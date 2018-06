"Mladi, lijepi i pametni" devedesetih oteli RTCG i ne puštaju

Ono što se dešava sa Javnim servisom danas, uporedivo je sa situacijom ranih devedesetih, kada su “mladi, lijepi i pametni, Radio televiziju Crne Gore, koja je u socijalističkom sistemu bila u nadležnosti Socijalističkog saveza radnog naroda (SSRN), dala na upravljanje vladi, odnosno jednoj partiji koja je tu vladu činila, kaže novinar Dragoljub Duško Vuković.

Udruženje profesionalnih novinara, na čijem je čelu tada bio, protivilo se takvoj ideji, i zahtijevalo da nacionalni radio i TV budu pod kontrolom parlamenta. Vuković je tada, u ime Udruženja, od Skupštine tražio da Vlada, odnosno vladajuća partija “ne stavi šapu na RTCG”. Njegovo pismo Skupštini od naslovom „Sredstva informisanja su nadstranačka“ objavila je „Pobjeda“, 27. marta, 1991. godine.

“Šta se sada događa? DPS, preko svojih ljudi, uspostavlja netransparentnu kontrolu nad RTCG, što je gora verzija istih dešavanja sa početka 90-ih. Tada je bilo jasno da je RTCG u rukama vlade, odnosno vladajuće partije, a sada je kobajagi javna i nezavisna”, kazao je “Vijestima” Vuković.

On je te 1991, u ime Udruženja novinara, kao način kontrole javnih sredstava informisanja, predlagao formiranje nezavisnog, vanparlamentarnog tijela.

“Ovo tijelo trebalo bi da bude sastavljeno od istaknutih kulturnih i javnih radnika čiji moralni dignitet niko ne može da dovede u pitanje. Rad ovog tijela bio bi javan, a njegove ocjene i preporuke obavezivale bi osnivača (Skupštinu) i uređivačke kolegijume samo u moralnom smislu”, navodi se u pismu Vukovića od prije 27 godina.

Duško Vuković je sada član Skupštine Media centra, organizacije koja je nedavno Vladi uputila zahtjev za izmjene Zakona o nacionalnom javnom emiteru, kojima bi, kako navode, bila osigurana samostalnost javnog medijskog servisa.

Iz Media centra su, pored ostalog, predložili i da članove Savjeta RTCG, koji bi trebalo da zastupa interese javnosti, umjesto Skupštine, ubuduće bira Agencija za elektronske medije. Time bi, smatraju, u Savjetu bio izbjegnut izbor članova koji su bliski Demokratskoj partiji socijalista, kao što je slučaj sa trenutnim sazivom: Mimo Drašković, koji je inicirao smjenu donedavne generalne direktorice RTCG Andrijane Kadije, prisutan je na političkim skupovima DPS-a, Slobo Pajović je dugogodišnji poslanik i odbornik DPS-a, Ivan Jovetić je član tijela koje je svojevremeno formirao DPS, a Goran Sekulović je pisac četiri knjige o političkim uspjesima Mila Đukanovića.

Državna televizija kao javni servis, nikad nije bila ozbiljna želja vladajuće partije, smatra Esad Kočan, novinar i urednik nedjeljnika „Monitor“.

Kočan je 2002. izabran za jednog od članova prvog Savjeta RTCG, o čijem sastavu se danas govori da je jedini koji je izabran bez miješanja vlasti. Kočan je tada predložen ispred Instituta za medije, a članstvo nije, kao što je slučaj danas, bilo uslovljeno podrškom drugih udruženja.

„Zakon je i tada imao nekih unutrašnjih mana, ali je omogućavao da predstavnike u Savjetu, koji su imali ingerencije nad uređivačkom politikom, zaista bira društvo“, prisjeća se on.

Takva struktura tijela koje donosi programske i odluke o finansiranju Javnog servisa, donekle je ometala vlast.

„Vodili smo duge diskusije i pravili im probleme, ali je TV, u vrijeme kada je urednica bila Snežana Nikčević, počela da daje znake da liči na servis građana“.

Ipak, u nezdravom društvu, kakvo je, kaže Kočan, i tada bilo crnogorsko, vlast je uspjela pronaći mehanizme kako da obezbijedi većinu u tom Savjetu.

