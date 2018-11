Montenegro erlajns Kontroli letjenja dužan još pet miliona: Prinudna naplata vodi u stečaj

Apelacioni sud Crne Gore potvrdio je još jednu presudu Privrednog suda i obavezao avio-kompaniju Montenegro erlajns (MA) da Kontroli letjenja Srbije i Crne Gore (Smatsa Beograd) isplati glavnicu duga u iznosu 4.923.922 eura, dok je dio prvostepene presude koji se odnosi na obračunate kamate, do septembra 2017, u iznosu od oko 2,46 miliona eura, vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje.

Ovo je treća presuda koju je MA izgubio po tužbama Kontrole letjenja, a ukupan dug ovoj kompaniji je oko deset miliona eura.

Ukoliko bi Kontrola letjenja pokrenula prinudnu naplatu ovih dugova, to bi nacionalnog avio-prevoznika odvelo u stečaj.

Ukupni dugovi MA na kraju prošle godine iznosili su 88 miliona eura. Nacionalni avio-prevoznik je najveći dužnik za porez od 19 miliona eura, a istovremeno je i najveći korisnik državne pomoći. Vlada je prošle godine mimo zakona o državnoj pomoći i budžetu ovoj avio kompaniji dala 9,6 miliona eura, što je na sjednici Odbora za ekonomiju prije četiri dana kazao i ministar finansija Darko Radunović.

Ministar saobraćaja Osman Nurković nedavno je kazao da postoje tri puta za nacionalnog avio-prevoznika. Prvi je privatizacija uz obavezu da država preuzme dugove, drugi racionalnije poslovanje uz nastavak ograničene pomoći država ako to dozvole pravila Evropske unije, a treći je stečaj. Ministar je kazao da je za privatizaciju zainteresovana jedna njemačka kompanija, čije ime nije rekao, ali se sumnja da je u pitanju 4K fond povezan sa Lufthansom.

Kontrola letjenja - Smatsa je zajednička firma Srbije i Crne Gore, u kojoj Crna Gora ima udio od osam odsto.

“Vijestima” je juče potvrđeno da će zbog nejasno defenisanih kamata u prvostepenoj presudi još krajem ovog mjesaca biti neophodno još jedno ročište u Privrednom sudu, ali i iz čisto formalnih razloga, te da su dugovi MA prema Kontroli letanja Srbije i Crne Gore suštinski nesporni.

Tuženi MA, kako je to još prošle godine utvrdio vještak ekonomsko-finansijske struke Hamid Šabović, do dana vještačenja (kraj septembra 2017) tužiocu nije platio nijednu od spornih faktura iz ugovora od 2014, niti u cjelini, niti djelimično.

Iznos neplaćenih faktura tokom petogodišnjeg perioda (od 2008. do 2012), koji su predmet ovog prvog i pojedinačno najvećeg spora iznosi 4.923.922 eura, plus dospjele zakonske kamate od dana dospijeća svake pojedinačne fakture pa do 30. septembra ove godine, koje iznose 2.464.974 eura.

Kontrola leta je više puta bezuspješno blokirala račun Montenegro erlajnsa u pokušaju da naplati svoja potraživanja. Prethodno su tužilac i tuženi, u navedenom sporu, zaključivali ugovor o otplati duga koje MA, međutim, nije poštovao.

Ugovor o otplati duga zaključen je krajem juna 2014. godine na iznos duga od 9,59 miliona eura u koji je sadržan i iznos tužbenog zahtjeva u navedenoj parnici.

“Vijesti” su nedavno objavile da je u drugom sporu Apelacioni sud odbio kao neosnovanu žalbu Montenegro Airlinesa i potvrdio presudu Privrednog suda od 4. oktobra prošle godine donijetu u korist Kontrole letjenja po kojoj podgorička avio kompanija treba da isplati ukupno 2,07 miliona eura.

U trećoj parnici koju je u Privrednom sudu vodila sudijaBorjanka Zogović dosuđeno je da MA plati Kontroli letjenja ukupno 410,7 hiljada eura. Glavnica duga avio- kompanije u ovom sporu je oko 239 hiljada eura, a preostali dio oko 171 hiljadu eura predstavljaju do sada obračunate kamate.

Iz MA su ranije javno tvrdili da su vođeni pregovori u pravcu postizanja Sporazuma o vansudskom poravnanju sa Kontrolom letjenja Srbije i Crne Gore, ali ti pregovori nijesu urodili plodom.

U Privrednom sudu je Kontrola letjenja pokrenula ukupno četiri sudska spora za naplatu nagomilanih potraživanja od MA.

