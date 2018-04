Mogerini: Crna Gora i Srbija najviše napredovale

Zapadni Balkan je dio Evrope i biće dio Evropske uniji (EU), kazala je visoka predstavnica EU za bezbjednost i spoljnu politiku, Federika Mogerine, ocjenjujući da su od svih država kandidata najveći napredak ostvarile Crna Gora i Srbija.



Ona je na konferenciji za novinare u Strazburu na kojoj je predstavljajući Izvještaj o napretku Evropske komisije (EK) za zemlje Zapadnog Balkana, kazala da je politika proširenja za EU investicija u sigurnost, mir i prosperitet Evrope.



"U našem je interesu da imamo uspješnu politiku proširenja jer nam to omogućava povećanje trgovinske prilike i zemalja članica ali i kandidata", rekla je Mogerini.



Ona je dodala da svaka od zemalja procjenjuje na osnovu sopstvenog učinka.



„Zemlje regiona su sprovele važne reforme i modernizovale privrede. Od šest zapadnobalkanskih partnera Crna Gora i Srbija su dobro napredovale u pregovorima“, rekla je Mogerini.



Ona je saopštila da EK preporučuje Savjetu da otvori predpristupne pregovore sa Albanijom i Makedonijom.

Mogerini je kazala da će nastaviti da podstiče dijalog o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine.



Prema njenim riječima, zemlje moraju da se postartaju da se reforme adekvatno implementraju i demonstriraju bilans konkretnih rezultata.



"Ne zbog toga što to Brisel traži već što to očekuju građani zemalja regiona“, dodala je Mogerini.



Ona je kazala da su protekle tri godine vidjeli rezultate koje su smatrali nemogućim.



„Ovo je trenutak da se uloži još energije i odlučnosti na putu dubokih reformi kako bi građani i region osjetili benefite tog procesa“, rekla je Mogerini.



Komesar za proširenje Johanes Han kazao je da ovo dobar dan za Zapadni Balkan.



„Današnji paket pokazuje da gledamo unaprijed, uz stroge uslove koje trebaju biti ispunjeni", rekao je Han.



On je kazao da politika proširenja nema kraj i da je to perspektiva Unije sa ciljem da se “izveze stabilnost kako ne bi uvozili nestabilnosti".



Han je kazao da Strategija EK koja je predstavljena u februaru potvrđuje evropsku perspektivu regiona.



Prema njegovim riječima, Albanija i Makedonija su dosta uradile u prethodnim mjesecima i to treba prepoznati.



Han je kazao da nema prečica na putu ka EU i naglasio da je taj proces zasnovan na rezultatima.



„Ko god bude brz, uspješan i ispunjavao sve što je potrebno biće nagrađen“, rekao je Han i ponovio da napredak zavisi od individualnog napretka.

Kako je dodao, kvalitet je važniji od brzine u ovom slučaju.



"U interesu EU je da se kreira stabilnost kroz povezivanje, nove prilike za evropske građane. Vidjećemo brzo konkretne ishode koje ćemo ponuditi regionu na Samitu u Sofiji", rekao je Han.



Govoreći o izjavu predsjednika Francuske, Emanuela Makrona, koji je naveo da EU prvo mora unutar sebe da se reorganizuje pa tek onda da prima nove članice, Han je kazao da u tome ne vidi kontradikciju.



"To je prepoznavanje da moramo da unaprijedimo naše unutrašnje procedure. Moramo sagledati kako to možemo poboljšati u interesu svih nas", naveo je Han.