„Njihova većina se aktivirala i smjenila Nikčevićevu, a vlast je naučila lekciju – da ne smiju prepustiti da im se može desiti da društvo, da jedan dobar zakon, proizvede praksu koju ne mogu da kontrolišu i da u Savjetu ikad više dobiju većinu slobodnih ljudi“.

I kada je Institut za medije za drugi saziv Savjeta ponovo predložio Kočana, to se nije desilo. Tada je, prema zakonu, Skupština samo trebalo da proglasi izbor.

„U pripremi je predlagano da to možda bude nadležnost Ustavnog suda, da samo provjeri tačnost podataka, da neko od predloženih članova možda nije u konfliktu interesa... Ali, neko je nalegao na njihov štos i umjesto da članove potvrđuje Ustavni sud, vlast je to pretvorila u svoju nasilnu interpretaciju da članove Savjeta bira Skupština. Između dva saziva, jedina stvar koja se u mojoj biografiji promijenila je da sam dobio još jednu kćerku. Ali, ni ja, kao i još neki, nismo nikako mogli proći u Savjet“.

Izbor članova Savjeta glasanjem u Skupštini je, čini se, najbolji recept za monopol DPS-a nad RTCG.

„I zato oni nikad više neće dozvoliti da im se Javni servis izmigolji. Uvijek kad društvo pokaže snagu otpora, volju, želju, kao što se desilo i sada, oni će aktivirati sve svoje mehanizme da uguše Javni servis, jer je to njihovo sredstvo manipulacije i simbol moći. Kad Javni servis ne bi bio pod njihovom kontrolom, to bi za njih bila velika deformacija sistema, sloboda je za njih greška, propust koji treba ispraviti“.

Kočan kaže da javni servisi moraju biti takvi da bilo kakva smjena političkih garnitura ne smije uticati na njih. I kad promjene počnu da se događaju, kaže Kočan, ne treba očekivati da se one dese preko noći.

„Kad neko javnom servisu postavlja previsoke kritetijume, znači da ne poznaje situaciju, jer poslije decenija gomilanja problema, to je kao da reformišete ‘Radoje Dakić’. Za promjene u Javnom servisu je neophodna snažna podrška čitavog društva i svijest o tome da je to servis svih građana. Vlast je kidnapovala nešto što je naše i mi imamo obavezu da branimo Javni servis. Ali, moramo biti potpuno svjesni da vlast to neće dati. Makar ne lako“, rekao je Kočan.



Za stvarne promjene potrebna ozbiljna izmjena seta zakona

Urednik “Monitora” smatra da bi opozicija, ako želi stvarne promjene, morala da traži izmjene seta zakona – onih koji će dovesti do fer izbora, uspostavljanja kontrole nad tajnom policijom, izmjene zakona o ekstra profitu i lustraciiji zločina, te na kraju i zakona koji će dovesti do transformacije javnog servisa i njegovog oslobađanja:

“Nisam optimista da će se to desiti, ali se ova zvijer od sistema ne može lako demontirati ako joj se ne oduzme javni servis.”



Savjet RTCG zbog uzdržanih glasova nije usvojio PPP za TVCG

Radio-televizija Crne Gore (RTCG) poslovala je pozitivno u 2017. godini, u kojoj je ostvarila dobit od 13.000 eura.

To piše u finansijskom izvještaju Javnog servisa, koji je juče jednoglasno usvojio Savjet RTCG.

Oni su u 2017. godini prihodovali oko 12,93 miliona, dok su rashodi iznosili oko 12,92 miliona eura.

Savjet RTCG juče je usvojio i izvještaje o ostvarenim programsko-produkcionom planovima (PPP) za radio i portal Javnog servisa za prošlu godinu. Međutim, izvještaj o ostvarenju programsko-produkcionog plana TVCG za 2017. godinu nije usvojen nakon što su predsjednik Savjeta Ivan Jovetić i članovi Mimo Drašković, Dragana Tripković, Slobo Pajović i Goran Sekulović bili uzdržani. Plan su podržali Milan Radović, Perko Vukotić i Igor Tomić.

Neusvojeni programsko-produkcioni plan TVCG-a za 2018. godinu bio je jedan od razloga za razrješenje Andrijane Kadije sa mjesta generalne direktorice RTCG.

