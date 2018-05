Modna agencija uzela pare, a revije nije bilo

Opština Budva preko javnog izvršitelja blokirala je podgoričku modnu agenciju „Fashion Montenegro“ kako bi naplatila gotovo 60.000 eura duga, jer u ljeto 2015. nije održala ispred starogradskih zidina reviju modne kuće „Escada“ za šta je dobila novac.

Sekretar za zaštitu imovine Opštine Budva Nikola Plamenac potvrdio je„Vijestima“ da je Apelacioni sud odbacio žalbu modne agencije, te potvrdio presudu Privrednog suda iz decembra 2016, kojom je „Fashion Montenegro“ obavezan da isplati 45.000 eura sa uračunatom kamatom.

Plamenac je naveo da je račun modne agencije blokiran, te da nijesu još naplatili novac, jer prema informaciji koju su dobili od javnog izvršitelja, na računu nema novca.

„Fashion Montenegro“ je za vrijeme bivše opštinske vlasti imao uspješnu saradnju sa lokalnom upravom i Turističkom organizacijom, koja je započeta 2013, kada je ispred zidina Staroga grada organizovan modni spektakl poznatog italijanskog modnog kreatora Roberta Kavalija. Godinu kasnije, organizovana je revija britanske kultne kreatorke Vivijen Vestvud, da bi 2015. Opština i TO Budve sponzorisali reviju modne kuće „Escada“ i platili 45 hiljada eura, koja nije održana.

„Opština Budva je pred Privrednim sudom u Podgorici ustala sa tužbom radi isplate stečenog bez osnova, a u vezi sa ugovorom o sponzorstvu od 19. januara 2015. godine. Na osnovu zaključenog ugovora, “Fashion Montenegro“ je bio u obavezi da organizuje modnu reviju brenda “Escada” i Roberta Kavalija, dok je Opština bila u obavezi da isplati iznos od 45 000 eura. Kako nije došlo do održavanja navedene modne revije Opština Budva je tražila povraćaj datog novca“, navodi se u izvještaju resornog sekretarijata o sudskom sporu.

Krapović Foto: Zoran Đurić

„Fashion Montenegro“ je osporio tužbeni zahtjev ističući da revija nije ni održana upravo krivicom Opštine Budva i iz razloga kašnjenja sa ugovorenim isplatama. U žalbi koju je sud odbacio, “Fashion Montenegro” je naveo da je sa Opštinom Budva zaključio ugovor o sponzorstvu, kojim se obavezao da će reklamirati budvansku lokalnu upravu.

„Opština se obavezala da uplati ugovoreni iznos za reklamiranje i to prvu uplatu 5. februara 2015, a drugu 1. aprila iste te godine. Kako Opština svojom krivicom nije ispoštovala navedene rokove isplate, to do održavanja revije, odnosno realizovanja ugovora nije došlo, iako je “Fashion Montenegro” uložio sve napore da ispuni svoj dio preuzete obaveze“, navedeno je u žalbi modne agencije, koju je Apelacioni sud odbacio.

Primili novac i za Vivijen Vestvud, ali nije došla u Budvu

Nova gradska uprava češlja ugovore koje su Opština Budva i TO Budva zaključivale sa ovom modnom agencijom. Pod lupom je ugovor iz 2014. kada je održana modna revija britanske modne ikone Vivijen Vestvud.

Navodno, po ugovoru je trebalo, kao što je to bio slučaj sa Kavalijem, da modni kreator prisustvuje reviji, za šta je i novac isplaćen, ali Vestvud nije doputovala u Budvu.

Fashion Montenegro je u ljeto 2016. organizovao ispred hotela „Avala“ modni šou u okviru koga su predstavljene revije luksuznog brenda „Gizia“, kao i prestižnog italijanskog brenda „Just Cavalli“. I ovaj ugovor je pod lupom.

