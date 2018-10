Mladim preduzetnicima olakšati kriterijume za dobijanje kredita

Mladim preduzetnicima u Crnoj Gori je, za realizaciju biznisa, pored jasne vizije i održive ideje, neophodna i finansijska podrška u vidu kredita, za koje su uslovi obezbjeđenja nerijetko zahtjevni, a rješenje bi moglo biti otvaranje alternativnih fondova sa fleksibilnijim uslovima.

Predsjednik Unije mladih preduzetnika Crne Gore (UMPCG), Uroš Bulatović, ocijenio je u izjavi za PR Centar, da su sredstva obezbjeđenja Investiciono-razvojnog fonda (IRF) jedan od većih problema prilikom dobijanja kredita, a da bi, kako je kazao, rješenje moglo biti otvaranje alternativnih fondova koji bi bili fleksibilniji.

„Mladi često nemaju nekretninu koja bi mogla da garantuje za kredit i moraju da obezbjede žiranta, i to uglavnom dva. IRF pruža povoljnu kamatu ili ne postoji kamata za određene kredite, ali zato imamo problem sa sredstvima obezbjeđenja. Nadamo se otvaranju nekih fondova, koji bi bili nešto fleksibilniji po tom pitanju, jer znamo da ovako veliki broj ljudi izgubi mogućnost da se finansira iz IRF-a“, rekao je Bulatović.

On je kazao da su članovi Unije zainteresovani za promjene u pogledu preduzetničke atmosfere u Crnoj Gori i da aktivno učestvuju u izmjenama zakona.

„Smatram da je, za ovih godinu i po, zbirni utisak veliki, iako su to bile male pojedinačne promjene. Od samog osnivanja, uključujemo se u javne rasprave i dajemo komentare na Nacrte zakona koji se tiču preduzetništva i mladih, a nedavno smo učestvovali i u izradi Strategije za razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća“, naveo je Bulatović.

On je kazao da su mladim preduzetnicima omogućene određene olakšice i podsticajne mjere, kao razni grantovi, fondovi i krediti za koje mogu aplicirati, o kojima ih Unija kontinuirano informiše na svom portalu.

„Smatramo da treba još više popularizovati sve te programe koji se nude, jer ih ima dovoljno, a da bismo tražili još više grantova i povećali finansijsku podršku, moramo što bolje iskoristiti postojeće resurse. Mi smo tu da damo feedback koji je potreban da sljedeća podrška bude primjenljiva mladima i napravljena na osnovu njihovih potreba“, rekao je Bulatović.

Mladi preduzetnik, Miloš Tomašević, kazao je da njegova firma, čija je primarna djelatnost video produkcija, uspješno posluje četiri godine, a da je za svoju ideju novac obezbijedio uz pomoć kredita banke.

Kako je pojasnio, njegova poslovna ideja izrodila se iz hobija bavljenja modelarstvom, nakon čega je prepoznao mogućnost da svoju ideju ponudi na tržištu.

„Pokušao sam da stavim kamere na tim modelima i kad sam vidio kako sve to izgleda sa te visine, znao sam da ću se baviti time. Kasnije sam radio na izradi vazduhoplova, kako bi dobio što stabilniji snimak sa tih kamera. Neko ih naziva i dronovima, što je pogrešan naziv. Dronovi rade na sličnom principu, takođe su bespilotni, ali se koriste u vojne svrhe, dok se termin bespilotne letjelice koriste u civilne svrhe“, kazao je Tomašević u izjavi za PR Centar.

On je rekao da je prošle godine aplicirao za kredit koji obezbjeđuje IRF i da je sama procedura apliciranja jednostavna, ali da su, kako je ocijenio, instrumenti obezbjeđenja prezahtjevni za mladu osobu.

„Tražili su mi da obezbijedim hipoteku za taj iznos, nakon čega sam odustao. Sredstva sam obezbijedio kroz kredit, preko poslovne banke, iako su uslovi tog kredita bili mnogo lošiji u odnosu na one koje je IRF obavezivao. Jednostavno sam naišao na tu barijeru, nisam mogao ispuniti taj kriterijum i smatram da su uslovi dosta strogi“, pojasnio je Tomašević.

On smatra da bi IRF, prilikom odlučivanja o finansiranju biznis ideja, trebao uzeti u obzir njihovu održivost i kvalitet.

„Moje mišljenje je da treba posvetiti više pažnje samim idejama, odnosno analizirati ideje i kada se prepozna dobra ideja, pomoći tim mladim ljudima, smanjiti barijere, kako bi dobili sredstva i ostvarili svoju viziju“, kazao je Tomašević.

Prema njegovim riječima, preduslov za uspješan biznis je dobra ideja, koja je održiva i ima budućnost na tržištu.

„Što se tiče realizacije ideje, mladi preduzetnici moraju dobro analizirati tržište, odnosno prije samog apliciranja za neka sredstva moraju imati dobre argumente, kako bi dobili ta sredstva“, istakao je Tomašević.

Koordinator Službe kredita IRF, Spasoje Vujošević, ocijenio je u izjavi za PR Centar, da je ambijent za otpočinjanje sopstvenog biznisa nikad bolji i da, kako je pojasnio, taj Fond ima kreditne linije po kojima je kamatna stopa nula.

„Ovo sve govori da je učinjen veliki napor kako bi se mladim ljudima, koji imaju preduzetničkog duha, omogućilo da na najbolji način taj njihov preduzetnički potencijal pretoče u sopstveni biznis, realizujući svoju poslovnu ideju“, kazao je Vujošević.

Prema njegovim riječima, IRF je u toku prvih devet mjeseci ove godine plasirao sredstva u iznosu od deset miliona eura što je, kako je naveo, za oko 80 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.

„IRF ne odbija svoje korisnike, već ukoliko dođe do određenih poteškoća, on im iznova daje šansu da apliciraju za kreditna sredstva i time postanu korisnici povoljnih kredita IRF-a. Procenat loših kredita se kreće od 2,07 do 5,2 odsto, što najbolje ukazuje na koji način se donose odluke o kreditiraju IRF-a“, rekao je Vujošević.

On je kazao da preduzetnici, prilikom apliciranja za finansijsku podršku, moraju imati jasnu viziju održivog biznisa koju će, na vrlo jasan način, i prezentovati.

„Svaki budući preduzetnik mora imati definisano nabavno tržište za sirovine, zaokružen proizvodni proces, čak i u smislu finalnog tržišta prodaje za svoje proizvode i usluge, kao i da sagleda sve troškove i rizike koji će mu stajati na putu. Mora biti svjestan svojih vrijednosti i kako da na najbolji način te vrijednosti valorizuje“, kazao je Vujošević.

