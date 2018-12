Mještani Donje Lastve prijete izlaskom na ulice i neplaćanjem poreza

Mještani Donje Lastve spremni su na radikalne vidove protesta, uključujući i blokadu saobraćajnica zbog nebrige Opštine Tivat oko infrastrukture u tom dijelu grada, kazalo je „Vijestima“ nekoliko žitelja Donje Lastve, među kojima su i članovi Odbora MZ Lastva-Seljanovo.

To naselje, jedno od većih u Tivtu, nema nikakvu kanalizacionu infrastrukturu, a lokalna uprava Tivta lani je, nakon što su Lastovljani pisali peticiju zahtijevajući da im se riješe višedecenijski problemi sa otpadnim vodama, počela da gradi tek jedan dio primarnog kanalizacionog kolektora.

Izgradnju primarnog kolektora u Donjoj Lastvi vrijednu oko 160 hiljada eura Opština Tivat započela je krajem oktobra 2017. Posao obavlja podgorička firma “Civil Engineer” koja je na trasi od Cacova do Gornjeg Seljanova iznad Šoping centra, trebalo da sagradi 1.300 metara dugi primarni kolektor sa 40 šahti. Kada su radovi počeli, iz lokalne uprave je najavljivano da će posao, ukoliko vrijeme posluži graditelje, biti završeni do kraja novembra, ali se to nije desilo do danas, više od godinu nakon isteka obećanog roka.

Iz Opštine su se pravdali poblemima sa velikim iskopima u teškom terenu, podzemnim vodama i neriješenim imovinskim pitanjima...

„Na brojna insistiranja da se sastanemo i razgovaramo o problemu kanalizacije, niko od odgovornih u Opštini nam se ne odaziva, a gradonačelnik Siniša Kusovac je prošlog mjeseca izbjegao već dogovoreni susret i pokazao veliko nepoštovanje prema činjenici da ga ozbiljni i odgovorni ljudi pozivaju na razgovor i traže od njega objašnjenje što se događa“, kazao je „Vijestima“ jedan od članova Odbora MZ Lastva-Seljanovo koji nije želio da mu se ime navodi u novinama.

On je rekao da im problem stvara i to što je tek obnovljeni rad te MZ parktično blokiran od kada je prije par mjeseci predsjednica MZ Jelka Mimica (DPS) iznenada podnijela ostavku, ali da će, kako je rekao, članovi Odbora pozvati mještane na zbor građana na kome će se donijeti odluka o protestima ukoliko Opština ne bude ništa preduzela da riješi njihove probleme. Sagovornik „Vijesti“ kaže da je sva infrastruktura u Donjoj Lastvi ili zapuštena ili devastirana, pa je nekada možda i najljepše staro primorsko mjesto na Tivatskoj rivijeri danas samo sjenka nekad omiljenog ljetovališta u koji su dolazili brojni turisti.

„Ko će nama da dođe kada je put kroz Lastvu u rupama i jezerima vode, riva se raspada, ljetnje pozornice i kina nema već godinama, igralište i sportski kompleks su zapušteni i oronuli, a kanalizacije nema, već prelivi septičkih jama idu u more direktno ispod kuća na mjestu gdje bi turisti trebalo da se kupaju“, ističu sagovornici „Vijesti“, dodajući da će, ukoliko se stvari u najskorije vrijeme ne pomjere sa mrtve tačke, Lastovljani organizovati proteste i razne vidove iskazivanja građanske neposlušnosti, ukljulujuči i neplaćanje poreza lokalnoj upravi.

Planirali 250 hiljada, a treba 1,2 miliona eura

Iz Opštine Tivat ni nakon pet dana nisu odgovorili na pitanja „Vijesti“ o problemu sa gradnjom kanalizacije u Donjoj Lastvi, odnosno stavom Opštine prema najavi protesta mještana koji uključuju i moguću blokadu puteva.

Opština je nacrtom budžeta za 2019. za gradnju kanalizacione mreže na cijelom području grada, predvidjela iznos od samo 250 hiljada eura, sa čime se ni približno ne može završiti kanalizacija u Donjoj Lastvi, procijenjana na preko 1,2 miliona eura. Kusovac je nedavno častio Porto Montenegro sa 5,6 miliona eura, otpisavši bogatim vlasnicima tog kompleksa potraživanja Opštine u iznosu od 5,6 miliona eura na ime neplaćenih komunalija. Prihod od komunalija je po zakonu namijenjen izgradnji nedostajuće komunalne infrastrukture, među kojom je i kanalizacija.

