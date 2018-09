Modne fotografije šefice muzeja u Njegoševoj Biljardi

Direktorica Narodnog muzeja Anastazija Miranović iskoristila je položaj i resurse ustanove kulture kojom rukovodi, kako bi predstavila najnoviju modnu liniju, u sklopu umjetničko-modnog projekta “Eros, krv i svetost”.

Autor umjetničko-modnog projekta, uz Miranovićevu, je i poznati slikar Dimitrije Popović.

Miranovićeva smatra da koristeći reurse ustanove kojom rukovodi nije zloupotrijebila položaj. Iz Agencije za sprečavanje korupcije nijesu odgovorili na pitranja “Vijesti” da li je Miranovićeva kao direktor Narodnog muzeja, koristeći službene resurse u svrhe promocije svoje modne linije, prekršila Zakon o sprečavanju korupcije, koji u članu 7 predviđa da “sukob interesa u vršenju javne funkcije postoji kada privatni interes javnog funkcionera utiče ili može uticati na nepristrasnost funkcionera u vršenju funkcije”.

Fotografija manekenke na stećku Foto: Facebook/Green Home

Prema katalogu projekta, ali i fotografijama objavljenim na Fejsbuk profilu Narodnog muzeja, velikom finalu - defileu manekenki na improvizovanoj pisti ispred Biljarde, prethodila je izložba Popovićevih slika i fotografija manekenki u modelima Miranovićeve u prostorijama Njegoševe nekadašnje rezidencije.

Za snimanje fotografija manekenki u modelima direktorice Narodnog muzeja iskorišćene su prostorije i eskponati Dvorca kralja Nikole.

Novog čitanja umjetnosti nijesu ostali pošteđeni ni drevni nadgrobni pomenici - stećci, na kojima su takođe fotografisane manekenke u modelima Miranovićeve - u ležećem položaju.

Direktorica Narodog muzeja tvrdi da je za fotografisanje manekenki na muzejskim eksponatima, navodno pribavila dozvolu Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Izložba slika i fotografija modela nastalih u Dvorcu kralja Nikole Foto: facebook

To znači da je dozvolu dobila od bivših kolega, jer je do prije nekoliko mjeseci, Miranovećeva bila direktorica ove Uprave.

“Da je Njegoš živ, sigurno bi večeras rekao “Hvala, Anastazija”, riječi su Dimitrija Popovića iz kataloga, u kojem je predstavljena modna linija.

Iz Narodnog muzeja, a koji je na pozivnicama za događaj i katalozima klasifikovan kao jedan od dva pokrovitelja događaja (drugi je Turistička organizacija Cetinje), u odgovoru “Vijestima” tvrde da direktorica te kulturne ustanove nije zloupotrijebila službeni položaj i resurse za lični interes.

“Realizacija multimedijalnog umjetničkog koncepta Dimitrija Popovića podrazumijevala je učešće i fotografisanje modela za potrebe izložbe gospodina Popovića. Umjetnikov zahtjev je razmatran od strane kustoškinja projekta i, s obzirom na to da se radi o konceptu projekta jednog od najpoznatijih umjetnika ovdašnjih prostora, smatrali smo za shodnim i produktivnim realizaciju predložene umjetničke ideje. Za potrebe fotografisanja blagovremeno je pribavljena saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara”, odgovorili su iz Narodnog muzeja na pitanja da li se Miranovićeva ogriješila o Krivični zakonik (član 416 koji tretira zloupotrebu službenog položaja), te zakone o kulturi i sprečavanja korupcije.

Tvrde da je Narodni muzej bio “organizator i pokrovitelj prvog segmenta projekta - izložbe radova Dimitrija Popovića, dok je Turistička organizacija Cetinje bila organizator i pokrovitelj modnog dijela, odnosno revije. Izradu kolekcije je finansirala autorka Anastazija Miranović”.

ASK lani utvrdila kršenje zakona po prijavi MANS-a

“Miranović je još u maju prošle godine od strane NVO MANS prijavljena ASK zbog kršenja Zakona o sprečavanju korupcije u dijelu tačnosti podataka koji su prikazani u njenim izvještajima o prihodima i imovini, kada je prikrila informacije o tome da njen suprug posjeduje vlasnički udio u nekoliko kompanija, što je i Agencija potvrdila nekoliko mjeseci kasnije. Kada govorimo o ovom slučaju nažalost nije neuobičajeno da javni funkcioneri zloupotrebljavaju svoj položaj u ličnu korist, a nadamo se da će ASK u ovom očiglednom slučaju utvrditi baš to - jasan konflikt interesa”, kazao je programski asistent u Istraživačkom centru MANS-a Lazar Grdinić.

Smatra da “direktorici svakako nije odmoglo to što je do prije nekoliko mjeseci bila na čelu Uprave za zaštitu kulturnih dobara”, od koje je navodno dobila dozvolu za korišćenje eksponata za fotografisanje manekenki.

”Na državnim organima je da utvrde da li je ona taj uticaj iskoristila za ličnu korist, odnosno pribavljanje dozvole. Ono što posebno brine u ovom i sličnom slučajevima jeste konstantna indolentnost nadležnih institucija, prevashodno ASK-a i tužilaštva, čime se javnosti šalje poruka da su konflikt interesa i korupcija nažalost i dalje nekažnjivi u Crnoj Gori”, zaključio je Grdinić.

