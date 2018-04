Mobing se prijavljuje češće nego ranije

Mobing u Crnoj Gori prijavljuje se češće nego ranije, čemu doprinosi činjenica da se sve više govori o toj temi, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.



Iz Uprave su kazali i da sve više poslodavaca obavještava zaposlene o tome šta spada u mobing i kako se mogu zaštiti od takvog ponašanja poslodavca ili drugih zaposlenih.



Oni su objasnili da je u nadležnosti Inspekcije rada da utvrdi da li su sprovedene preventivne mjere za zaštitu od mobinga kod poslodavca, odnosno da li su svi zaposleni upoznati sa pravima, obavezama i odgovornostima u vezi sa mobingom i da li su ispunjeni zakonski uslovi za vođenje postupka posredovanja između lica koje vrši mobing i mobingovanog.



„Dakle, Inspekcija rada nije nadležna da utvrđuje mobing, već se to utvrđuje u postupku pred posrednikom kod poslodavca, a kasnije kod nadležnog suda ili Agencije za mirno rješavanje radnih sporova“, precizira se u saopštenju objavljenom na sajtu Uprave.



U skladu sa tim, kako se dodaje, inspektori rada nemaju ovlašćenje da izriču kazne.



Iz Uprave su ukazali da se ipak poslodavac može kazniti u skladu sa Zakonom o zabrani zlostavljanja na radu, ukoliko nije ispoštovao odredbe koje se odnose na ispunjenje uslova za zaštitu zaposlenog od mobinga na radu.



Zakonom su propisane novčane kazne za pravno lice od 500 eura do deset hiljada eura, za odgovorno lice od sto eura do 1,5 hiljada eura i za preduzetnika od 500 eura do tri hiljade eura.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)