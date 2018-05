Mogu li radnici od ovakve Vlade tražiti dostojanstvene uslove za život

Prema zvaničnim podacima u 2017. godini u Crnoj Gori je skoro 83 hiljade radnika primalo zaradu do 250 eura, dok je skoro 32 hiljade primalo minimalnu zaradu od 193 eura

Unija slobodnih sindikata obilježila je danas protestnim okupljanjem 1. maj Međunarodni dan rada pod motom "Za veće zarade u Crnoj Gori" u skladu sa kampanjom Evropske konfederacije sindikata "Evropa treba rast zarada". Na skupu se okupilo oko 150 sindikalaca, građana i novinara.

Foto: Savo Prelević

"Ako Evropa treba rast zarada, Crna Gora rast zarada treba još prije, jer prema zvaničnim podacima u 2017. godini u Crnoj Gori je skoro 83 hiljade radnika primalo zaradu do 250 eura, dok je skoro 32 hiljade primalo minimalnu zaradu od 193 eura. Dvije trećine radnika prima zaradu ispod 500 eura. Ta primanja su daleko od zadovoljenja čak i revidirane potrošačke korpe koja je umanjena za oko 40 artikala i iznosi 629 eura. Ona je za desetine hiljada radnika nedostižna", kazao je generalni sekretar USS-a Srđa Keković.

On je naveo da se crnogorsko društvo raslojilo na elitu multimilionera i one druge koji se bore za golu egzistenciju, kao i da se država mora okrenuti ustavnom konceptu države socijalne pravde, kao brojne evropske države.

Para ima, ali ih Vlada daje bogatima

Keković je pozvao sve zaposlene da se ujedine u zahtjevu za povećanjem cijene rada i minimalne zarade, koje nijesu povećavane od 2011. godine.

"Ne prihvatamo objašnjenje da para nema. Para ima, samo što su u Crnoj Gori, najblaže rečeno, čudni tokovi novca. Uzima se od siromašnih, a oprašta bogatima. Teret budžetske krize stavljen je na leđa onih koji za nju ne snose nikakvu odgovornost, a to su radnici i građani", naveo je Keković.

Foto: Savo Prelević

On je podsjetio da Vlada uvodi poreze i dažbine koje pogađaju građane, dok Crna Gora istovremeno ima najnižu stopu poreza na dobit pravnih lica, investitorima se daju bezgranične povlastice...

"Neredovna je i selektivna naplata poreskog duga zbog kojeg budžet i socijalni fondovi - penzioni, zdravstveni i za zapošljavanje, na godišnjem nivou gube više od sto miliona eura. Ne uvodi se progresivno oporezivanje koje podrazumjeva da oni koji imaju više trebaju društvu i da daju više. Ne uvodi se porez na luksuz i mnogo toga. Dokle tako", kazao je Keković.

USS je danas pozvao Vladu da prevede u legalne tokove oko 30 hiljada radnika na crno, zaustavi dalji rast poreskog duga, konfiskuje nezakonito stečenu imovinu, raskine štetne privatizacije, poveća porez na dobit, uvede porez na luksuz, pokrene mehanizme odgovornosti i sankcioniše neracionalno i protiv zakonito trošenje državnog novca i da obezbjedi racionalno gazdovanje preostalim društvenim resursima.

Keković je kazao da je USS spremna da predvodi borbu za povećanje zarada uz snažnu podršku radnika i građana.

Zdravstveni radnici odlaze zbog loših uslova

Gradimir Rajković iz Sindikata zdravstva kazao je da zaposleni u crnogorskom zdravstvu dočekuju ovaj praznik sa lošim materijalnim statusom, niskim zaradama i nerješenim pitanjima iz oblasti zdravstvene zaštite.

On je kazao da je plata medicinske sestre 320 eura, a ljekara specijaliste 670 eura, zbog čega su zdravstveni radnici primorani da odlaze.

Foto: Savo Prelević

"Drage kolege, ekonomske krize u svijetu više nema, ali kod nas izgleda i dalje postoji i pitanje je kada će proći. Duži niz godina postoji 'veliko razumjevanje' od Vlade da su zarade u zdravstvu male, ali kada se dođe do pregovora odgovor je da su pred nama stabilizacija i fiskalna konsolidacija. Kada se saberu godine ekonomske krize i godine fiskalne konsolidacije to postaju decenije čekanja na bolje dane. Do kada će zdravstveni radnici sanjati bolje dane", kazao je Rajković.

On je naveo da menadžmenti zdravstvenih ustanova nijesu uradili akt o procjeni rizika na radnom mjestu i da ne poštuju zakon o zaštiti na radu, zbog čega sindikatu jedino preostaje da protiv direktora podnese krivične prijave.

"Sindikat zdravstva neće čekati nedočekano, već će pokrenuti jasne aktivnosti za rješavanje pitanja od egistancijalnog značaja za zaposlene", naveo je Rajković.

Da li će doći vrijeme za masovnije proteste

Slobodan Savović iz Sindikata prosvjete zapitao se od koga oni treba da traže povećanje zarade.

"Od Vlade koja svojim tajkunima oprašta milione eura, čiji članovi porodice se liječe po Evropi a za našu djecu ostaje da novac skupljamo preko SMS poruka. Od predsjednika i premijera čija odijela vrijede koliko godišnje pošteno zarađene plate prosvjetnih i zdravstvenih radnika. Od njih ne možemo očekivati povećanje zarada, njih samo interesuju pohvale od njihovih investitora i gazda", kazao je Savović.

Foto: Savo Prelević

On ipak očekuje da će doći vrijeme kada će se na radničkim protestima okupiti hiljade radnika koji će se izboriti za svoja zgažena prava.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)