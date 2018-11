Most čeka da ga se sjete više od tri decenije

Od najavljene rekonstrukcije mosta na Đurđevića Tari nema ništa ni godinu i po nakon što su zvaničnici obećali ulaganje od 2,8 miliona eura.

Impresivni most, na gotovo 150 metara iznad Suze Evrope, izgrađen je prije osam decenija, a na njemu ništa nije rađeno još od osamdesetih godina prošlog vijeka.

Rekonstrukcija je najavljena 9. maja prošle godine, kada su potpredsjednik Vlade Milutin Simović i ambasador Kine Cui Dživei, na mostu potpisali sporazum o privredno-tehničkoj saradnji.

Najmnogoljudnija zemlja na svijetu tada je obećala 2,8 miliona eura za rekonstrukciju oko 370 metara dugog mosta.

“Rekonstrukcija će biti sveobuhvatna. Počev od statike mosta pa do kolovoznog zastora i ograde. Ambicija je da se uradi i osvjetljenje”, kazao je Simović nakon ceremonije.

Most je građen od 1937. do 1940. godine, a 1942. partizani su porušili najmanji luk mosta, kako bi spriječili nadiranje neprijatelja ka Žabljaku. Most arhitekte Mijata Trojanovića srušio inženjer Lazar Jauković 6. maja, zbog čega su ga četnici strijeljali 2. avgusta 1942. na samom mostu...

O tom događaju snimljen je i film “Most”, sa pokojnim Velimirom Batom Živojinovićem u glavnoj ulozi, koji je i danas popularan u Kini, što je na ceremoniji istakao i Cui Dživei.

On je prilikom potpisivanja sporazuma kazao i da most predstavlja značajan saobraćajni čvor.

“Njegova rekonstrukcija predstavlja dokaz prijateljstva naših naroda i ima veliki praktični i istorijski značaj. Znak je to dolaska naših turista u još većem broju i nastavak političkog prijateljstva na još većem nivou. Gradnja autoputa, naš reprezentativni projekat, i druga saradnja urodili su plodom, što je od velike koristi za poboljšanje života građana”.

Po potpisivanju sporazuma urađena je Studija izvodljivosti koja je pokazala da 2,8 miliona eura nije dovoljno, pa je nakon godinu potpisan novi po kome je kineska strana prihvata da donira ukupno oko pet miliona eura.

Simović je tada tada najavio brz početak rekonstrukcije.

Kasnije, iz njegovog kabineta je saopšteno da radovi još nijesu počeli jer je došlo do personalnih promjena u Vladi Kine, odakle su zamolili za strpljenje.

U dokumentima Vlade zapisano je da je od 3. do 22. decembra 2017. godine boravio ekspertski tim Ministarstva trgovine Kine i kompanije China Communications Construction Company (CCCC), s ciljem ispitivanja i snimanja terena, utvrđivanja stanja i prikupljanja svih neophodnih informacija i podataka potrebnih za izradu studije izvodljivosti.

“Glavni zadatak je rekonstrukcija i ojačanje postojećeg mosta. Da je kineska strana zadužena da izradi projekat rekonstrukcije i ojačanja, obezbijedi potrebne mašine, opremu i materijale za realizaciju projekta i da... pošalje inženjere i tehničko osoblje... Da je crnogorska strana zadužena da obezbijedi građevinske dozvole i dozvolu za korišćenje zemljišta, da izradi procjenu uticaja plana projekta na životnu sredinu, da preseli i ukloni sve nadzemne i podzemne prepreke unutar granice parcele..., da poveže puteve, vodovod i kanalizaciju, linije za napajanje i komunikacije na dogovorene lokacije prije početka projekta, da obezbijedi prostor za pjesak i šljunak, skladište i lokaciju za deponovanje građevinskog otpada..., stvori uslove za bezbjednost kampa i gradilišta..., da pruži podršku prilikom carinjenja mašina, opreme i potrebnih sredstava za projekat i za život kineskog osoblja, da projekat oslobodi plaćanja svih poreza i carina, da pomaže kineskim inženjerima i tehničkom osoblju u dobijanju ulaznih i izlaznih, boravišnih i radnih i drugih dozvola, da kineskoj strani besplatno obezbijedi neophodnu privremenu građevinsku lokaciju za projekat, koja će se koristiti za smještaj, kancelarije, skladištenje materijala kineskih inženjera i tehničkog osoblja, i da snosi troškove ispunjavanja gore navedenih zadataka”, piše u dokumentu Vlade Crne Gore od 12. oktobra 2018.

