapantno.

"Radovi su trebali da budu završeni još prije godinu dana. Opština se do sada nije oglašavala, međutim sada više ne želimo da ćutimo. Dvije firme koje su angažovane , "Hidrokop" i "Tehnoput" koje izvode radove, već duži vremenski period su u blokadama od nekoliko stotina hiljada do miliona eura. One nijesu mogle da dobiju te poslove po zakonu i postavlja se pitanje kako je do urađeno. Indikatvno je, a naše sumnje podgrijava činjenica da te iste firme su angažovane na rekonstrukciji bulevara u Donjoj Gorici na ulazu u Podgoricu. To ukazuje da se postvaljaju neke vrste prioriteta na političkoj osnovi, jer su nadolazeći izbori u Podgorici. Iako tako čak ni eksproprijacija nije završena, iste te dvije firme rade. To nas dodatno razočarava i navodi na sumnju da je u pitanju namjera, odnosno neka vrsta političkog djelovanje kroz institucije države", ocijenio je Krapović.

Naglašavajući da će Opština pružiti potpunu podršku mještanima, Krapović je apelovao na Vladu, resorno ministarstvo i Direkciju za saobraćaj da se konačno uozbilje i da taj projekat dovedu do kraja.

"Da se u najkraćem mogućem roku radovi završe. Ovako jednostavno dalje više ne ide, turistička sezona je počela. Poznato je da se polovina turističkog prometa odvija u Budvi, država će biti na velikom gubitku, zbog netransparetnog i neodgovornog postupanja ljudi koji su na pozicijama u državnom aparatu", naglasio je Krapović.

Prema riječima predsjednika SO Vujovića zabrinjavajući je odnos Direkcije i Vlade prema završetku puta.

"Došli smo u žalosno situaciju da građani sami preuzimaju stvar u svoje ruke, da prijete, sasvim opravdano, blokadom magistralnog puta, ne bi li natjerali Direkciju, odnosno Vladu da razmisli o završetku te dionice. Svima je jasno, posebno građanima, da je na sceni političko kažnjavanje Budve. Da se ovo dešava u Podgorici, odgovorno tvrdim da bi put bio završen za par mjeseci, ali pošto se ovo dešasva na prilazu Budvi, onda završetak radova kasni godinu. Poručujem premijeru Dušku Markoviću i nadležnima u ministarstvu i Direkciji da se okrenu Budvi i da se više ne igraju sa građanima i privredom Budve", poručio je Vujović.

Mještanin Radomir Musa Milić kazao je da po posljednjim izvještajima firma Hidrokop je 75. dan u blokadi od nekih 800 hiljada eura, dok je Tehnoput na crnoj listi Poreske uprave sa dugom od 3,5 miliona eura.

"Posljedice po mještane su strašne, a još tužnije je da i dalje na bilbordu pored puta stoji da su radovi trebali da budu završeni u maju prošle godine", kazao je Milić na sastanku.

I mještanin Rajko Kuzman je upitao, kako je moguće da dvije firme u Podgorici rade punom parom, a da punih 60 dana nema radnika na dionici Budva-Brajići.

Mještanin Vukašin Marković je naglasio da su hoteli već puni, da ima gostiju u privatnom smještaju, ali da je poražavajuće to da put tri godine nije završen.

