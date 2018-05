Mještani Krtola: Radikalne mjere ako uskoro ne bude asfalta

Ukoliko se najkasnije za sedam dana ne nađe model finansiranja i ne započnu radovi na ponovnom asfaltiranju oko 5 kilometara lokalnog puta Tivat-Radovići koji je već mjesecima raskopan radi izgradnje dva vodovoda, stanovnici Krtola preduzeće radikalne mjere koje podrazumijevaju i zabranu svima osim mještanima, da ulaze na područje tog dijela opštine Tivat – zaključeno je sinoć na zboru građana ove Mjesne zajednice.

Skup održan u Radovićima pokazao je dvije stvari: jedinstvo mještana i velikih stranih investitora prisutnih na ovom području – Luštice Development i Qatari Diara u zahtjevima da im se pod hitno obezbjedi normalan i siguran put, te apsolutnu nezainteresovanost Opštine Tivat za riješavanje ovog problema.

Osim Elvisa Mustajbašića, savjetnika za MZ u kabinetu gradonačenice Tivta, niko iz Opštine nije se odazvao pozivu na novi sastanak sa mještanima koje je lokalna uprava prethodno iznevjerila, obećavši im da će raskopani put biti saniran i asfaltiran najkasnije do 1.juna. To se nije dogodilo, izvođači „Jedistvo“ iz Užica i „Elang“ iz Nikšića još grade ili ispitiju nove cjevovode, a oko 5 kilometara jedine drumske veze poluostrva Luštica sa ostatkom države, na potezu od kotprske raskrnice do Radoviča, liči na horor, umjesto na put kakav poznaje 21. vijek.

Opština koja namjerava da Porto Montenegru oprosti 5,6 milione eura duga za komunalije, pravda se da navodno nema novca da sama ponovno asfaltira put kroz Krtole i traži od ovdje prisutnih velikih stranih investitora da i oni učestvuju u tom poslu.

O stepenu nebrige Opštine za probleme mještana govori i podatak da lokalna uprava, iako je to radila ranije, za Zbor Krtoljana preksinoć nije obezbijedila traženi razglas i video projektor, niko od brojnih lokalnih funkcionera nije došao na skup, a usred zbora koji se održavao u ionako zagušljivoj sali Doma kulture u Radovićima, pored nje je prošao specijalni kamion sa uređajem za zaprašivanje komaraca, što je izazvalo polušaljive-poluogorčene komentare da lokalna uprava namjerava da se insekticidom bori sa mještanima koji su preživjeli višemjesečno udisanje prašine sa potpuno uništenog lokalnog puta.

„Iako će nam to stvoroti ogromne dodatne probleme jer smo do guše u našem poslu, Luštica Development je spremna da izađe u susret molbi Opštine i da preuzmemo djelimično finasiranje, ali i kompetnu organizaciju izvođenja posla ponovnog asfaltiranja puta. Već smo uradili istražživanje tržišta i dobili nekoliko ponuda izvođača i ako se odmah krene u tak posao, mislim da se sve može završiti za mjesec dana odnosno do 1.jula. Potrebno je međutim da se Opština precizno dogovori sa nama, Qatari Diarom i vlasnikom hotela La Perla da i oni učestvuju u ovom za sve nas nephodnom poslu“, kazao je Dejan Obradović iz Luštice Development dok je Jasmina Papić iz Qatari Diara poručila da su i oni spremni da pomognu, ali da do danas od Opštine još nisu dobili precizne informacije što to i u kolikim iznosima podrzumijeva, a na čemu insistira centrala Qatadi Diara u Dohi.

„Nije tačno da su nas iz Opštine o ovome ranije obavještavali jer smo njihov prvi dopis i to bez preciznih detalja, dobili tek 18.maja. Spremni smo da ulestvujemo u akciji da se finansira asfaltiranje obje trake ovog puta na čemu i mi insistiramo, ali to činimo samo radi mještana Radovića koje su naše komšije“, kazala je Papić. Građani su aplauzom pozdravili stavove Luštice Development i Qatari Diara, optuživši Opštinu Tivat da zanemaruje svoje obaveze i da se ponašaju rasipnički.

„Imaju para za skupe koncerte i karnevale na Pinima, nove džipove i putovanja, a nemaju novca da se aflatira 5 kilometara puta u Krtolima. Pod hitno treba preduzeti radikalne mjere, jer već 4 mjeseca živimo u prašini i hasosu“, istakao je Marko Stegić dok je Peđa Klakor istakao da da „uošte ne interesuje gdje će Opština naći pare za asfaltiranje, kad Portu oprašta 5,6 miliona i plaća milionske sudsske odštete, jednako kao što ni njih ne zanima odakle meni pare kad trebam platiti porez i odakle mi 400 eura koje sam juče dao za popravak razbijenih trapova na autu“.

Zoran Đurišić pitao je kome u Opštini mještani da se obrate sa odštetnim zahtevima za turiste koji im zbog nepodnošljivih uslva, odlaze iz apartmana i otkazuju rezervacije, odnosno oštećenja na automibilima, dok je Zora Milović kao medcinska radnica upozorila na pogubne posljedice koje po zdravlje mještana izaziva višemjesečno udisanje ogromne prašine što se diže sa raskopanog puta.

Predsjednik MZ Krašići Tonko Petrović pridružio se zahtjevima mještana Krtola dodajući da je na svim žiteljima poluostrva Lušptica „da izvršimo veliki pritisak da se put konačno završi“.

Mještani su razmatrali i nacrt Plana područja posebne namjene morskog dobra koji je na javnoj raspravi, istakavši da obrađivači iz RZUP-a nisu uvažili ranije njihove i primjedbe žitelja Grblja da se odustane od dijela trase planirane izgradnje međunarodnog gasovoda iz Azerbejdžana.

U nacrtu je ostalo da se gasovod gradi po sred Grblja i Krtola na potezu od uvale Trsteno do Pristana, a što su građani smatraju neprihvatljivim jer smatrajuda će se zbog toga rušiti brojne kuće i javni objekti, a oni biti prisiljeni na iseljavanje.

